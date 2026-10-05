জুবিন-জুবলীৰ যুটিৰে অন্তিমটো গীত থকা ছবি ‘আদিশক্তি’ শীঘ্ৰেই ছবিগৃহলৈ
৪ ডিচেম্বৰত ছবিগৃহলৈ আহিব নতুন অসমীয়া ছবি ‘আদিশক্তি’। এই ছবিখনৰ এক মুখ্য আকর্ষণ হৈছে সংগীত, কিয়নো শুনিবলৈ পাব অসমৰ জনপ্ৰিয় যুটিৰ কণ্ঠেৰে এটি গীত ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 5, 2026 at 11:30 AM IST
গুৱাহাটী : আগন্তুক ৪ ডিচেম্বৰত ছবিগৃহত মুক্তিলাভ কৰিব নতুন অসমীয়া ছবি ‘আদিশক্তি’ । আইৰা ষ্টুডিঅ’জৰ বেনাৰত নিৰ্মিত এই ছবিখনৰ কাহিনী ইন্দ্ৰানী কাশ্যপৰ । বিশ্বাস, ত্যাগ আৰু অন্তৰ্নিহিত সাহসৰ এক অনন্য কাহিনী দৰ্শকে উপভোগ কৰিবলৈ পাব ৷ অলেখ ঘটনা-পৰিঘটনাৰ মেটমৰা সম্ভাৰ লৈ নিৰ্মিত এই ছবিখন পৰিচালনা কৰিছে বিতোপন কাশ্যপে । লগতে তেওঁ চিত্ৰনাট্যও লিখিছে ৷
ছবিখনৰ সন্দৰ্ভত ছবিখনৰ পৰিচালক বিতোপন কাশ্যপে জনাই, “এই ছবিখনত বিভিন্ন শক্তিৰ কথা আলোচনা কৰা হৈছে । সকলো মানুহৰে এটা এনাৰ্জী বা শক্তি থাকে । কেতিয়াবা এনেকুৱা লাগে- কিছুমান মানুহক লগ পালেই ভাল লাগে, ভাল এনাৰ্জী পোৱা যায়, আনহাতে কেতিয়াবা কিছুমান মানুহক লগ পালেই বেয়া লাগে বা মনলৈ বেয়া এনাৰ্জী এটা আহে । এই ছবিখনটো বিভিন্ন শক্তিৰ কথা দেখুওৱা হৈছে যাৰ বাবে ছবিখনৰ নামটো আদিশক্তি দিয়া হৈছে । সমান্তৰালভাৱে কাহিনীৰ ধৰণটো ৰহস্যময়ী । মূলতঃ ছবিখনত ছাচপেন্স আছে লগতে থ্ৰীলাৰো আছে । আশা কৰো দর্শকে ছবিখন চাই ভাল পাব ।”
নাৰীৰ শক্তি, সংগ্ৰাম আৰু আত্মপৰিচয়ৰ কাহিনীৰে সমৃদ্ধ এই ছবিখনত মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে নৱাগতা অভিনেত্রী ডাঃ আর্শিয়া মহন্তই । ইয়াৰ উপৰিও ছবিখনত অভিনয় কৰিছে মঞ্জুলা বৰুৱা, ৰীণা বৰা, তপন দাস, প্ৰণামী ভাৰতী, উজ্জ্বল ৰাজখোৱা, অপর্ণা দত্ত চৌধুৰী, জ্বলী লম্বৰ অসীম কৃষ্ণ বৰুৱা আৰু নিৰূপম শইকীয়াকে ধৰি কেইবাগৰাকীও ন-পুৰণি অভিনেতা-অভিনেত্ৰীয়ে ।
জুবিন গাৰ্গ আৰু জুবলী বৰুৱাৰ যুটিৰ অন্তিমটো গীত
'আদিশক্তি' ছবিখনৰ এক মুখ্য আকর্ষণ হৈছে ছবিখনৰ সংগীত । ছবিখনৰ এটি গীতত কণ্ঠদান কৰিছে অসমৰ হার্টথ্র'ব জুবিন গার্গ আৰু জুবলী বৰুৱাই ।
জুবিন গাৰ্গ আৰু জুবলী বৰুৱাৰ সুমধুৰ যুগলবন্দীৰে প্ৰাণ পাই উঠা ‘অনি বনি’ (Ani Bani) শীর্ষক গীতটো দর্শকে উপভোগ কৰিব পাৰিব এই ছবিখনত । ইয়াৰোপৰি ছবিখনৰ আন আন গীতত কণ্ঠদান কৰিছে আচুৰ্য বৰপাত্ৰ, শংকুৰাজ কোঁৱৰ, গৌৰাংগ শেখৰ, প্রিয়াক্ষী পাচনী আৰু প্রতীক্ষাই ।
ইতিমধ্যে মুক্তিৰ পূর্বেই 'আদিশক্তি'য়ে ছবি জগতত নিজৰ বিশেষ স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । শেহতীয়াকৈ নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত 'গ্ল'বেল চিনে কনফ্লুৱেন্স (GCC) ২০২৬'ত ছবিখনে তিনিটাকৈ মুখ্য বঁটা বুটলি অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে । ইয়াৰোপৰি 'জয়পুৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্র মহোৎসৱ' (JIFF) আৰু 'নতুন দিল্লী চলচ্চিত্র মহোৎসৱতো ছবিখনে বিশেষ স্বীকৃতি আৰু প্রশংসা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
লগতে পঢ়ক : ট্ৰুজিলো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্বতন্ত্ৰ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱলৈ ‘মই এটি নিশাচৰ’