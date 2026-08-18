ৰিয়েল লাইফৰ ‘ছুপাৰৱ’মেন’: গৰ্ভাৱস্থাতো নিজৰ কাম সক্ৰিয়ভাৱে চলাই যোৱা বলীউড আৰু দক্ষিণৰ অভিনেত্ৰীসকল
গৰ্ভাৱস্থাতো অবিৰত পেছাদাৰী যাত্ৰা: সামান্থা, দীপিকাৰ পৰা জয়া বচ্চনলৈকে, এক ব্যতিক্ৰমী উদাহৰণ ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 18, 2026 at 1:00 PM IST
হায়দৰাবাদ : গৰ্ভাৱস্থাই এগৰাকী মহিলাৰ জীৱনলৈ বহু পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰে, কিন্তু কিছুসংখ্যক অভিনেত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত ই তেওঁলোকৰ কামৰ গতি স্তব্ধ কৰিব পৰা নাই । সামান্থা ৰুথ প্ৰভু, দীপিকা পাডুকন, আলিয়া ভাট আৰু জয়া বচ্চনকে ধৰি বহুকেইগৰাকী আগশাৰীৰ অভিনেত্ৰীয়ে সন্তানসম্ভৱা অৱস্থাতো চিনেমাৰ শ্বুটিং কৰা, বিভিন্ন অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰা আৰু নিজৰ পেছাদাৰী দায়িত্বসমূহ পালন কৰা কাৰ্য অব্যাহত ৰাখিছিল ।
গৰ্ভাৱস্থাত কাম কৰা অভিনেত্ৰী
সামান্থা ৰুথ প্ৰভু
সামান্থা ৰুথ প্ৰভু আৰু চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা ৰাজ নিদিমৰু তেওঁলোকৰ প্ৰথম সন্তানৰ পিতৃ-মাতৃ হ’বলৈ আগবাঢ়িছে । ২০২৬ চনৰ জুন মাহত নিজৰ প্ৰথম গৰ্ভাৱস্থাৰ কথা নিশ্চিত কৰাৰ পিছতো সামান্থাই নিজৰ কাম আৰু ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানসমূহত অংশগ্ৰহণ কৰা কাৰ্য অব্যাহত ৰাখিছে । গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়তে তেওঁ নিজৰ ডাঙৰ প্ৰকল্প ‘মা ইণ্টি বংগাৰাম’ৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰে আৰু অতি সোনকালে গৰ্ভকালীন ছুটী ল’ব বুলিও ঘোষণা কৰে । এই সকলোবোৰৰ মাজতো তেওঁ নিজৰ পেছাদাৰী দায়িত্ব আৰু ফিটনেছ ৰুটিনৰ সৈতে সক্ৰিয় হৈ আছে ।
সামান্থাই অলপতে প্ৰকাশ কৰিছে যে ‘মা ইণ্টি বংগাৰাম’ চিনেমাখনৰ ‘থাচ্ছাড়িয়া’ গীতটিৰ শ্বুটিং কৰি থকাৰ সময়ত তেওঁ গৰ্ভৱতী আছিল । পৰিচালক নন্দিনী ৰেড্ডীয়ে এটা সংবাদ সংস্থাক জনোৱা মতে, সামান্থা তেতিয়া গৰ্ভাৱস্থাৰ প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত আছিল আৰু শ্বুটিঙৰ সময়ত তেওঁ ‘মৰ্ণিং চিকনেছ’ (গৰ্ভকালীন সময়ত হোৱা বমি ভাৱ বা অসুস্থতা) অনুভৱ কৰিছিল । প্ৰথম অৱস্থাত ছেটৰ কৰ্মীবৃন্দই সামান্থাৰ জ্বৰ উঠিছে বুলিহে ভাবিছিল । কিন্তু পিছত তেওঁ নিজৰ গৰ্ভাৱস্থাৰ কথা টীমটোক জনাই আৰু তাৰ পিছৰে পৰা শ্বুটিঙৰ সময়ত সমগ্ৰ টীমে তেওঁৰ বিশেষ যত্ন লয় । নন্দিনীয়ে কয় যে, চিনেমাখনৰ এক্সন দৃশ্যসমূহৰ শ্বুটিং ইতিমধ্যে শেষ হৈছিল, যাৰ বাবে অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ বাবে কাম কৰাটো বহুখিনি সহজ হৈ পৰিছিল ।
