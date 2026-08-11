হিন্দী চলচিত্ৰৰ নায়িকা ভূমিয়ে কেৱল কথাৰে নহয়, হাতে কামে সহায় কৰিছে অসমৰ বানাক্ৰান্তক

হিন্দী চলচিত্ৰৰ নায়িকা ভূমিয়ে কেৱল কথাৰে নহয়, হাতে কামে সহায় কৰিছে অসমৰ বানাক্ৰান্তক
বিপদৰ সময়ত অসমৰ কাষত বলীউড তাৰকা; ভূমি পেডনেকাৰৰ কামে জিকিলে সমগ্ৰ অসমবাসীৰ হৃদয় ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 11, 2026 at 3:44 PM IST
হায়দৰাবাদ : বিগত জুলাই মাহৰ ১৯ তাৰিখে অসমৰ মূলতঃ তিনিখন জিলা ক্ৰমে চৰাইদেও, শিৱসাগৰ, যোৰহাটত যি বান আহিল সেয়া বৰ্ণনাতীত ৷ এই বানত ব্য়থিত হৈ এতিয়া অসমত হিন্দী চিনেমাৰ অভিনেত্ৰী ভূমি পেডনেকাৰ উপস্থিত হৈছে ৷
অসমত হোৱা বানে বিধ্বস্ত কৰা অঞ্চলবোৰ স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ ঘূৰি আহিবলৈ কিমান সময় লাগিব, সেয়া এতিয়াও স্পষ্ট নহয় ৷
অঞ্চলবিশেষে মানুহৰ বেদনাৰ পৰিৱেশ ভিন্ন ৷ তাৰ মাজতে আহি থকা বৰষুণে এতিয়াও বহুতৰ বাবে বিপৰ্যয় নমাই আছে ৷ চকুৰে নেদেখিলে এই বান পৰিস্থিতি বিশ্বাস কৰিবলৈ টান বহু কথা ৷
এইবাৰ হিন্দী চলচিত্ৰ জগতৰ বহু তাৰকাই ৰাজ্য়ৰ এই অস্বাভাৱিক বান ভয়াৱহতা নিজ চকুৰেই প্ৰত্যক্ষ কৰিলে ৷ বহুতে সামাজিক মাধ্যমত দেখিবলৈ পোৱা ভিজুৱেলবোৰ তেওঁলোকৰ ছ’চিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেলৰ জৰিয়তে শ্বেয়াৰ কৰি ৰাইজৰ মাজত সজাগতা অনাৰ প্ৰয়াস কৰিছিল ৷
অনেক সফল হিন্দী চলচিত্ৰৰ অভিনেত্ৰী ভূমি পেডনেকাৰে বান অহাৰ সময়তে ভিডিঅ’যোগে সকলোকে একগোট হোৱাৰ আহ্বান জনাইছিল ৷ দেশৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তৰৰ মানুহকে পাৰ্যমানে অসমক সহায় কৰিবলৈ তেওঁ কৈছিল ৷ পিছে ভূমিয়ে কেৱল ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে আহ্বান জনায়েই দায়িত্ব সামৰা নাই ৷ তেওঁ সোঁ-শৰীৰে এতিয়া অসম পালেগৈ ৷
কেৱল সহায়ৰ বাবে আহ্বান কৰাই নহয়, অসমৰ ভূমিত ভৰি থৈ হাতে-কামে লাগিও গ’ল ভূমি পেডনেকাৰ ৷ বলীউড অভিনেত্ৰী ভূমিয়ে অসমলৈ গৈ বান সাহায্য বিতৰণ কৰিছে ৷ এই বিপদৰ সময়ত কাষত এনেদৰে থিয় দিয়াৰ বাবে অসমৰ মানুহ অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ ওচৰত চিৰঋণী হৈ ৰ’ব ৷
ভূমিয়ে দিনে-নিশাই বানাক্ৰান্তক সহায় আগবঢ়াই নিজৰ মানৱীয় দায়িত্ব পূৰণ কৰে ৷ পানীয়ে পানীয়ে খোজকাঢ়ি ভূমি গৈছে আৰ্তজনৰ ওচৰলৈ ৷ ভাৰত দুৰ্যোগ সাহায্য প্ৰতিষ্ঠানৰ সৈতে এই অভিযানত অংশ লয় ভূমিয়ে ৷
ভিডিঅ’ শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁ লিখিছে, "দিন-ৰাতি নাই, বানপীড়িত মানুহৰ সহায়ৰ বাবে 'বিডিআৰএফ' সদায় সক্ৰিয় হৈ আছে । বিজুলী বা চাকি-বন্তিৰ অভাৱত কষ্ট পাই থকা বানাক্ৰান্ত পৰিয়ালসমূহৰ মাজত তেওঁলোকে সৌৰশক্তি চালিত পোহৰ বিতৰণ কৰিছে । অস্থায়ী আশ্ৰয় শিবিৰত থকা পৰিয়ালবোৰৰ বাবে সূৰ্যাস্তৰ পাছত এটা পোহৰ কেৱল প্ৰয়োজনীয়তাই নহয়, এয়া নিৰাপত্তা, সকাহ আৰু আশাৰ প্ৰতীক ।"
লগতে পঢ়ক : অসমৰ ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতিক লৈ চিন্তিত ভূমি পেডনেকাৰ: বানপীড়িতৰ বাবে বিচাৰিলে সহায়