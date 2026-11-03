অমিতাভৰ পাছত এইবাৰ তুষাৰ কাপুৰলৈ ভাবুকি ! বলীউডত বিষ্ণৈ গেঙৰ ত্ৰাস
লৰেঞ্চ বিষ্ণৈ গেঙৰ সদস্য বুলি দাবী কৰি এজন ব্যক্তিয়ে অভিনেতা তুষাৰ কাপুৰক ফোনযোগে ধমকি দি কোটি কোটি টকা দাবী কৰিছে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 3, 2026 at 11:06 AM IST
হায়দৰাবাদ : এইবাৰ টাৰ্গেটত তুষাৰ কাপুৰ ৷ অভিনেতাজনলৈ আহিছে এটা ভাবুকিমূলক ফোনকল ৷ অভিযোগ অনুসৰি, লৰেঞ্চ বিষ্ণৈ গেঙৰ সদস্য বুলি দাবী কৰি এজন ব্যক্তিয়ে অভিনেতাজন তুষাৰ কাপুৰলৈ ফোন কৰি তেওঁৰ পৰা কোটি কোটি টকা দাবী কৰিছে ।
লৰেন্স বিষ্ণৈ গেঙৰ সদস্য বুলি দাবী কৰি এজন ব্যক্তিয়ে অভিনেতা তুষাৰ কাপুৰক ফোনযোগে ভয় খুৱাবলৈ চেষ্টা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৷ এটা ভাবুকিমূলক ফোনকলটোৰ জৰিয়তে ধন দাবী কৰাৰ খবৰো চৰ্চালৈ আহিছে ৷
ফোন কৰা লোকজনে অভিনেতাজনৰ পৰা ৫ কোটি টকা দাবী কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে । প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি, লৰেন্স বিষ্ণৈ গেঙৰ সদস্য বুলি দাবী কৰা লোকজনৰ নাম হেৰী বক্সাৰ ৷ তেওঁ তুষাৰলৈ ভাবুকিমূলক ফোন কৰি ৫ কোটি টকাৰ ধন দাবী জনাইছে ।
Bollywood actor Tusshar Kapoor allegedly received a call from someone claiming to be Harry Boxer, a member of the Lawrence Bishnoi gang, demanding Rs 5 crore as extortion. The actor informed Mumbai Police, which handed the investigation over to the Anti-Extortion Cell and Crime Branch. The Crime Branch's technical team examined the audio recording of the threatening call and compared the voice with official audio samples of Harry Boxer available in its database. According to senior police officials, the samples did not match, raising suspicion that the call was fake and that someone had used the gang's name to create fear. Police are now searching for the person who sent the audio recording: Mumbai Police Sources— IANS (@ians_india) November 3, 2026
অভিনেতা তুষাৰ কাপুৰে এই বিষয়ে মুম্বাই আৰক্ষীক অৱগত কৰে ৷ মুম্বাই আৰক্ষীয়ে তদন্তৰ কাম এণ্টি এক্সটৰ্শ্বন চেল আৰু ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ হাতত অৰ্পণ কৰে । ইতিমধ্যে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ বিষয়াসকলে ভাবুকিপূৰ্ণ ফোন কলৰ অডিঅ’ ৰেকৰ্ডিং পৰীক্ষা কৰি তেওঁলোকৰ ডাটাবেছত উপলব্ধ ‘হেৰী বক্সাৰ’ৰ কণ্ঠৰ নমুনাৰ সৈতে তুলনা কৰিছে ।
আৰক্ষীৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াৰ মতে, "মাতৰ মিল নাই, গতিকে অনুমান কৰিব পাৰি যে এই ফোনকলটো এটা প্ৰৱঞ্চনামূলক আছিল । সম্ভৱ কোনোবাই এই গোটৰ নাম ব্যৱহাৰ কৰি আতংকৰ সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে । মুম্বাই আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, বৰ্তমান অডিঅ’ ৰেকৰ্ডিং প্ৰেৰণ কৰা ব্যক্তিজনক বিচাৰি থকা হৈছে ।"
এই সকলোবোৰ ঘটনাই বাৰে বাৰে বলীউডৰ ভাইজান নামেৰে খ্যাত ছলমান খানৰ সৈতে লৰেঞ্চ বিষ্ণৈ গেঙৰ শত্ৰুতাৰ কথা মনত পেলাই দিয়ে ৷ ছলমান দীৰ্ঘদিন ধৰি লৰেঞ্চ বিষ্ণৈ গেঙৰ প্ৰধান লক্ষ্য হৈ আহিছে ৷ কিন্তু শেহতীয়াকৈ টাইগাৰ শ্ৰফৰ ওপৰত হোৱা গুলীচালনাৰ ঘটনাটোৱে সকলোৰে মনত আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷ এই গুলীচালনাও বিষ্ণৈ গেঙেই সংঘটিত কৰে বুলি বিষ্ণৈ গেঙৰ সহযোগী অনিল পণ্ডিতে ছ’চিয়েল মিডিয়াত স্বীকাৰ কৰে ৷ অনিল পণ্ডিতে সকীয়াই দিয়ে যে, তেওঁলোকে বলীউডৰ অভিনেতা ছলমান খানৰ সৈতে ঘনিষ্ঠভাৱে কাম কৰা কোনো লোককে ৰেহাই নিদিয়ে ।
তাৰ পিছতেই মেগাষ্টাৰ অমিতাভ বচ্চন আৰু জনপ্ৰিয় গায়ক-অভিনেতা দিলজিৎ দোছাঞ্জৰ নামতো পোৱা গ’ল প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকি পত্ৰ ৷ সেই ভাবুকিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে বিগত দেওবাৰে বচ্চনে বুলেট প্ৰুফ কাঁচৰ আঁৰৰ পৰা অনুৰাগীক সম্ভাষণ জনালে ৷ আনহাতে দিলজিতৰ মুম্বাইত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া শ্ব’টো আত্মঘাতী বোমাৰে উৰুওৱাৰ ধমকি দিয়া হৈছে ৷ শ্ব’টো নৱেম্বৰৰ শেষভাগত অনুষ্ঠিত হ’ব ৷
তদুপৰি বিগত কেইমাহমানত পৰিচালক ৰোহিত শেট্টী আৰু অভিনেতা আমিৰ খানৰ দৰে ব্যক্তিয়েও এই দলটোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা বুলি দাবী কৰা লোকৰ পৰা ভাবুকিপূৰ্ণ ফোনকল লাভ কৰিছে । বৰ্তমানৰ এই ঘটনাবোৰে সমগ্ৰ বলীউডতে এক আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷
লগতে পঢ়ক :
ছলমান খানে বিষ্ণৈ সমাজৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিব লাগে: অনুপ জালোটা
গুলীচালনাৰ পূৰ্বে গুলীচালনাকাৰীয়ে বিগ বি, ছলমান খান আৰু অন্যান্য তাৰকাৰ ঘৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰে
ছলমান খানে ক্ষমা খুজিবই লাগিব : বিষ্ণৈ গেঙৰ দাবী, টাইগাৰ শ্ৰফৰ ওপৰত চলা আক্ৰমণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