দীপিকা পাডুকন
দীপিকা পাডুকনে গৰ্ভকালীন সময়ছোৱাত অত্যন্ত সক্ৰিয়ভাৱে নিজৰ কাম-কাজ কৰি গৈছিল । ২০২৪ চনত তেওঁৰ প্ৰথম কন্যা সন্তান ‘দুৱা’ৰ জন্মৰ সময়ত, দীপিকাই ‘কল্কি ২৮৯৮ এডি’ চিনেমাখনৰ এক বুজন অংশৰ শ্বুটিং আৰু প্ৰচাৰমূলক অনুষ্ঠানত অংশ লৈছিল (য’ত তেওঁ এগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ চৰিত্ৰতেই অভিনয় কৰিছিল)। ইয়াৰ পিছত, তেওঁৰ দ্বিতীয় গৰ্ভাৱস্থাৰ তৃতীয় প্ৰান্তিকত দীপিকাই আল্লু অৰ্জুন অভিনীত আৰু এটলীৰ পৰিচালনাধীন আগন্তুক চিনেমা ‘ৰাকা’ৰ বাবে কঠিন এক্সন দৃশ্য আৰু নিশাৰ শ্বুটিঙৰ কাম অবিৰতভাৱে চলাই গৈছিল ।
আলিয়া ভাট
২০২২ চনত গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ত আলিয়া ভাটে ‘ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ’, ‘ডাৰ্লিংছ’ আৰু ‘ৰকি ঔৰ ৰাণী কী প্ৰেম কাহানী’ৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰাৰ লগতে হলীউডৰ অভিষেক ছবি ‘হাৰ্ট অফ ষ্ট’ন’ৰ বাবে কঠিন এক্সন দৃশ্যৰ শ্বুটিং কৰিছিল । গৰ্ভাৱস্থাতো কাম অব্যাহত ৰখাৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে, সুস্থ শৰীৰেৰে কাম কৰাটো সম্ভৱ আৰু অভিনয়ে তেওঁক সুখ দিয়ে । নৱেম্বৰ ২০২২-ত কন্যা ৰাহা কাপুৰৰ জন্মৰ পূৰ্বে তেওঁ নিজৰ শিশুৰ কাপোৰৰ ব্ৰেণ্ডো মুকলি কৰিছিল ।
কৰীণা কাপুৰ খান
কৰীণা কাপুৰ খানে তেওঁৰ দুয়োটা গৰ্ভধাৰণৰ সময়তে নিজৰ পেছাদাৰী কাম-কাজসমূহ সক্ৰিয়ভাৱে চলাই গৈছিল । দ্বিতীয় সন্তানৰ জন্মৰ সময়ত, প্ৰায় চাৰে পাঁচ মাহৰ গৰ্ভৱতী অৱস্থাত তেওঁ আমিৰ খানৰ সৈতে ‘লাল সিং চাড্ডা’ চিনেমাখনৰ শ্বুটিং কৰিছিল । চিনেমাখনৰ নিৰ্মাতাসকলে তেওঁৰ গৰ্ভাৱস্থাৰ কথা মনত ৰাখিয়েই তেওঁৰ দৃশ্যসমূহৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল ।ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ গৰ্ভকালীন সময়ছোৱাত নিজৰ ৰেডিঅ’ শ্ব’টো পৰিচালনা কৰা, বিভিন্ন ব্ৰেণ্ডৰ শ্বুটিং কৰা আৰু ৰেম্প ৱাক কৰা কাৰ্যও অব্যাহত ৰাখিছিল । কৰীণাই প্ৰায়ে কয় যে, গৰ্ভাৱস্থা কোনো বেমাৰ নহয় আৰু এগৰাকী মহিলা সুস্থ হৈ থাকিলে সদায় সক্ৰিয় হৈ থাকিব পাৰে । ২০১৬ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত তেওঁলোকৰ জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ টাইমূৰ আলী খানৰ জন্ম হোৱাৰ পিছত, ২০২১ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত তেওঁ আৰু ছৈইফ আলী খানে তেওঁলোকৰ দ্বিতীয় পুত্ৰ জাহাংগীৰ আলী খান (জেহ)ক আদৰণি জনায় ।
