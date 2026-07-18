লাচিত বৰফুকনৰ জীৱনভিত্তিক বৃহৎ বাজেটৰ ছবি: কি কয় অসমৰ পৰিচালকে

লাচিত বৰফুকনৰ জীৱনভিত্তিক বৃহৎ বাজেটৰ ছবি: কি কয় অসমৰ পৰিচালকে
চৰকাৰৰ এই ঘোষণা বাস্তৱায়িত হোৱাৰ দিশলৈ অসমীয়া ছবি জগতৰ সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 18, 2026 at 12:04 PM IST
গুৱাহাটী : অসমৰ বীৰপুৰুষ লাচিত বৰফুকনৰ জীৱনভিত্তিক এখন বিগ বাজেটৰ ছবি নিৰ্মাণ কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে । বাজেট অধিৱেশনত গ্ৰহণ কৰা হৈছে এই সিদ্ধান্ত । বৃহস্পতিবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ফেচবুক লাইভযোগেও এই কথা ঘোষণা কৰিছিল ।
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিল, “অসমৰ বীৰপুৰুষ লাচিত বৰফুকনৰ জীৱনভিত্তিক এখন ছবি নিৰ্মাণ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে । হিন্দী ছবি 'ধুৰন্ধৰ'ৰ নিৰ্মাতা আদিত্য ধৰৰ সৈতে লাচিত বৰফুকনৰ ওপৰত সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষই চাব পৰাকৈ এখন হিন্দী ছবি নিৰ্মাণৰ সন্দৰ্ভত কেইদিনমান পূৰ্বে ফোনযোগে কথা পাতিছিলোঁ । তেওঁ আগষ্ট মাহত মোক সাক্ষাৎ কৰি এই বিষয়ত বিস্তৃত আলোচনা কৰিব বুলি জনাইছে ৷”
Lights, Camera, Action🎬#AssamBudget2026 endeavors to create a world class cinematic epic on the extraordinary life of Bir Lachit Barphukan, a story told on the scale it truly deserves.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) July 14, 2026
Coming Soon... pic.twitter.com/4hushvI6sA
তেওঁ আৰু কয়, “আদিত্য ধৰেই হওক বা আন কোনো দক্ষ পৰিচালকেই হওক, যদি লাচিত বৰফুকনৰ ওপৰত এখন উৎকৃষ্ট ছবি নিৰ্মাণ কৰিব পাৰে আৰু সেই ছবিখন আমি প্ৰযোজনা কৰিব পাৰোঁ, লগতে লাচিত বৰফুকনক সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ চুকে-কোণে চিনাকি কৰাব পাৰোঁ, তেন্তে সেয়া আমাৰ বাবে এক বিশেষ সফলতা হ'ব ।”
অসমৰ চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগটোক শক্তিশালী কৰাৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা বিভিন্ন পদক্ষেপৰ লগতে লাচিত বৰফুকনৰ জীৱনভিত্তিক ছবি নিৰ্মাণৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে কৰা ঘোষণাক লৈ ৰাজ্যৰ একাংশ পৰিচালৰ মন্তব্য আমি গ্ৰহণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ ।
পৰিচালক বিশ্বজিৎ বৰাৰ মন্তব্য
