সুদীৰ্ঘ সময়ৰ পিছত একেটা বছৰতে তিনি খান অভিনীত ছবি মুক্তি লাভৰ সম্ভাৱনা

সুদীৰ্ঘ সময়ৰ পিছত একেটা বছৰতে তিনি খান অভিনীত ছবি মুক্তি লাভৰ সম্ভাৱনা
বাণিজ্য বিশেষজ্ঞসকলে ৰাজহ আৰু মনোৰঞ্জনৰ ক্ষেত্ৰত বলীউডৰ বাবে ২০২৬ চনটো এক ঐতিহাসিক বছৰ হ’ব বুলি ভৱিষ্যদ্বাণী কৰিছে ।
Published : January 6, 2026 at 6:08 PM IST
হায়দৰাবাদ: ধুৰন্ধৰ ছবিখনে বলীউডৰ বাবে ঐতিহাসিক নোটত ২০২৫ বৰ্ষৰ সামৰণি মাৰি বক্স অফিচৰ কেইবাটাও অভিলেখ ভংগ কৰি ভাৰতৰ সৰ্বকালৰ সৰ্বাধিক উপাৰ্জনকাৰী ছবিৰ ভিতৰত অন্যতম হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰে । এতিয়া আমি ২০২৬ চনত প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে বাণিজ্য বিশেষজ্ঞসকলে ভৱিষ্যদ্বাণী কৰিছে যে এই বছৰটো উদ্যোগটোৰ বাবে ঐতিহাসিক আৰু পৰিৱৰ্তনশীল হ’ব ।
আঠ বছৰৰ পাছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে শ্বাহৰুখ খান, ছলমান খান, আমিৰ খানৰ দৰে ডাঙৰ ডাঙৰ ছুপাৰষ্টাৰ অভিনীত ছবিসমূহ একে বছৰতে মুক্তি পোৱাৰ কথা । কেলেণ্ডাৰখন ৰণবীৰ কাপুৰ, প্ৰভাস, যশ, ৰজনীকান্ত, বিজয়কে ধৰি আন আন ডাঙৰ তাৰকাৰেও ভৰি আছে ।
এই লাইন আপত আছে পৌৰাণিক মহাকাব্য ৰামায়ণ: পাৰ্ট ১, দেশপ্ৰেমমূলক যুদ্ধ নাটক বৰ্ডাৰ ২ আৰু বেটেল অফ গালৱান, কিং আৰু লাভ এণ্ড ৱাৰৰ দৰে বহু চিনেমা । বিশেষজ্ঞসকল আশাবাদী যে ২০২৬ বৰ্ষটো বলীউডৰ বক্স অফিচৰ দশকৰ ভিতৰত অন্যতম হ’ব পাৰে । এই আত্মবিশ্বাসৰ মূলতে হৈছে তাৰকা আৰু জনপ্ৰিয় ফ্ৰেঞ্চাইজিক লৈ ছবিৰ এক শক্তিশালী পাইপলাইন, য’ত প্ৰডাকশ্যন স্কেল আৰু ভিজুৱেল দৰ্শনত যথেষ্ট বিনিয়োগ কৰা হৈছে ।
২০২৬ চনৰ লাইন-আপে পৌৰাণিক মহাকাব্য, যুদ্ধ নাটক, একশ্যন থ্ৰীলাৰ আৰু হিট ফ্ৰেঞ্চাইজিৰ ছিকুৱেলকে ধৰি বিভিন্ন ধাৰাক সামৰি লৈছে, যিয়ে দৰ্শকৰ বিভিন্ন পছন্দৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিছে ।
Dhurandhar 2
