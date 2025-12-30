বলীউডৰ আইকন মাধুৰী দীক্ষিতে স্মৰণ কৰিছে ধৰ্মেন্দ্ৰৰ ‘জুনিয়ৰ’ হিচাপে কাম কৰাৰ কথা
শেহতীয়াকৈ বলীউডৰ আইকন মাধুৰী দীক্ষিতে কিংবদন্তি অভিনেতা ধৰ্মেন্দ্ৰৰ সৈতে কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে মুকলিকৈ কয় ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 30, 2025 at 5:37 PM IST
হায়দৰাবাদ : এই বছৰতে জীৱন পৰিক্ৰমাৰ সামৰণি মাৰে বলীউডৰ হি-মেন খ্যাত ধৰ্মেন্দ্ৰই ৷ তেওঁৰ মৃত্যুৰ খবৰে বোৱাই আনে এক বুজাব নোৱৰা শোকৰ লহৰ ৷ পৰিয়ালৰ লগতে সমগ্ৰ বলীউডেই তেওঁলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ ভিৰ কৰে শেষ মুহূৰ্তত ৷ অভিনেতাগৰাকীৰ মৃত্যুৰ পাছত বহু তাৰকাই কৈছে তেওঁৰ ব্যক্তিত্বৰ কথা, প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁৰ সৈতে কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতা ৷
আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত অভিনেত্ৰী মাধুৰী দীক্ষিতে মনত পেলাইছে পুৰণি দিনৰ কথাবোৰ ৷ মনত পেলাইছে কেনেকৈ অভিনেতা ধৰ্মেন্দ্ৰৰ কাষত থাকি তেওঁৰ জুনিয়ৰ হিচাপে কৰ্মজীৱনৰ আৰম্ভণি কৰিছিল ৷ স্বভাৱতেই নম্ৰ বুলি কৈ দীক্ষিতে অভিনেতাগৰাকীক প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলায় । দীক্ষিতে বৰ্ণনা কৰে যে কেনেকৈ ধৰ্মেন্দ্ৰই কেতিয়াও নিজৰ সফলতাক মূৰত সোমাবলৈ দিয়া নাছিল ।
‘দিল তো পাগল হে’ৰ অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে ধৰ্মেন্দ্ৰৰ দয়ালু স্বভাৱ, আনক আগবঢ়াই নিয়াত তেওঁৰ উৎসাহ, কবিতাৰ প্ৰতি থকা প্ৰেম সকলোবোৰ কথা মনত পেলাই নষ্টালজিক হৈ পৰে । অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে ধৰ্মেন্দ্ৰক কেৱল মহান অভিনেতা হিচাপেই নহয়, এগৰাকী প্ৰকৃত ভদ্ৰলোক বুলিও অভিহিত কৰে ।
কিংবদন্তি অভিনেতাগৰাকীক স্মৰণ কৰি মাধুৰী দীক্ষিতে শ্বেয়াৰ কৰে, "মই তেওঁৰ সৈতে এখন ছবি কৰিছো আৰু আমি জুনিয়ৰৰ দৰে আছিলো, প্ৰকৃতাৰ্থত আমি সৰু কেঁচুৱাৰ দৰে আছিলো আৰু তেওঁ আছিল এজন প্ৰকৃত ভদ্ৰলোক, অতি মিঠা, সুকথিত, অতি নম্ৰ, তেওঁ সফলতাক কেতিয়াও গুৰুত্বসহকাৰে লোৱা নাছিল ।"
"আপুনি সদায় তেওঁক আনৰ প্ৰশংসা কৰা দেখিব ৷ তেওঁ সদায় সকলোকে উৎসাহিত কৰিছিল ৷ জানেনে, তেওঁ কবিতা ভাল পাইছিল । তেওঁ কবিতা লিখি ভাল পাইছিল । তেওঁ লিখা কিছুমান কবিতা আবৃত্তি কৰিছিল আৰু সেইবোৰ আমাৰ আগত আবৃত্তি কৰিছিল আৰু কেনে যে সুঠাম চেহেৰাৰ ব্যক্তি আছিল ৷ মই সদায় ভাবিছিলো যে তেওঁ উদ্যোগটোৰ অন্যতম সুদৰ্শন পুৰুষ আৰু তেওঁৰ মৃত্যু উদ্যোগটোৰ বাবে এক ডাঙৰ ক্ষতি”, ‘দেৱদাস’ৰ অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয় ।
তেওঁৰ কৰুণ মৃত্যুৰ পিছতে মাধুৰী দীক্ষিতে ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে প্ৰয়াত ছুপাৰষ্টাৰগৰাকীলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় । তেওঁ লিখে, "কৃপা, শক্তি আৰু নম্ৰতাক সংজ্ঞায়িত কৰা এগৰাকী আইকন । ধৰম জী, আপোনাৰ ক্ষতি কেতিয়াও পূৰণ কৰিব নোৱৰা শূন্যতা । আপোনাৰ কৃতিত্ব পৰ্দাৰো উৰ্ধত; ই লাখ লাখ লোকৰ প্ৰেম আৰু প্ৰশংসাত জীয়াই আছে ।”