এই সন্দৰ্ভত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতি সম্পন্ন তথা ৰাষ্ট্ৰীয় পুৰস্কাৰপ্ৰাপ্ত পৰিচালক বিশ্বজিৎ বৰাই কয়, “আহোম সেনাপতি লাচিত বৰফুকনৰ ওপৰত এখন ছবি নিৰ্মাণ কৰাৰ যি সিদ্ধান্ত সি এটা খুব ভাল পদক্ষেপ । আমি অসমীয়া হিচাপে লাচিত বৰফুকনৰ ওপৰত ছবি এখন নিৰ্মাণ কৰাটো প্ৰয়োজন আছিল, যিহেতু বলীউডত ইতিমধ্যে ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ ব্যক্তিসকলৰ ওপৰত বহু ছবি নিৰ্মাণ হৈ গৈছে । ছবিখনৰ পৰিসৰটোৰ বাবে আমাৰ অসমীয়া প্ৰযোজকসকলে নিৰ্মাণ কৰিবলৈ ভয় কৰি আছিল, এইটো চৰকাৰৰ বাহিৰে উপায় নাই । আনহাতে হিন্দী ছবিজগতৰ ক্ষেত্ৰতো এই বিষয়টো অৱহেলিত হৈ আছিল সদায় ৷ কাৰণ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল বিষয়ক ছবি নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰিব নিবিচাৰে । এতিয়া চৰকাৰে ছবিখন নিৰ্মাণ কৰাৰ পদক্ষেপটো এটা ভাল খবৰ ।”
লগতে তেওঁ কয়, “আদিত্য ধৰেই হওক বা ৰাজামৌলী, সঞ্জয় লীলা ভাঞ্চালীয়ে হওক তেওঁলোকে এনে ধৰণৰ ছবি আগতেও নিৰ্মাণ কৰিছে । লাচিত বৰফুকনক আমি অসমত চিনি পোৱাতকৈও সমগ্ৰ বিশ্বত চিনাকি কৰাই দিয়াটোহে বেছি প্ৰয়োজন ৷ সেয়ে হয়তো চৰকাৰে এনে এগৰাকী ব্যক্তিক দায়িত্ব দিয়াৰ কথা চিন্তা কৰিছে । আহোম জনগোষ্ঠীয় সকলো লোকক লগত লৈ যাতে চৰকাৰে ছবিখন নিৰ্মাণ কৰে । এনে কৰিলে কোনোধৰণৰ খুটি-নাটি ৰৈ নাযাব ।”
পৰিচালক মঞ্জুল বৰুৱাৰ মন্তব্য
ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটাপ্ৰাপ্ত পৰিচালক মঞ্জুল বৰুৱাই কয়, “চৰকাৰে যিটো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে সেইটো খুব ভালেই পদক্ষেপ । এইক্ষেত্ৰত বলীউডৰ পৰা যদি পৰিচালক আনে তেন্তে আদৰণি জনাইছোঁ । কিন্তু এটা কথা লক্ষ্য কৰিব লাগিব, আমি যিখন বুৰঞ্জী জানি আহিছোঁ লাচিত বৰফুকন বা অন্য বীৰপুৰুষসকলৰ ক্ষেত্ৰত, সেইখিনি যাতে বাহিৰৰ পৰিচালক এজনে কৰিলে সলনি হৈ নাযায় । তাৰ বাবে যিটো গৱেষণা দল বা চিত্ৰনাট্য দল, তাত থকাসকল অসমৰ পৰা হ'লে ভাল হয় । ভালদৰে উপস্থাপন কৰিলে সকলোৰে ভাল লাগিব । বুৰঞ্জীত আমি যিদৰে পাইছোঁ তেনেদৰে কৰিলে ভাল হ’ব, ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে বিকৃত কৰি অলপ বেলেগ ধৰণে কৰিলে, তেতিয়া অৰ্থটো নোলাব । সেয়ে ভালদৰে গৱেষণা কৰি কামটো কৰিবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ ।”
লগতে আদিত্য ধৰক পৰিচালনা কৰাৰ দায়িত্ব দিয়াৰ প্ৰসংগত বৰুৱাই কয়, “হিন্দী ছবি নিৰ্মাণ কৰিব পৰা পৰিচালক অসমতো আছে । চৰকাৰে ছবিখনৰ জৰিয়তে লাচিত বৰফুকনক বিশ্বব্যাপী কৰিব বিচাৰিছে । সেই বাবে বাহিৰৰ পৰিচালক অনাৰ কথা ভাবিছে, কিন্তু বিচাৰিলে অসমতো ভাল পৰিচালক পালেহেঁতেন ।”
পৰিচালক শশাংক সমীৰ গগৈৰ মন্তব্য