ধুৰন্ধৰৰ ব্যাপক সফলতাৰ মাজতে হাই ভল্টেজ কাহিনীৰ দ্বিতীয় খণ্ডটো ২০২৬ চনৰ অন্যতম প্ৰত্যাশিত ছবি হিচাপে পৰিগণিত হৈছে । ১৯ মাৰ্চত মুক্তি পাবলগীয়া ধুৰন্ধৰ ২ত ৰণবীৰ সিঙৰ হামজাৰ ৰহস্যময় অতীতৰ বিষয়ে অন্বেষণ কৰা হ’ব, যাৰ প্ৰকৃত নাম জস্কিৰত সিং ৰংগী বুলি প্ৰথম খণ্ডৰ শেষত প্ৰকাশ পাইছিল । আদিত্য ধৰৰ পৰিচালনাত ছবিখনত বাস্তৱ পৰিঘটনা দাঙি ধৰা হৈছে, সেয়েহে ছিকুৱেললৈ সকলোৰে অপেক্ষা ।
Mythological Epic Ramayana
ৰণবীৰ কাপুৰ, সাই পল্লৱী, যশ আৰু ছানী দেওল অভিনীত নিতেশ তিৱাৰীৰ ৰামায়ণক এতিয়ালৈকে সৰ্বাধিক অভিলাষী আৰু ব্যয়বহুল ভাৰতীয় চিনেমা হিচাপে প্ৰশংসা কৰা হৈছে ৷ যাৰ বাজেট ৪০০০ কোটি টকাতকৈ অধিক, যাৰ লক্ষ্য হৈছে নতুন কাৰিকৰী মাপকাঠী নিৰ্ধাৰণ কৰা । বহু প্ৰত্যাশিত পৌৰাণিক মহাকাব্য ৰামায়ণৰ প্ৰথম খণ্ড ২০২৬ চনৰ দীপাৱলীত মুক্তি পাব ।
Drishyam 3
ফ্ৰেঞ্চাইজি ছিকুৱেলছ : অজয় দেৱগণ বিজয় ছালগাঁৱকাৰৰূপে জনপ্ৰিয় ক্ৰাইম-থ্ৰীলাৰ দৃশ্যমৰ তৃতীয় আৰু অন্তিম অংশৰ বাবে ঘূৰি আহিছে ৷ ২০২৬ চনৰ ২ অক্টোবৰত মুক্তি পাব ছবিখন - এই তাৰিখটোৱে ছবিখনৰ কাহিনীভাগৰ বাবে এক তাৎপৰ্য্য বহন কৰে - দৃশ্যম ৩ত টাবু আৰু শ্ৰিয়া সৰণেও গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে । ২০১৫ চনত ওলোৱা প্ৰথম খণ্ডটোত হত্যাৰ তদন্তত জড়িত এজন সাধাৰণ লোকৰ কাহিনী দেখুওৱা হৈছিল ৷ পৰিঘটনাৰ সাত বছৰৰ পাছত নিৰ্মাণ কৰা ছিকুৱেল ২০২২ চনত মুক্তি পাইছিল ।
Alpha
টাইগাৰ ৩ আৰু ৱাৰ ২য়ে নিৰাশাজনক প্ৰদৰ্শন কৰাৰ পিছত হাই অক্টেন ফ্ৰেঞ্চাইজিটোৱে নিজৰ স্থানৰ বাবে সংগ্ৰাম কৰি থকাৰ সময়তে ৱাই আৰ এফ স্পাই ইউনিভাৰ্ছৰ আলিয়া ভাট আৰু শৰ্ৱাৰী ৱাগ অভিনীত ৱাই আৰ এফ স্পাই ইউনিভাৰ্ছৰ প্ৰথম মহিলা নেতৃত্বাধীন ছবিখনৰ বাবে বহুত আশা কৰা হৈছে । যদিও প্ৰথমতে ২০২৫ চনৰ খ্ৰীষ্টমাছত মুক্তি দিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছিল, আলফাক ২০২৬ চনৰ ১৭ এপ্ৰিললৈ পিছুৱাই দিয়া হয় । অৱশ্যে ছবিখনক দৃশ্যগতভাৱে সৰ্বোত্তম ৰূপত দৰ্শকৰ আগত উপস্থাপন কৰিবলৈ অধিক সময়ৰ প্ৰয়োজন হৈছিল বুলি নিৰ্মাতাসকলে কৈছিল । চিনেমাখনত ববী দেওলৰ চৰিত্ৰটোৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিব ভাট আৰু ৱাগে । অনিল কাপুৰেও এক গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে ।
