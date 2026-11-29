‘‘আমাৰ মাজলৈ পুনৰ ঘূৰি আহক জুবিন দা’’: জুবিন ক্ষেত্ৰত ৰৈ আবেগিক ৰাজপাল যাদৱ
জুবিন ক্ষেত্ৰত উপস্থিত হৈ হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গলৈ গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিলে বলীউডৰ অভিনেতা ৰাজপাল যাদৱে ৷
Published : November 29, 2026 at 7:29 PM IST
সোণাপুৰ : দেওবাৰে জুবিন ক্ষেত্ৰ’ত উপস্থিত হয় বলীউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা ৰাজপাল যাদৱ ৷ অভিনেতা যাদৱে জুবিন ক্ষেত্ৰত উপস্থিত হৈ সমাধিস্থলীত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰাৰ লগতে গামোচাৰে হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গলৈ গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে । আনহাতে জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতি সুঁৱৰি আৱেগিক হৈ পৰে অভিনেতা ৰাজপাল যাদৱ ৷
আবেগিক বলিউডৰ অভিনেতা ৰাজপাল যাদৱ :
জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ পাছতে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত নিজৰ মনৰ ভাব ব্যক্ত কৰি অভিনেতাগৰাকীয়ে কয়, "এজন প্ৰকৃত শিল্পীৰ বাবে অনুৰাগীৰ এনে অপাৰ শ্ৰদ্ধা, মৰম আৰু সন্মানতকৈ ডাঙৰ পুৰস্কাৰ আন একো হ’ব নোৱাৰে ।"
জুবিন গাৰ্গৰ অবৰ্তমানত সংগীত জগতত সৃষ্টি হোৱা শূন্যতাৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "এদিন আমি সকলোৱেই এই পৃথিৱী এৰি যাব লাগিব ৷ সেয়া ভগৱানৰ ইচ্ছা । কিন্তু মানুহৰ হৃদয়ত কেৱল কৰ্ম আৰু স্মৃতিবোৰহে অমৰ হৈ ৰয় । জুবিন দাই ইমানেই কালজয়ী গীত গাই থৈ গৈছে যে দেশ-বিদেশৰ য’তেই তেওঁৰ নাম উচ্চাৰিত হয়, তাতেই অনুৰাগীৰ ভিৰ লাগে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "ভগৱানে তেওঁৰ আত্মাক চিৰশান্তি দিয়ক আৰু তেওঁ পুনৰ আমাৰ মাজত জন্ম লৈ নিজৰ কণ্ঠ তথা প্ৰতিভাৰ যাদুৰে সমগ্ৰ বিশ্বক মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰক এয়াই মোৰ প্ৰাৰ্থনা ।"
জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে ব্যক্তিগতভাৱে সাক্ষাৎ নহ’লেও নিজকে তেওঁৰ এজন একান্ত অনুৰাগী বুলি উল্লেখ কৰে ৰাজপাল যাদৱে ৷ লগতে কয়, "এখন ছবিত টিম ১১ৰ দৰে সকলোৰে অৱদান থাকে আৰু তাত জুবিন দাৰ সংগীতৰ যাদু সদায়েই শীৰ্ষত আছিল । জুবিন দা, আপুনি আমাক আশীৰ্বাদ দিব ৷ আপুনি যেতিয়াই পুনৰ জনম লৈ আহে, তেতিয়াই দুগুণ শক্তি আৰু যাদু লৈ আমাৰ মাজলৈ ঘূৰি আহক ।"
নতুন ছবিৰ দৃশ্যগ্ৰহণৰ বাবে অসমত অভিনেতা ৰাজপাল যাদৱ :
বৰ্তমানৰ অসম ভ্ৰমণৰ উদ্দেশ্যৰ সন্দৰ্ভত অভিনেতাগৰাকীয়ে এখন নতুন ছবিৰ দৃশ্যগ্ৰহণৰ বাবে অসমলৈ অহা বুলি সদৰী কৰে সাংবাদিকৰ আগত ৷ ছবিখনৰ নাম এতিয়াও আনুষ্ঠানিকভাৱে চূড়ান্ত হোৱা নাই যদিও অসমৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য আৰু স্থানীয় কলা-কুশলীৰে গঠিত এক সুন্দৰ গোটৰ সৈতে কাম কৰি তেওঁ অতিশয় আনন্দিত বুলি জানিবলৈ দিয়ে অভিনেতাগৰাকীয়ে ।
অসমৰ সৈতে থকা নিজৰ পুৰণি সম্পৰ্ক সুঁৱৰি তেওঁ কয় যে, ১৯৯৫ চনৰ পৰাই অসমলৈ তেওঁৰ অহা-যোৱা আছে আৰু বহুবাৰ মা কামাখ্যাৰ দৰ্শন কৰাৰো সৌভাগ্য হৈছে ।
লগতে পঢ়ক: জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতিত বৰপেটাত ৰংঘৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নাট উৎসৱ: কলম্বিয়াৰ অভিনেত্ৰীৰ অভিনয়ত জীৱন্ত ফুলন দেৱী