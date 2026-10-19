ছলমান খানে ক্ষমা খুজিবই লাগিব : বিষ্ণৈ গেঙৰ দাবী, টাইগাৰ শ্ৰফৰ ওপৰত চলা আক্ৰমণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ
"টাইগাৰক ফোন কৰি বুজোৱা হৈছিল, কিন্তু তেওঁ বুজি নাপালে, সেইকাৰণে... ৷" স্পষ্ট কৰি দিলে লৰেন্স বিষ্ণৈ গোটৰ অনিল পণ্ডিতে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 19, 2026 at 10:55 AM IST
হায়দৰাবাদ : দেওবাৰে সন্ধিয়া জুহুত টাইগাৰ শ্ৰফৰ ওপৰত সংঘটিত আক্ৰমণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছে লৰেন্স বিষ্ণৈ গোটে । গোটটোৰ প্ৰতিনিধি অনিল পণ্ডিতে এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি কয় যে, তেওঁলোকে টাইগাৰ শ্ৰফক ইতিমধ্যেই সকীয়নি দিছিল, কিন্তু তেওঁ শুনা নাছিল ৷ সেয়েহে তেওঁলোকে এনে কঠোৰ সিদ্ধান্ত ল’বলৈ বাধ্য হৈছিল ।
অনিল পণ্ডিতে সকীয়াই দিয়ে যে, তেওঁলোকে বলীউডৰ অভিনেতা ছলমান খানৰ সৈতে ঘনিষ্ঠভাৱে কাম কৰা কোনো লোককে ৰেহাই নিদিয়ে ।
Alleged viral clip of Anil Pandit after the firing on Tiger Shroff. He claims to be from Bishnoi Gang, and says anyone close to Salman Khan will be targeted. https://t.co/AKg6S0cEST— Singh Varun (@singhvarun) October 18, 2026
বিষ্ণৈ গোটে সামাজিক মাধ্যমত শ্বেয়াৰ কৰিলে, "জয় মহাকাল... জয় শ্ৰী ৰাম...সকলো ভাই-ভনীলৈ শুভেচ্ছা । আমি অনিল পণ্ডিত আৰু হৰমন সন্ধুৱে, আজি টাইগাৰ শ্ৰফৰ লগত ঘটা কাণ্ডৰ দায়িত্ব লৈছোঁ । আমি ফোন কৰি সকীয়াই দিছিলোঁ, কিন্তু তেওঁ বুজি নাপালে । সেয়ে আজি আমি তেওঁক অধিক শক্তিশালী ৰূপত বুজাই দিলোঁ । মুম্বাই চলচ্চিত্ৰ জগতৰ যিকোনো ব্যক্তি, যিয়ে আমাৰ কথা নুশুনে বা ছলমান খানৰ সৈতে কাম কৰে তেওঁ পৰৱৰ্তী লক্ষ্য হ’ব । ৰওক আৰু চাই যাওক ।"
"বি:দ্ৰ: আমাৰ নাম ব্যৱহাৰ কৰি খ্যাতি অৰ্জন কৰিব বুলি ভবা আন গোটৰ লোকসকলক অতি সোনকালে হত্যা কৰা হ'ব, আৰু আমি তেওঁলোকক তেনেকৈয়ে বিখ্যাত কৰিম", পোষ্টটোত আগলৈ এইদৰে লিখা হৈছে ৷
মুম্বাইৰ অপৰাধ শাখাই শ্বেয়াৰ কৰা এটা অডিঅ’ত অনিল পণ্ডিতে ছলমানক লৰেন্স বিষ্ণৈ আৰু বিষ্ণৈ সমাজৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিবলৈ কয় ।
"মোৰ কথা ভালদৰে শুনক ছলমান খান । যদি আপুনি মোৰ ডাঙৰ ভাই লৰেন্স বিষ্ণৈ আৰু বিষ্ণৈ সম্প্ৰদায়ৰ ওচৰত ক্ষমা নিবিচাৰে, তেন্তে আমি আপোনাৰ ঘৰত কুকুৰ এটাও নাৰাখিম । আমি আপোনাৰ সমগ্ৰ পৰিয়ালটো ধ্বংস কৰি দিম । এই কথা মনত ৰাখিব । আপুনি ভাবি নল’ব যে, আপুনি নিৰাপত্তাৰ মাজত আছে আৰু আপোনাৰ একো নহয় ।"
দেওবাৰে সন্ধিয়া মুম্বাইৰ জুহু অঞ্চলত টাইগাৰ শ্ৰফৰ গাড়ীত মটৰ চাইকেলত অহা তিনিজন লোকে গুলীচালনা কৰে । ঘটনাত অভিনেতাজনৰ ড্ৰাইভাৰ আৰু এজন অ'টৱালা আহত হোৱা বুলি আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিছে ৷
মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী দেৱেন্দ্ৰ ফাড়নাৱীছে আৰক্ষী আয়ুক্তক তৎকালীনভাৱে বিষয়টোৰ তদন্ত কৰি দায়ীসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে ।
উল্লেখ্য যে, ২০২৪ চনৰ ১৪ এপ্ৰিলত বান্দ্ৰাস্থিত ছলমানৰ গেলেক্সী এপাৰ্টমেণ্টছৰ বাসগৃহৰ বাহিৰত মটৰ চাইকেলত অহা দুজন লোকে গুলীচালনা কৰিছিল ।
লগতে পঢ়ক : বলীউডৰ অভিনেতা টাইগাৰ শ্ৰফলৈ লক্ষ্য কৰি দুৰ্বৃত্তৰ গুলীচালনা, দুজন আহত