Bhooth Bangla
ভূত বাংলাত পুনৰ মিলন ঘটিছে অক্ষয় কুমাৰ আৰু প্ৰিয়দৰ্শনৰ, ভুল ভুলইয়াৰ স্মৃতি বিচাৰি পাব দৰ্শকে । দুয়োৱে হেৰা ফেৰী ৩ আৰু হাইৱানতো সহযোগিতা আগবঢ়াইছে ৷ ভূত বাংলা ২০২৬ চনৰ ২ এপ্ৰিলত ছবিগৃহত মুক্তি পাব । হেৰা ফেৰী (২০০০) ছবিখনত একেলগে অভিনয় কৰাৰ ২৫ বছৰৰ পাছত এই ছবিখনে অক্ষয় আৰু টাবুক পুনৰ একত্ৰিত কৰে । হৰৰ-কমেডীখনত পৰেশ ৰাৱাল, জিছু সেনগুপ্ত, মিথিলা পালকাৰ আৰু ৱামিকা গাব্বীয়েও গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে ।
Daayra
কৰীণা কাপুৰ খান আৰু পৃথ্বীৰাজ সুকুমাৰণ অভিনীত দাইৰাৰ সৈতে অপৰাধৰ জগতলৈ ঘূৰি আহিছে তালভাৰৰ পৰিচালক মেঘনা গুলজাৰ । জংগলী পিকচাৰ্ছ আৰু পেন ষ্টুডিঅ’ই যৌথভাৱে প্ৰযোজনা কৰা ছবিখনৰ ২০২৬ চনত মুক্তিৰ তাৰিখ এতিয়াও প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই । নিৰ্মাতাসকলৰ মতে, দাইৰাই “এটা পৈশাচিক কাৰ্যই কেনেকৈ একে আৰু বিপৰীত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সূচনা কৰিব পাৰে, সমগ্ৰ সমাজৰ মতামতত বিভাজন আনিব পাৰে” সেই বিষয়ে অন্বেষণ কৰে ।
Love and War
২০০৭ চনত সাৱৰিয়াৰ সৈতে অভিষেক ঘটোৱা ৰণবীৰ কাপুৰে পৰিচালক সঞ্জয় লীলা ভাঞ্চালীৰ সৈতে পুনৰ সহযোগিতা কৰিছে এই ছবিখনত । লাভ এণ্ড ৱাৰৰ কাহিনীত আলিয়া ভাট, বিকী কৌশলো আছে । প্ৰথমতে ২০২৬ চনৰ মাৰ্চ মাহত মুক্তি পোৱাৰ কথা আছিল যদিও ছবিখনৰ শ্বুটিঙত পলম হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু এতিয়া বছৰৰ শেষৰ ফালে ছবিখন মুক্তি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
Mardaani 3
২০২৫ চনত মিচেছ চেটাৰ্জী বনাম নৰৱে ছবিখনত অভিনয় কৰি মুখ্য চৰিত্ৰত শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা লাভ কৰাৰ পিছত ৰাণী মুখাৰ্জী মাৰ্দানী ৩ ত জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী পৰিদৰ্শক শিৱানী শিৱাজী ৰয় হিচাপে ঘূৰি আহিছে । ৱাই আৰ এফৰ ছবি যেনে বেণ্ড বাজা বাৰাত, গুন্দে, চুলতান, জব টক হে জান আৰু টাইগাৰ ৩ ত সহায় কৰাৰ বাবে পৰিচিত অভিৰাজ মিনাৱালাই পৰিচালনা কৰিছে ছবিখন । মাৰ্দানী ৩ ২০২৬ চনৰ ২৭ ফেব্ৰুৱাৰীত মুক্তি পাব ।
