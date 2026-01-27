ETV Bharat / entertainment

এক দুই তিনি চাৰি... যুটি দিলো গৰুগাড়ী... শিশু হিমন্ত বিশ্বক নতুন ৰূপত আৱিষ্কাৰ কৰিব দৰ্শকে

৮০ দশকৰ এখন বিখ্যাত ছবিৰ দ্বিতীয় সংস্কৰণ ‘ককাদেউতা নাতি আৰু হাতী ২’ মুক্তিৰ দিশে ৷ দৰ্শক হৈ পৰিব নষ্টালজিক ।

৮০ দশকৰ এখন বিখ্যাত ছবিৰ দ্বিতীয় সংস্কৰণ শীঘ্ৰেই মুক্তিৰ দিশে (Photo : Poster)
Published : January 27, 2026 at 5:25 PM IST

গুৱাহাটী : ১৯৮৩ চনৰ ১৮ নৱেম্বৰত মুক্তি লাভ কৰা এখন ছবিয়ে লাভ কৰিব এক নতুন গতি, এক নতুন ৰূপ । চলিত বৰ্ষৰ জুন মাহত ৪৩ টা বসন্তৰ পাছত ৰূপালী পৰ্দাত দৰ্শকে উপভোগ কৰিব পাৰিব ‘ককাদেউতা নাতি আৰু হাতী’ৰ দ্বিতীয় ভাগ, নাম ৰখা হৈছে ‘ককাদেউতা নাতি আৰু হাতী ২’ ।

৮০ৰ দশকৰ এখন বিখ্যাত ছবি আছিল ককাদেউতা নাতি আৰু হাতী । দ্বিতীয় ভাগ প্ৰাইড ইষ্ট এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ বেনাৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ৷ ছবিখনৰ প্ৰযোজনা ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাৰ । ছবিখন পৰিচালনা কৰিছে বিশ্বজিৎ বৰাই ।

‘ককা দেউতাৰ নাতি আৰু হাতী’ৰ লগত কিবা সামাঞ্জস্য পাবনে দর্শকে ?

ছবিখনৰ প্ৰসংগত পৰিচালক বিশ্বজিৎ বৰাই ই টিভি ভাৰতক কয়, “দুয়োখন ছবিৰে লিংক আছে, কিন্তু লিংকটো এনেধৰণে দিয়া হৈছে যে, যদিহে কোনোবা মানুহে আগৰ ছবিখন নাই চোৱা, তেতিয়াহ’লে এইখন এখন নতুন ছবিৰ দৰেই আমেজ পাব ৷ যিসকলে আগৰ ছবিখন চাইছে, তেওঁলোকে গম পাব যে ছবিখনৰ লগত কি সংযোগ আছে ।”

এক, দুই, তিনি, চাৰি... গীতটিৰ সন্দৰ্ভত

'ককাদেউতা নাতি আৰু হাতী' ছবিখনৰ এটি চিৰসেউজ গীত আছিল এক দুই তিনি চাৰি... যুটি দিলো গৰুগাড়ী...অ’ দেখিছানে, হাতীয়ে চলায়...এই গীতটি নুশুনা মানুহ চাগৈ খুব কমেই ওলাব । ছবিখনৰ লগতে এই গীতটিত শিশু চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।

Assamese film
জুন মাহত ছবিগৃহলৈ ‘ককাদেউতা নাতি আৰু হাতী ২’ (Photo : Poster)

'ককাদেউতা নাতি আৰু হাতী ২' ত এই গীতটি থাকিব নে নাই লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ চৰিত্ৰটোৰ সন্দৰ্ভত কৰা এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত বৰাই কয়, "ছবিখনৰ এই গীতটিক লৈ বহুতে প্ৰশ্ন কৰি আছে । গানটো নিশ্চয় থাকিব । লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অভিনয় কৰা সেই চৰিত্ৰটোও দর্শকে দেখা পাব ৷ তাত এটা ৰহস্য সোমাই আছে । যিটো দর্শকে ছবিখন চালেহে গম পাব ।"

