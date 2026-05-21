দেউতাৰ খঙৰ মাজতো কেৱল মৰম আছিল: ববী দেওল
"দেউতাৰ দৰে কোনো হ’ব নোৱাৰে...৷" পিতৃ ধৰ্মেন্দ্ৰৰ বিয়োগৰ বেদনা লৈ কি ক’লে 'লৰ্ড ববী' এ ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 21, 2026 at 6:56 PM IST
হায়দৰাবাদ: শেহতীয়াকৈ বলীউডৰ অভিনেতা ববী দেওলে তেওঁৰ প্ৰয়াত পিতৃ, অভিনেতা ধৰ্মেন্দ্ৰৰ কথা মনত পেলাই অশ্ৰু ধৰি ৰাখিব নোৱাৰিলে । তেওঁ কয় যে তেওঁৰ পিতৃৰ প্ৰতিটো সৰু সৰু কথাই বহুত মৰম লগা আছিল । তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰে যে পিতৃ ধৰ্মেন্দ্ৰই কেতিয়াবা খং কৰিলেও, সেই খঙৰ মাজতো কেৱল মৰম আৰু আশীৰ্বাদহে অনুভৱ হৈছিল ।
শেখৰ সুমনৰ শ্ব’ত আৱেগিক ববী দেওল
অভিনেতা ববী দেওলে শেহতীয়াকৈ শেখৰ সুমনৰ বিখ্যাত কথা-বতৰাৰ অনুষ্ঠান (Chat show) "শেখৰ টুনাইট" (Shekhar Tonite)-ত অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল । অনুষ্ঠানটিত পিতৃ ধৰ্মেন্দ্ৰৰ বিষয়ে কথা পাতি থাকোঁতে অভিনেতাগৰাকীৰ মনৰ এক কোমল আৰু আৱেগিক দিশ প্ৰকাশ পায় । পিতৃৰ কথা সুঁৱৰি ববী দেওলে কয়, "মোৰ বাবে মোৰ দেউতা এজন এনেকুৱা মানুহ আছিল, যাক সমগ্ৰ পৃথিৱীয়ে বহুত ভাল পাইছিল । মই সদায় এই কথা অনুভৱ কৰিছিলোঁ ।"
তেওঁ লগতে কয়, "কিন্তু দেউতাই যেতিয়া আমাক এৰি গুচি গ’ল, তেতিয়া যি গভীৰ দুখ আৰু কষ্ট হ’ল— সেয়া কেৱল মোৰ বা মোৰ পৰিয়ালৰে হোৱা নাছিল, বৰং গোটেই পৃথিৱীৰে হৈছিল । মই এতিয়া য’লৈকে যাওঁ, তাতেই দেখোঁ যে দেউতাৰ বিদায়ত সকলো মানুহ সমানেই দুখী হৈছে । মোৰ দেউতা তেনেকুৱাই আছিল— একেবাৰে অনন্য আৰু বিশেষ । দেউতাৰ দৰে দ্বিতীয় কোনো মানুহ কোনোদিনে হ’ব নোৱাৰে আৰু তেওঁৰ স্থান কোনেও ল’ব নোৱাৰে ।"
পিতৃৰ আটাইতকৈ স্মৰণীয় গুণ
যেতিয়া ববী দেওলক সোধা হৈছিল যে প্ৰয়াত কিংবদন্তী তাৰকাগৰাকীৰ এনে কোনটো গুণ তেওঁ সদায় মনত ৰাখিব, তেতিয়া তেওঁ তৎক্ষণাত উত্তৰ দিয়ে যে তেওঁৰ প্ৰতিটো কথাই মৰমলগা ৷ "এজন মানুহৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট গুণ থাকিব নোৱাৰে । তেওঁৰ প্ৰতিটো সৰু সৰু কথাই ইমান মৰমলগা আছিল । আনকি তেওঁ কৰা খঙৰ মাজতো কেৱল মৰমহে লুকাই আছিল ।"
শেখৰ সুমনৰ প্ৰশ্ন আৰু ববীৰ হৃদয়স্পৰ্শী উত্তৰ
কথা-বতৰাৰ মাজতে, শেখৰ সুমনে ববীক এটা আমোদজনক প্ৰশ্ন সোধে ৷ তেওঁ ববীক সোধে যে তেওঁ এই অনুষ্ঠানলৈ কোনটো পৰিচয় লৈ আহিছে— বিজয় সিং দেওল (প্ৰকৃত নাম), ববী দেওল, বাবা দেওল, নে অনুৰাগীসকলে মৰমেৰে মতা লৰ্ড ববীৰ ৰূপত ? তাৰকা সুলভ অহংকাৰ পৰিহাৰ কৰি অভিনেতাগৰাকীয়ে এটা অতি সুন্দৰ বাক্যৰে উত্তৰ দিয়ে, যিয়ে তেওঁৰ আচল পৰিচয় দাঙি ধৰে । তেওঁ কয়, "মই ধৰ্মেন্দ্ৰৰ পুত্ৰ ।"
শেখৰ টুনাইট শ্ব’ৰ সম্প্ৰচাৰ
অধ্যয়ন সুমনে সৃষ্টি কৰা আৰু ধৰ্মেশ সাংগানীয়ে প্ৰযোজনা কৰা এই নতুন টক শ্ব’ ‘শেখৰ টুনাইট" (Shekhar Tonite) প্ৰতি শুকুৰবাৰে ইউটিউবত সম্প্ৰচাৰিত হয় । অভিনয়ৰ ক্ষেত্ৰত, ববী দেওল তেওঁৰ আগন্তুক হিন্দী ছবি ‘বান্দৰ’ৰ মুক্তিৰ বাবে সম্পূৰ্ণ সাজু হৈ উঠিছে ।
এই ছবিখনত ববী দেওলৰ লগতে সান্যা মালহোত্ৰা, ছাবা আজাদ, সপ্না পব্বী, ইন্দ্ৰজিৎ সুকুমাৰণ, ৰাজ বি. শ্বেট্টী আৰু জীতেন্দ্ৰ যোশীয়েও গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে । ছবিখনৰ কাহিনীভাগ এজন বয়সস্থ টেলিভিছন তাৰকাৰ ওপৰত আধাৰিত, যাৰ বিৰুদ্ধে তেওঁৰ প্ৰাক্তন প্ৰেমিকাই ধৰ্ষণৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।