য়ামী গৌতম
য়ামী গৌতম যেতিয়া গৰ্ভৱতী হৈছিল, তেতিয়া তেওঁৰ ‘আৰ্টিকল ৩৭০’ চিনেমাখনৰ কিছু অংশৰ শ্বুটিং বাকী আছিল । তেওঁ ইতিমধ্যে চিনেমাখনৰ বেছিভাগ কঠিন এক্সন দৃশ্যৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰিছিল, কিন্তু কিছুমান আৱেগিক আৰু সংলাপ থকা দৃশ্যৰ শ্বুটিং কৰিবলৈ বাকী আছিল । চিকিৎসকৰ তত্ত্বাৱধান আৰু স্বামী আদিত্য ধৰ তথা পৰিয়ালৰ সহযোগত য়ামীয়ে বাকী থকা অংশখিনিৰ কাম শেষ কৰি ছুটী লৈছিল । ২০২৪ চনৰ মে’ মাহত তেওঁ আৰু আদিত্যই তেওঁলোকৰ প্ৰথম সন্তান, পুত্ৰ ‘বেদবিদ ধৰ’ক আদৰণি জনায় ।
নেহা ধুপীয়া
নেহা ধুপীয়াই যেতিয়া ‘এ থাৰ্ছডে’ চিনেমাখনৰ শ্বুটিং কৰি আছিল, তেতিয়া তেওঁ আঠ মাহৰ গৰ্ভৱতী আছিল আৰু প্ৰায় চাৰে আঠ মাহলৈকে তেওঁ কাম অব্যাহত ৰাখিছিল । পৰিণীতি চোপ্ৰাৰ এটা টক শ্ব’ত তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছিল যে, যশ ৰাজ ষ্টুডিঅ’ত শ্বুটিং কৰি থকা অৱস্থাতে তেওঁৰ প্ৰসৱ বেদনা আৰম্ভ হৈছিল, য’ত তেওঁ এগৰাকী গৰ্ভৱতী আৰক্ষী বিষয়াৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰি আছিল । ২০২১ চনৰ অক্টোবৰ মাহত নেহা আৰু স্বামী অংগদ বেদীয়ে তেওঁলোকৰ পুত্ৰ ‘গুৰিক সিং বেদী’ক আদৰণি জনায় । ইয়াৰ পূৰ্বে ২০১৮ চনৰ নৱেম্বৰ মাহত তেওঁলোকৰ কন্যা ‘মেহৰ ধুপীয়া বেদী’ৰ জন্ম হৈছিল ।
শ্ৰীদেৱী
শ্ৰীদেৱীয়ে তেওঁৰ প্ৰথম কন্যা জাহ্নৱী কাপুৰ গৰ্ভত থকা অৱস্থাতে ‘জুদাই’ চিনেমাখনৰ বাকী থকা কামখিনি সম্পূৰ্ণ কৰিছিল । ১৯৯৭ চনত মুক্তিপ্ৰাপ্ত আৰু স্বামী বনী কাপুৰৰ দ্বাৰা প্ৰযোজিত এই চিনেমাখনৰ নৃত্যৰ দৃশ্যকে ধৰি প্ৰধান দৃশ্যসমূহৰ কাম তেওঁ শেষ কৰিছিল । চলচ্চিত্ৰ জগতৰ পৰা দীৰ্ঘদিনীয়া বিৰতি লোৱাৰ পূৰ্বে শ্ৰীদেৱীয়ে নিজৰ কামখিনি সম্পূৰ্ণ কৰিছিল । ১৯৯৭ চনৰ মাৰ্চ মাহত তেওঁ আৰু বনী কাপুৰে জাহ্নৱীক আদৰণি জনাইছিল, আনহাতে তেওঁলোকৰ কনিষ্ঠ কন্যা খুশী কাপুৰৰ জন্ম হৈছিল ২০০০ চনৰ নৱেম্বৰ মাহত ।
কাজল
কাজলে তেওঁৰ দ্বিতীয় সন্তান গৰ্ভত থকা অৱস্থাত ‘উই আৰ ফেমিলী’ চিনেমাখনৰ শ্বুটিং কৰিছিল । শ্বুটিঙৰ সমান্তৰালভাৱে তেওঁ নিজৰ স্বাস্থ্যৰ বিশেষ যত্ন লৈছিল আৰু চিনেমাখনৰ প্ৰচাৰমূলক গীতসমূহৰ বাবে কৰ্মচাৰীসকলৰ সৈতে মিলি নৃত্যৰ খোজসমূহো সালসলনি কৰি লৈছিল । চিনেমাখনৰ প্ৰচাৰ কাৰ্যসূচীত অংশ লোৱাৰ পিছত, ২০১০ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত তেওঁ আৰু স্বামী অজয় দেৱগণে পুত্ৰ ‘যুগ দেৱগণ‘’ক আদৰণি জনায় । ইয়াৰ পূৰ্বে ২০০৩ চনৰ এপ্ৰিল মাহত তেওঁলোকৰ কন্যা ‘ন্যাইশা দেৱগণ’ৰ জন্ম হৈছিল ।