ছবিখনৰ সন্দৰ্ভত পৰিচালকৰ মন্তব্য

ছবিখনৰ সন্দৰ্ভত পৰিচালক বিশ্বজিৎ বৰাই কয়, "চলিত বৰ্ষৰ ৫ জুনত আমাৰ ছবিখন মুক্তি দিয়াৰ পৰিকল্পনা চলি আছে । ইতিমধ্যে ছবিখনৰ প্ৰায়ভাগ কাম সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে । ডি আই আৰু ভি এফ এক্সৰ কাম বৰ্তমান চলি আছে । দেৱজিৎ চাংমায়ে শব্দৰ কাম কৰি আছে আৰু বেকগ্ৰাউণ্ডৰ কাম কৰি আছে অজয় সিনহাই । মুম্বাই আৰু হায়দাৰাবাদত পূৰ্ণগতিত ছবিখনৰ কাম চলি আছে । খুব সোনকালে আমি ছবিখনৰ ট্ৰেইলাৰটো মুকলি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম । এই ছবিখনৰ পৰিসৰটো বহুত ডাঙৰ । আশা কৰো ছবিখন ৰাইজে খুব ভাল পাব ।"

লগতে তেওঁ কয়, "ছবিখনত ৫ টা প্ৰজন্মৰ ছুপাৰষ্টাৰক দর্শকে দেখিবলৈ পাব । যতীন বৰা, প্ৰাঞ্জল শইকীয়া, পংকজ মহন্ত, প্ৰীতি কংকনা, প্ৰস্তুতি পৰাশৰ, তপন দাস, উৎপল দাস, আদিল হুছেইন আদিকে ধৰি কেইবাগৰাকী ন-পুৰণি অভিনেতা-অভিনেত্ৰীয়ে অভিনয় কৰিছে । যোৰহাট, তিতাবৰ, গুৱাহাটী, নগাঁও, কলিয়াবৰৰ লগতে লাডাখত ছবিখনৰ দৃশ্যগ্ৰহণ কৰা হৈছে । ছবিখনৰ দৃশ্যগ্ৰহণ কৰিছে প্ৰদীপ দৈমাৰীয়ে । ছবিখনত কণ্ঠদান কৰিছে তৰালী শৰ্মা, জয় বৰুৱা, দ্বীপেন বৰুৱাই ।"

ছবিখনক লৈ চলি থকা প্ৰতিক্ৰিয়া সন্দৰ্ভত পৰিচালকগৰাকীৰ মন্তব্য

মুক্তিৰ পূৰ্বেই এই ছবিখনক লৈ বিভিন্নজনে সামাজিক মাধ্যম যোগে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে । লগতে বহুজনে ছবিখন বৰ্জন কৰা, চাবলৈ নোযোৱা আদি মন্তব্য দিয়াও পৰিলক্ষিত হৈছে ৷ এই সন্দৰ্ভত পৰিচালকগৰাকীয়ে কয়, "ছবিখনৰ বিৰুদ্ধে যিবোৰ নিগেটিভ পাব্লিচিটী হৈ আছে সেইবোৰ আচলতে হ’ব নালাগে ৷ কাৰণ ছবি এখন বহু কষ্ট কৰি নিৰ্মাণ কৰা হয় । শিল্প বুলি কোৱা কথাটোহে আচলতে গুৰুত্বপূৰ্ণ । শিল্পক আমি কেতিয়াও ৰাজনীতিৰ লগত সংমিশ্ৰণ কৰা নাই ।"

উল্লেখ্য যে, এই নতুন ছবিখনৰ মুখ্য সহকাৰী পৰিচালক হিচাপে আছে মুম্বাইৰ অৰুণ বিশ্বকৰ্মা । আনহাতে সহকাৰী পৰিচালক হিচাপে আছে জিতুল ৰাজবংশী, আকাশ ভৰদ্বাজ, দেৱশীষ কলিতা আৰু নিলোৎপল ৰাজবংশী ।

