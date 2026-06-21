জুবিন ক্ষেত্ৰত ৰাভা দিৱস পালন, জুবিন গাৰ্গে ন্যায় পাবই লাগিব বুলি দাবী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ ৷

জুবিন ক্ষেত্ৰত ৰাভা দিৱস পালন, জুবিন গাৰ্গে ন্যায় পাবই লাগিব বুলি দাবী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ ৷
শনিবাৰে জুবিন ক্ষেত্ৰতো ৰাভা দিৱস পালন ৷ আইনী প্ৰক্ৰিয়া দীঘলীয়া হ'লেও সঠিক দিশৰেই আগবাঢ়িছে বুলি উল্লেখ গৰিমাৰ ৷
Published : June 21, 2026 at 8:00 AM IST
সোণাপুৰ : শনিবাৰে দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে ৰাজ্যবাসীয়ে পালন কৰিলে কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ পৱিত্ৰ স্মৃতি দিৱস (ৰাভা দিৱস) ৷ সেই উপলক্ষে সোণাপুৰৰ ‘জুবিন ক্ষেত্ৰ’ত এক ব্যতিক্ৰমী অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয় । সদৌ অসম জুবিন গাৰ্গ ফেন ক্লাৱৰ উদ্যোগত, কলাগুৰু আৰ্টিষ্ট ফাউণ্ডেচন আৰু সোণাপুৰ মহাবিদ্যালয় (স্বায়ত্ত শাসিত)ৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত এই কাৰ্যসূচীত গীত আৰু সংস্কৃতিৰ মাধ্যমেৰে ৰাভা দিৱস পালন কৰে ৷
আবেলি ৪ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা সেই বিশেষ কাৰ্যসূচীৰ আৰম্ভণিতে গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে ‘জুবিন ক্ষেত্ৰ’ত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি জুবিন গাৰ্গক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় ৷ তাৰ পাছতে গীত-মাতেৰে মুখৰিত হৈ পৰে জুবিন ক্ষেত্ৰ ৷ ৰাজ্যৰ কেইগৰাকী বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰি কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ চিৰসেউজ অমৰ গীতসমূহ পৰিৱেশন কৰে ।
শিল্পীসকলৰ কণ্ঠত প্ৰাণ পাই উঠা ৰাভাকেন্দ্ৰিক গীতসমূহে উপস্থিত শ্ৰোতাক মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰি ৰাখে ৷ অনুষ্ঠানৰ অন্যতম মূল আকৰ্ষণ আছিল 'ৰাভাৰ নৈবেদ্যৰ আভা' শীৰ্ষক এখন উচ্চমানদণ্ডৰ সংগীতালেখ্য । এই সংগীতালেখ্যৰ উপস্থাপনৰ জৰিয়তে কলাগুৰুৰ বৈপ্লৱিক জীৱন আৰু মহান দৰ্শনক সুন্দৰকৈ ফুটাই তোলা হয় । অনুষ্ঠানত সোণাপুৰ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু অধ্যাপক-অধ্যাপিকাসকলেও সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰে ।
ইফালে অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ আৱেগিক হৈ পৰে ৷ তেওঁ কয়, "জুবিনে সদায় কলাগুৰুৰ কথাই কৈছিল । কেতিয়াবা যদি কিবা উদাহৰণ দিব লগা থাকিলে তেওঁ কলাগুৰুৰ কথাই উল্লেখ কৰিছিল । কলাগুৰু আছিল তেওঁৰ অত্যন্ত প্ৰিয় । তেওঁ পূৰ্বে 'কলাগুৰু ফেষ্টিভেল'ও পাতিছিল, কিন্তু ক'ভিডৰ সময়ৰ পৰা সেয়া পতা হোৱা নাছিল। জুবিন থকা হ'লে হয়তো এতিয়া আকৌ পাতিলে হয় । কিন্তু সেয়া হৈ নুঠিল ।"
গৰিমাই লগতে কয়,"জুবিন ক্ষেত্ৰত কলাগুৰুক শ্ৰদ্ধা জনোৱাৰ উদেশ্যৰে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে । আগলৈ ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ স্মৃতিটো কিবা এটা অনুষ্ঠান পাতিব পাৰো নেকি, তাৰো চেষ্টা কৰিম । জুবিন ক্ষেত্ৰ এখন সমন্বয় সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰ । ইয়াত নতুন প্ৰজন্মই সদায় সাংস্কৃতিক চৰ্চা কৰক, মই তাকেই কামনা কৰো ।"
জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ কথা উল্লেখ কৰি গৰিমাই কয়,"সম্প্ৰতি আইনী প্ৰক্ৰিয়া দীঘলীয়া হ'লেও সঠিক দিশৰেই আগবাঢ়িছে । দোষীয়ে শাস্তি পাব আৰু পাবই লাগিব । জুবিনৰ ক্ষেত্ৰত যি অন্যায়, অৱমাননা আৰু অৱহেলা কৰা হ’ল, তাৰ বাবে দোষীয়ে শাস্তি পাবই লাগিব আৰু সেই শাস্তি অত্যন্ত গুৰুত্বৰ (কঠোৰ) হ'ব লাগিব ।"
লগতে পঢ়ক: বিষ্ণু ৰাভাৰ আদৰ্শেৰে জাতিটোক সেৱা কৰিবলৈ নৱপ্ৰজন্মক আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