Happy Patel: Khatarnak Jasoos
আগন্তুক ছবি হেপ্পী পেটেল: খাটাৰনাক জাছুছত আমিৰ খানক কেমিঅ' চৰিত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা যাব । চোৰাংচোৱা কমেডী ছবিখনেৰে অভিনেতা-কমেডিয়ান বীৰ দাসে পৰিচালক হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিব ।
Dhamaal 4
হিন্দী কমেডী ফ্ৰেঞ্চাইজিৰ অতিকে জনপ্ৰিয় ধামাল ৪ ২০২৬ চনৰ ঈদত চিনেমা হলত মুক্তি পাব । প্ৰবীণ ইন্দ্ৰ কুমাৰৰ পৰিচালনাত নিৰ্মিত এই নতুন কিস্তিত অজয় দেৱগণ, ৰীতেশ দেশমুখ, আৰ্ছাদ ৱাৰ্ছি আৰু জাভেদ জাফেৰীয়ে অভিনয় কৰিছে । তেওঁলোকৰ সৈতে অভিনয় কৰিছে সঞ্জীদা শ্বেইখ, অঞ্জলি আনন্দ, উপেন্দ্ৰ লিমায়ে, বিজয় পাটকাৰ আৰু ৰবি কিষাণে ।
Haiwaan
প্ৰিয়দৰ্শন পৰিচালিত একশ্যন-থ্ৰীলাৰ আৰু মালয়ালম হিট ছবি অপ্পামৰ পুনৰ্নিৰ্মাণ, হাইৱানত ছৈফ আলী খানক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা যুদ্ধৰ নেতা হিচাপে আৰু অক্ষয় কুমাৰক বিৰোধী হিচাপে দেখুওৱা হৈছে ৷ ছবিখনত মোহনলালেও বিশেষভাৱে অভিনয় কৰিব আৰু ২০২৬ চনত মুক্তিৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে ।
Welcome To The Jungle
ৱেলকাম ফ্ৰেঞ্চাইজিৰ তৃতীয় কিস্তি হিচাপে অক্ষয় কুমাৰ অভিনীত কমেডী ছবি ৱেলকাম টু দ্য জংগল ২০২৬ চনৰ ২৫ ডিচেম্বৰত থিয়েটাৰত মুক্তি পাব ।
Lahore 1947
ৰাজকুমাৰ সন্তোষীৰ পৰিচালনা আৰু আমিৰ খানৰ প্ৰযোজনাৰে এখন হিন্দী যুগৰ নাটক ৷ অভিনয়ত আছে ছানী দেওল, প্ৰীতি জিণ্টা, শ্বাবানা আজমী, কৰণ দেওল আৰু আলী ফজল ৷ ১৯৪৭ চনৰ ভাৰত বিভাজনৰ পটভূমিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ছবিখন ৷ আছঘৰ ৱাজাহাটৰ নাটক জিছ লাহোৰ নাই ভেখ্যা, অ' জাম্যা ই নাইৰ আধাৰত নিৰ্মিত এটা কাহিনী য’ত সংগীত কৰিছে এ আৰ ৰহমানে । ছানী দেওলৰ সৈতে ছবিখন নিৰ্মাণ কৰিবলৈ বছৰ বছৰ ধৰি অপেক্ষা কৰি অহা পৰিচালক সন্তোষীৰ বাবে ই এক উল্লেখনীয় প্ৰকল্প ৷ সাত বছৰৰ বিৰতিৰ পিছত প্ৰীতি জিণ্টাৰ এই ছবিখনেৰে অভিনয়লৈ ঘূৰি আহিছে ৷
