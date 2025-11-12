ETV Bharat / entertainment

ঘৰতে অজ্ঞান হৈ ঢলি পৰিল 'ৰাজা বাবু'; বৰ্তমান চিকিৎসকৰ নিৰীক্ষণত আছে তাৰকাগৰাকী

বলীউডৰ অভিনেতা গোবিন্দা (৬১) ঘৰতে অজ্ঞান হৈ পৰে ৷ জুহুৰ ক্ৰিটিকেয়াৰ হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে তেওঁক ।

Bollywood actor Govinda, 61, hospitalised at CritiCare Hospital, Juhu, after fainting at home
অভিনেতা গোবিন্দা (Photo: IANS)
Published : November 12, 2025 at 11:19 AM IST

মুম্বাই : বলীউডৰ অভিনেতা গোবিন্দাক বুধবাৰে মুম্বাইৰ জুহুৰ ক্ৰিটিকেয়াৰ হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ৷ পুৱাৰ ভাগত তেওঁ বাসগৃহত অজ্ঞান হৈ পৰে বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

বৰ্তমান ৬১ বছৰীয়া তাৰকাগৰাকী চিকিৎসাৰ তত্ত্বাবধানত আছে ৷ গোবিন্দাৰ বন্ধু তথা আইনী উপদেষ্টা ললিত বিন্দলে আইএনএছৰ সৈতে এই খবৰ নিশ্চিত কৰিছে । তেওঁ কয় যে অভিনেতাজনে প্ৰথমে চিকিৎসকৰ পৰা টেলিফোনিক পৰামৰ্শ লৈ ঔষধ গ্ৰহণ কৰিছিল যদিও পিছত জৰুৰীকালীন চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰায় ১ বজাত চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হৈছিল ।

ললিতে লগতে জনাই যে নিজা বাসগৃহত অচেতন হৈ পৰাৰ পিছতে প্ৰবীণ অভিনেতাগৰাকীক ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হয় । বৰ্তমান চিকিৎসকৰ পৰ্যবেক্ষণৰ অধীনত আছে গোবিন্দা ।

ব্ৰীচ কেণ্ডি হাস্পতাললৈ গৈ প্ৰবীণ অভিনেতা ধৰ্মেন্দ্ৰক সাক্ষাৎ কৰাৰ মাত্ৰ এদিনৰ পিছতে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে গোবিন্দাক । অনলাইনত শ্বেয়াৰ কৰা এটা ভিডিঅ’ত ‘ৰাজা বাবু’ অভিনেতাগৰাকী ম্লান পৰা চেহেৰাৰ সৈতে চিকিৎসালয়ৰ পৰা ওলাই অহা দেখা গৈছে ।

এবছৰৰ ভিতৰত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে গোবিন্দা চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈছে । বিগত বছৰৰ অক্টোবৰ মাহত অনুজ্ঞাপত্ৰ থকা বন্দুকেৰে ভুলবশতঃ ভৰি এখন আঘাত কৰি একেখন চিকিৎসালয়তে ভৰ্তি হৈছিল অভিনেতাগৰাকী । ‘হিৰো নং ১’ অভিনেতাগৰাকীৰ আঁঠুৰ তলত আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ লগতে আই চি ইউত এঘণ্টাৰ অস্ত্ৰোপচাৰ কৰি নিৰাপদে গুলীটো আঁতৰাই পেলোৱা হৈছিল । খবৰ অনুসৰি গোবিন্দা কলকাতালৈ যাবলৈ সাজু হৈ আছিল আৰু বন্দুকটো পুনৰ আলমাৰীত ভৰাই থাকোঁতে ভুলবশতঃ গুলী লাগিছিল । অস্ত্ৰোপচাৰৰ তিনিদিন পিছতে চিকিৎসালয়ৰ পৰা যাবলৈ দিয়া হয় অভিনেতাগৰাকীক । যোৱাৰ সময়ত গোবিন্দাই অনুৰাগী আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ সদস্যসকলক সম্ভাষণ জনাই যায় ।

সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে হোৱা কথা-বতৰাত অভিনেতাগৰাকীয়ে কৈছিল, "মই কলকাতাত এটা শ্ব'লৈ যাব ওলাইছিলো । ৰাতিপুৱা প্ৰায় ৫ বাজিছিল । আৰু সেই সময়তে বন্দুকটো পৰি যায় আৰু গুলী লাগে ৷ যিটো হ'ল তাত মই স্তম্ভিত হৈ পৰিলোঁ আৰু তললৈ চাওঁতে তেজ দেখা পালোঁ । তাৰ পিছত ভিডিঅ' বনাই ডাক্তৰৰ সৈতে কথা পাতি ভৰ্তি হ'লোঁ ।"

লগতে পঢ়ক : এতিয়াও অসুস্থ ! কিয় হাস্পতালৰ পৰা ৰিলিজ দিয়া হ’ল ধৰ্মেন্দ্ৰক ? ডাক্তৰৰ উত্তৰ

