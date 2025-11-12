ঘৰতে অজ্ঞান হৈ ঢলি পৰিল ‘ৰাজা বাবু’; বৰ্তমান চিকিৎসকৰ নিৰীক্ষণত আছে তাৰকাগৰাকী
বলীউডৰ অভিনেতা গোবিন্দা (৬১) ঘৰতে অজ্ঞান হৈ পৰে ৷ জুহুৰ ক্ৰিটিকেয়াৰ হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে তেওঁক ।
By PTI
Published : November 12, 2025 at 11:19 AM IST
মুম্বাই : বলীউডৰ অভিনেতা গোবিন্দাক বুধবাৰে মুম্বাইৰ জুহুৰ ক্ৰিটিকেয়াৰ হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ৷ পুৱাৰ ভাগত তেওঁ বাসগৃহত অজ্ঞান হৈ পৰে বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
বৰ্তমান ৬১ বছৰীয়া তাৰকাগৰাকী চিকিৎসাৰ তত্ত্বাবধানত আছে ৷ গোবিন্দাৰ বন্ধু তথা আইনী উপদেষ্টা ললিত বিন্দলে আইএনএছৰ সৈতে এই খবৰ নিশ্চিত কৰিছে । তেওঁ কয় যে অভিনেতাজনে প্ৰথমে চিকিৎসকৰ পৰা টেলিফোনিক পৰামৰ্শ লৈ ঔষধ গ্ৰহণ কৰিছিল যদিও পিছত জৰুৰীকালীন চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰায় ১ বজাত চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হৈছিল ।
ললিতে লগতে জনাই যে নিজা বাসগৃহত অচেতন হৈ পৰাৰ পিছতে প্ৰবীণ অভিনেতাগৰাকীক ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হয় । বৰ্তমান চিকিৎসকৰ পৰ্যবেক্ষণৰ অধীনত আছে গোবিন্দা ।
ব্ৰীচ কেণ্ডি হাস্পতাললৈ গৈ প্ৰবীণ অভিনেতা ধৰ্মেন্দ্ৰক সাক্ষাৎ কৰাৰ মাত্ৰ এদিনৰ পিছতে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে গোবিন্দাক । অনলাইনত শ্বেয়াৰ কৰা এটা ভিডিঅ’ত ‘ৰাজা বাবু’ অভিনেতাগৰাকী ম্লান পৰা চেহেৰাৰ সৈতে চিকিৎসালয়ৰ পৰা ওলাই অহা দেখা গৈছে ।
Mumbai, Maharashtra: Veteran actor Govinda was admitted late Thursday night to CritiCare Hospital in Juhu after losing consciousness at his home. His friend and legal advisor, Lalit Bindal, confirmed that the actor is currently stable and under medical observation pic.twitter.com/iYt2L5gVNv— IANS (@ians_india) November 12, 2025
এবছৰৰ ভিতৰত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে গোবিন্দা চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈছে । বিগত বছৰৰ অক্টোবৰ মাহত অনুজ্ঞাপত্ৰ থকা বন্দুকেৰে ভুলবশতঃ ভৰি এখন আঘাত কৰি একেখন চিকিৎসালয়তে ভৰ্তি হৈছিল অভিনেতাগৰাকী । ‘হিৰো নং ১’ অভিনেতাগৰাকীৰ আঁঠুৰ তলত আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ লগতে আই চি ইউত এঘণ্টাৰ অস্ত্ৰোপচাৰ কৰি নিৰাপদে গুলীটো আঁতৰাই পেলোৱা হৈছিল । খবৰ অনুসৰি গোবিন্দা কলকাতালৈ যাবলৈ সাজু হৈ আছিল আৰু বন্দুকটো পুনৰ আলমাৰীত ভৰাই থাকোঁতে ভুলবশতঃ গুলী লাগিছিল । অস্ত্ৰোপচাৰৰ তিনিদিন পিছতে চিকিৎসালয়ৰ পৰা যাবলৈ দিয়া হয় অভিনেতাগৰাকীক । যোৱাৰ সময়ত গোবিন্দাই অনুৰাগী আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ সদস্যসকলক সম্ভাষণ জনাই যায় ।
সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে হোৱা কথা-বতৰাত অভিনেতাগৰাকীয়ে কৈছিল, "মই কলকাতাত এটা শ্ব'লৈ যাব ওলাইছিলো । ৰাতিপুৱা প্ৰায় ৫ বাজিছিল । আৰু সেই সময়তে বন্দুকটো পৰি যায় আৰু গুলী লাগে ৷ যিটো হ'ল তাত মই স্তম্ভিত হৈ পৰিলোঁ আৰু তললৈ চাওঁতে তেজ দেখা পালোঁ । তাৰ পিছত ভিডিঅ' বনাই ডাক্তৰৰ সৈতে কথা পাতি ভৰ্তি হ'লোঁ ।"
