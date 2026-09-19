ETV Bharat / entertainment

জুবিনৰ বাবে শ্বানৰ কণ্ঠেৰে নিগৰিল ‘তুমহাৰে গানো কা যাদু ৰাতোঁ কো জগায়ে দিল কো’

বলীউডৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী শ্বানে জুবিনলৈ উছৰ্গিত এটি গানৰ কিছু অংশ শ্বেয়াৰ কৰি জুবিন দিৱসত তেওঁক স্মৰণ কৰিছে ৷ গানটোৰ সুৰ কৰিছিল অসমৰে এগৰাকী সংগীতশিল্পীয়ে ৷

bollywood singer shaan remembers zubeen garg by sharing a part of song Apna Hain Mana
শ্বান মুখাৰ্জী-জুবিন গাৰ্গ (Photo : ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 19, 2026 at 2:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : জুবিন গাৰ্গৰ এবছৰীয়া কায়িক অনুপস্থিতিৰ দিনটোত বহুতে ভিন্ন ধৰণৰ কাম হাতত লৈছে ৷ বহুতে নতুনকৈ আজিৰে পৰা কিবা এটা কৰাৰ পণ লৈছে, বহুতে অনেক প্ৰচেষ্টাৰ অন্তত আজিৰ দিনটোতে নতুন নতুন গান মুকলি কৰিছে ৷ সকলোবোৰ কেৱল জুবিন গাৰ্গক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই কৰিছে ৷ সকলো জুবিনৰ নামত উছৰ্গিত ৷

জুবিনৰ মৃত্যুৰ ১০ মাহৰ পাছত মুক্তি পোৱা এটা গানৰ কলি ছ’চিয়েল মিডিয়াত আপলোড কৰি বলীউডৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী শ্বানে জুবিন গাৰ্গক স্মৰণ কৰিছে ৷ গানটোত শ্বানৰ সৈতে মহালক্ষ্মী আইয়াৰেও কণ্ঠ নিগৰাইছিল ৷ সেই গানটোৰে এটা ভিডিঅ’ ক্লীপ শ্বেয়াৰ কৰি শ্বানে লিখিছে, "লং লিভ #জুবিন ৱহ জো সবকা আপনা হে .. হামেছা ৰহেগা .. বনকে আপনা !!" এই গানটো ২০২৬ চনৰ ৮ জুলাইত মুক্তি দিয়া হয় ৷

ভিডিঅ’ ক্লীপটোত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৷ লগতে জুবিনৰ সৈতে ভিডিঅ’টোত আছে ‘কাজিৰঙা বৰ ধুনীয়া’ খ্যাত জনপ্ৰিয় গায়ক অনুপম শইকীয়া ৷ দৰাচলতে এই গানটো জুবিনৰ মৃত্যুৰ পাছত তেওঁলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই ছেলিম আহমেদে লিখি উলিয়াইছিল ৷ গানটোত কণ্ঠদান কৰিছে শ্বান আৰু মহালক্ষ্মী আইয়াৰে ৷ এই গানটোত সুৰ দিছিল অনুপম শইকীয়াই ৷ গানটোৰ কথাবোৰ ঠিক এনে ধৰণৰ, "তোমাৰ গানৰ যাদুৱে নিশা জগাই তোলে, হৃদয়খন আকুলতাৰে ভৰাই তোলে, সৰু কেচুৱাৰ দৰে তুমি কৰা ধেমালিবোৰ আজি মনত পৰে ৷"

শ্বান-জুবিনৰ বন্ধুত্ব সকলোৰে অৱগত ৷ শ্বান বহুবাৰ অসমলৈও আহিছে ৷ সুবিধা পালেই শ্বানে তেওঁৰ অসম প্ৰেমৰ কথা মুকলিকৈ কয় ৷ জুবিনৰ মৃত্যুৰ খবৰ পোৱাৰ পাছত শোকত ভাগি পৰিছিল শ্বান ৷ মৃত্যুৰ পিছত জুবিন গাৰ্গক ‘নিজৰ চৰ্তত জীয়াই থকা ৰজা’ বুলি অভিহিত কৰি ছ’চিয়েল মিডিয়াত আৱেগিক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছিল গায়ক শ্বানে ৷

লগতে পঢ়ক : আমৰণ জুবিনক উদযাপন কৰাৰ পণ ৰবি শৰ্মাৰ, এবাৰ কাষৰ পৰা চোৱাৰ হেঁপাহ জুবলীৰ

TAGGED:

SHAAN REMEMBERS ZUBEEN
REMEMBERING ZUBEEN GARG
জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ এবছৰ
অনুপম শইকীয়াই সুৰ কৰা গান
SINGER SHAAN REMEMBERS ZUBEEN GARG

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.