জুহী চাওলা
জুহী চাওলাই তেওঁৰ দুয়োটা গৰ্ভধাৰণৰ সময়তে নিজৰ পেছাদাৰী কাম-কাজসমূহ সক্ৰিয়ভাৱে চলাই গৈছিল । প্ৰথম সন্তান গৰ্ভত থকা অৱস্থাত তেওঁ ‘ৱান টু কা ফ’ৰ’, ‘এক ৰিষ্টা’ আৰু ‘আমদানী আঠানী খৰ্চা ৰূপীয়া’ আদি চিনেমাৰ কাম কৰিছিল । আনহাতে, দ্বিতীয় গৰ্ভাৱস্থাৰ প্ৰায় সাত মাহ চলি থকাৰ সময়ত তেওঁ ‘ঝংকাৰ বিটছ’ চিনেমাখনৰ শ্বুটিং কৰি আছিল, য’ত তেওঁ এগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ চৰিত্ৰতেই অভিনয় কৰিছিল । জুহী আৰু ব্যৱসায়ী জয় মেহতাৰ দুটি সন্তান আছে, ২০০১ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত জন্ম হোৱা কন্যা জাহ্নৱী মেহতা আৰু ২০০৩ চনত জন্ম হোৱা পুত্ৰ অৰ্জুন মেহতা ।
হেমা মালিনী
হেমা মালিনীয়ে তেওঁৰ প্ৰথম কন্যা ঈশা দেওল গৰ্ভত থকা অৱস্থাত চলচ্চিত্ৰ জগতত সক্ৰিয় হৈ আছিল । এই সময়ছোৱাত তেওঁ ‘ৰাজপুত’, ‘সত্তে পে সত্তা’ আৰু ‘ৰজিয়া চুলতান’ আদি চিনেমাত কাম কৰিছিল । আনকি তেওঁ ‘ৰাজপুত’ চিনেমাখনৰ বাবে অত্যন্ত উছাহভৰা ফাকুৱাৰ গীত ‘ভাগী ৰে ভাগী ব্ৰিজ বালা’ৰ শ্বুটিঙো কৰিছিল । গৰ্ভাৱস্থাৰ লক্ষণসমূহ লুকুৱাবলৈ হেমা মালিনীয়ে ঢিলা পোছাক, বিশেষভাৱে মেৰিয়াই লোৱা সাজ-সজ্জা আৰু কেমেৰাৰ নিৰ্দিষ্ট কোণ ব্যৱহাৰ কৰিছিল । ১৯৮১ চনৰ নৱেম্বৰ মাহত তেওঁ আৰু ধৰ্মেন্দ্ৰই ঈশাক আদৰণি জনাইছিল, আনহাতে তেওঁলোকৰ কনিষ্ঠ কন্যা আহানা দেওলৰ জন্ম হৈছিল ১৯৮৫ চনৰ জুলাই মাহত ।
জয়া বচ্চন
জয়া বচ্চনে তেওঁৰ প্ৰথম সন্তান, কন্যা শ্বেতা বচ্চন নন্দা গৰ্ভত থকা অৱস্থাতে আইকনিক চিনেমা ‘শ্বোলে’ৰ শ্বুটিং কৰিছিল । এই একেই সময়ছোৱাতে তেওঁ ‘চুপকে চুপকে’ চিনেমাখনৰ বাবেও কাম কৰিছিল । পৰিচালক ৰমেশ ছিপ্পী আৰু স্বামী অমিতাভ বচ্চনে চিনেমাৰ ছেটত তেওঁৰ বিশেষ যত্ন লৈছিল, আনহাতে কেইবাটাও দৃশ্যত জয়া বচ্চনে তেওঁৰ গৰ্ভাৱস্থাৰ লক্ষণসমূহ লুকুৱাবলৈ শাৰী ব্যৱহাৰ কৰিছিল । ১৯৭৪ চনৰ মাৰ্চ মাহত জয়া আৰু অমিতাভে শ্বেতাক আদৰণি জনাইছিল, আনহাতে তেওঁলোকৰ পুত্ৰ অভিষেক বচ্চনৰ জন্ম হৈছিল ১৯৭৬ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ।
লগতে পঢ়ক : কোটি টকীয়া অফাৰকো ‘না’ কৈছিল ছানী দেওল-আল্লু অৰ্জুনে; গুটখাৰ বিজ্ঞাপনৰ পৰা আঁতৰি থকা আন তাৰকাসকল