“অসমৰ পৰা ৩০০/৪০০ কোটিটকীয়া চিনেমা ওলাব ভাল কথা । তাতোকৈও ভাল পাইছোঁ যে, চৰকাৰে চিনেমাৰ উন্নয়নৰ বাবে মন দিছে । খোদ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আমাৰ অসমীয়া চিনেমাৰ পৃথিৱীখনক গুৰুত্ব দিয়াটো আমাৰ বাবে খুবেই সুখবৰ । পিছে ইয়াৰ লগতে অসমত যিমান চিনেমাগৃহৰ প্ৰয়োজন অৰ্থাৎ অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈকে সকলো দৰ্শকে চাব পৰাকৈ সকলো ঠাইতেই চিত্ৰগৃহ নিৰ্মাণ কৰাৰ কথাও গুৰুত্ব দিলে নিশ্চয় আৰু ভাল হ'ব । চিনেমাগৃহ বাঢ়িলেহে দৰ্শকে চিনেমা চাবলৈ আহিবলৈ সুবিধা পাব আৰু বেছি সংখ্যক মানুহে চিনেমা চালেহে চিনেমা নিৰ্মাতালৈ ধন উভতি আহিব আৰু সেই নিৰ্মাতাগৰাকীয়ে আকৌ ইখনৰ পাছত সিখন চিনেমা নিৰ্মাণ কৰিবলৈ আগবঢ়িব পাৰিব । এনে হ'লে চিনেমা ব্যৱসায়টো আগবাঢ়ি যাব আৰু তেতিয়া নিজে নিজেই অসমীয়া চিনেমাৰ নিৰ্মাণৰো বাজেট বাঢ়িব ।”
লগতে তেওঁ কয়, "ভাল চিনেমা নিৰ্মাণ কৰিব পৰাকৈ আমাৰ অসমত প্ৰতিভাৰ অভাৱ নাই । সেই কথা সময়ে সময়ে নিশ্চয় সকলো প্ৰতিভাই প্ৰমাণ দি আহিছে । আমাক কেৱল লাগে আমাৰ এই প্ৰতিভাসকলে বেছি কাম কৰিব পৰাকৈ এক সুস্থ চিনেমা নিৰ্মাণৰ আন্তঃগাঁথনি । য’ত সকলো চিনেমা নিৰ্মাণৰ কাৰিকৰী দিশৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰাৰ সুবিধা পাব নিৰ্মাতাসকলে । সকলোবোৰ পোৱাৰ পাছত আমি চাগৈ বাহিৰৰ পৰা মানুহ আনিব নালাগে । আমাৰ মানুহৰ কাম দেখিয়েই বাহিৰৰ মানুহ আমাৰ কাষ পাবহি । অসমত আমাৰ ল’ৰা-ছোৱালীৰ প্ৰতিভাৰ অভাৱ নাই বুলি বিশ্বাস কৰিয়েই, বাহিৰৰ কোনো মানুহক নোলোৱাকৈ কেৱল অসমীয়া কলা-কুশলীৰে হিট চিনেমা নিৰ্মাণ কৰি এটা পৰিৱেশ নিৰ্মাণ কৰি থৈ গ’ল ব্ৰজেন বৰুৱাদেৱে ।"
তেওঁ আৰু কয়, "এটা সময়ত আমি টেকনিছিয়ান বিচাৰি কলিকতা-মুম্বাইলৈ যাবলৈ বাধ্য আছিলোঁ । কিন্তু ব্ৰজ দাই সেই সকলো সলনি কৰি থৈ যোৱাৰ পাছত আজি অসমীয়া চিনেমাই যি পৰিৱেশ পাইছেহি, আমাৰ ল’ৰা-ছোৱালী বহু বেছি প্ৰতিভাৱান বুলি আমিও বিশ্বাস কৰোঁ । মূলতঃ আমাৰ আই-বোপায়ে আমাৰ ল’ৰা-ছোৱালীৰ সামগ্ৰিক উন্নয়নেৰে ভাল মানুহ হিচাপে গঢ় দিবলৈ চিন্তা কৰাৰ কথাটোৱেই বিচাৰিম । আমাৰ ল’ৰা-ছোৱালীক ভোকত ৰাখি আনক পেট পুৰাই ভাত খুৱাই দিলে নাজানো তেনে মাক-দেউতাকক কি বুলি কয় !"
এতিয়া চৰকাৰৰ এই ঘোষণা বাস্তৱায়িত হোৱাৰ দিশলৈ সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে । ছবিখনে লাচিত বৰফুকনৰ বীৰগাথাক বিশ্বদৰবাৰত কিদৰে উপস্থাপন কৰে আৰু অসমৰ চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগলৈ কিমান নতুন দিগন্ত মুকলি কৰে, সেয়াই হ'ব লক্ষণীয় ।
লগতে পঢ়ক : বীৰ লাচিতে প্ৰাণ পাব 'ধুৰন্ধৰ'ৰ খনিকৰৰ হাতত ! ১৫০ কোটি সাজু