জাহ্নু বৰুৱাৰ 'অপৰূপা'ত কেনেকৈ অভিনয়ৰ সুযোগ পাইছিল অভিনেত্ৰী সুহাসিনী মূলেই ?

জাহ্নু বৰুৱাৰ 'অপৰূপা'ত কেনেকৈ অভিনয়ৰ সুযোগ পাইছিল অভিনেত্ৰী সুহাসিনী মূলেই ?
গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবৰ এই মাহৰ অতিথি বলীউডৰ অভিনেত্ৰী সুহাসিনী মূলে । সাংবাদিকৰ সৈতে মত বিনিময় অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ ।
Published : January 12, 2026 at 11:23 AM IST
গুৱাহাটী : ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ দ্বিতীয়টো দেওবাৰে 'এই মাহৰ অতিথি' আৰু 'প্ৰাক ভোগালী সাংবাদিকৰ আড্ডা' অনুষ্ঠানেৰে মুখৰিত হ'ল গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাব । বিয়লি গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবৰ 'এই মাহৰ অতিথি' শিতানত উপস্থিত থাকে ৫ বাৰকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা বিজয়ী দেশৰ বিশিষ্ট অভিনেত্ৰী সুহাসিনী মূলে । গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবৰ সভাপতি খগেন কলিতাই আঁতধৰা অনুষ্ঠানটিত অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক জাহ্নু বৰুৱাৰ অনুগ্ৰহত 'অপৰূপা' ছবিখনৰ মূল চৰিত্ৰত অভিনয় কৰাৰ বিশেষ অভিজ্ঞতা সুঁৱৰিলে ।
প্ৰেছ ক্লাবৰ বিশেষ অতিথি অভিনেত্ৰী সুহাসিনী মূলে
ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা বিজয়ী বিশিষ্ট অভিনেত্ৰী সুহাসিনী মূলেই অভিনয়ৰ লগতে তথ্যচিত্ৰ নিৰ্মাণৰ যাত্ৰা সন্দৰ্ভত কৰা এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ কয়, "স্কুলীয়া শিক্ষা সমাপ্ত কৰাৰ পাছতে মই মোৰ জীৱনৰ প্ৰথমখন ছবিত অভিনয় কৰিছিলোঁ । সেই সময়খিনিত মোৰ বয়স আছিল ১৭ বছৰ । মোৰ ৫ বছৰ বয়সত পিতৃৰ মৃত্যু হৈছিল । আমাৰ ঘৰত তিনিজনী ছোৱালী আছিল আৰু মা আছিল । ঘৰখনত আটাইকেইজনী মহিলা হোৱাৰ বাবে এইটো কাম ল'ৰাৰ বা এই কামটো ছোৱালীৰ সেই পাৰ্থক্যটো মই বুজিয়ে নাপালোঁ । এনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ পৰা মই আহিছোঁ । আনহাতে মোৰ মা চলচ্চিত্ৰ সমাজৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আছিল ।"
তেওঁ কয়, "মই প্ৰথম যেতিয়া 'ভুৱন শ্ব'মে' ছবিখনত অভিনয় কৰিছিলোঁ মোৰ মায়ে কৈছিল পঢ়াটো প্ৰথম । সেইবাবে মই অভিনয়ৰ পৰিৱৰ্তে কানাডালৈ অধ্যয়ন কৰিবলৈ যাওঁ । তাত মই ৰসায়ন আৰু অণুজীৱবিদ্যাত বিশেষজ্ঞতাৰ সৈতে কৃষি প্ৰযুক্তিৰ পাঠ্যক্ৰমত নামভৰ্তি কৰোঁ । কৃষি প্ৰযুক্তিত এইবাবে মই নামভৰ্তি কৰো যাতে তাৰ পৰা উভতি আহি মই ভাৰতৰ বাবে কিবা এটা কৰিব পাৰোঁ । কিন্তু তাৰে প্ৰযুক্তি বিদ্যা ইমানেই উন্নত যে ইয়াৰ লগত তাৰ কোনো পদ্ধতিসমূহ নিমিলে । যাৰ বাবে মই গণসংযোগ মাধ্যমত নামভৰ্তি কৰোঁ ।"
অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয়, "অধ্যয়ন শেষ কৰাৰ পাছত মই ভাৰতলৈ উভতি আহোঁ । মই ভাৰতলৈ উভতি অহাৰ পাছত তথ্যচিত্ৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ লওঁ । তেনেদৰেই মই বহুকেইখন তথ্যচিত্ৰ নিৰ্মাণ কৰিলোঁ ।"
যশস্বী পৰিচালক জাহ্নু বৰুৱাৰ 'অপৰূপা"ত কৰিছিল অভিনয়
১৯৮২ চনত মুক্তিপ্ৰাপ্ত যশস্বী পৰিচালক জাহ্নু বৰুৱাৰ ছবি 'অপৰূপা'ত অভিনয়ৰ সুযোগ পাইছিল অভিনেত্ৰী সুহাসিনী মূলেই । এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "সেই সময়ত জাহ্নুৱে সহযোগী পৰিচালক হিচাপে কাম কৰি আছিল । সেই সময়ত তেওঁ পেয়িং গেষ্ট হিচাপে এটা ঘৰত আছিল আৰু সেই ঘৰতে গুলগুচন নামৰ আৰু এজন অভিনেতা আছিল । মই গুলগুচনক চিনি পাইছিলোঁ । তেনেদৰেই মই জাহ্নুক চিনি পাইছিলোঁ । 'অপৰূপা' ছবিখন ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ উন্নয়ন নিগমে প্ৰযোজনা কৰিছিল । আমি সকলোৱে জানো যে চৰকাৰী কামত অকণমান সময় লাগে, একেলগে পইচা নাহে । যেতিয়ালৈ ছবিখনৰ বাবে পইচা আহিল তেতিয়ালৈ ছবিখনৰ অভিনেত্ৰীগৰাকী গৰ্ভৱতী । সেই সময়ত তেওঁক কোনোবাই মোৰ নামটো ক'লে । তাৰ পাছত জাহ্নু বৰুৱাই মোক 'অপৰূপা'ত অভিনয়ৰ প্ৰস্তাৱ দিয়ে ।"
উক্ত অনুষ্ঠানতে সাম্প্ৰতিক সময়ত দেশৰ সংবাদ মাধ্যমৰ স্বাধীনতাত আক্ৰমণ হৈছে বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে । তেওঁ কয়, "আজিকালি শাসকক প্ৰশ্ন কৰিলেই সাংবাদিকক গ্ৰেপ্তাৰ, প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰিলেই নাগৰিকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় ।"
তদুপৰি বৰ্তমান সময়ত একাংশ ৰাষ্ট্ৰীয় টেলিভিছন চেনেলৰ টক শ্ব'ৰ মান ক্ৰমাৎ নিম্নগামী হোৱা বুলিও মন্তব্য কৰে সুহাসিনী মূলেই । অনুষ্ঠানত অভিনয় জগতৰ বহু অভিজ্ঞতা সাংবাদিকসকলৰ আগত ব্যক্ত কৰাৰ লগতে আগন্তুক দিনত এখন পূৰ্ণ দৈৰ্ঘ্য ছবি নিৰ্মাণ কৰাৰ সপোন থকা বুলিও উল্লেখ কৰে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে ।
