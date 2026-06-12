ETV Bharat / entertainment

যি কণ্ঠই অসমৰ প্ৰাণস্পন্দনক বিশ্ব দৰবাৰলৈ লৈ গৈছিল: পূণ্যতিথিত সশ্ৰদ্ধ স্মৰণ 'বিহু সম্ৰাট'ক

'বিহু সম্ৰাট' খগেন মহন্তৰ পবিত্ৰ পুণ্যতিথিত গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ৷

'Bihu Samrat' Khagen Mahanta death anniversary The immortal guardian of Assamese folk music
'বিহু সম্ৰাট' খগেন মহন্ত (Photo : ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 12, 2026 at 1:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ: অসমীয়া লোকসংগীতৰ এজন মহান সাধক, যাৰ কণ্ঠই কেৱল গান গাই ক্ষান্ত থকা নাছিল— বৰঞ্চ অসমৰ সাংস্কৃতিক প্ৰাণস্পন্দনক জীয়াই ৰাখিছিল আৰু বিহুৰ সজীৱ ৰূপটোক বিশ্ব দৰবাৰলৈ লৈ গৈছিল । তেওঁৰ শিল্পকৰ্মই যুগে যুগে নতুন প্ৰজন্মক অনুপ্ৰাণিত কৰি আহিছে, এনে এগৰাকী শিল্পী যাৰ সুৰ কেতিয়াও ম্লান পৰি নাযায় । অসমৰ বাপতিসাহোন বিহুক তেওঁ বিশ্ব দৰবাৰত এক সুকীয়া পৰিচয় দিছিল ।

'বিহু সম্ৰাট' খগেন মহন্তৰ পুণ্যতিথিত সকলোৱে আজি তেওঁক গভীৰ শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰিছে । অসমীয়া লোকসংগীতৰ এগৰাকী কিংবদন্তি শিল্পী হিচাপে তেওঁৰ সুমধুৰ কণ্ঠ আজিও অসমৰ সাংস্কৃতিক জীৱনৰ সৈতে ওতঃপ্ৰোতভাৱে সাঙোৰ খাই আছে । তেওঁৰ কালজয়ী লোকগীতসমূহৰ জৰিয়তে অসমীয়া সমাজৰ মূল সত্তা, ঐতিহ্য আৰু প্ৰাণস্পন্দন অতি সুন্দৰকৈ ফুটি উঠিছিল । তেওঁ আছিল অসমীয়া লোকসংগীতৰ এজন অমৰ আৰু অসাধাৰণ সাধক ।

খগেন মহন্তৰ কালজয়ী সৃষ্টি আৰু আদৰ্শই যুগে যুগে নতুন প্ৰজন্মক অনুপ্ৰাণিত কৰি যাব আৰু অসমৰ চহকী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যক অধিক চহকী কৰিব । তেওঁৰ অমৰ সৃষ্টিৰ সুৰ আজিও অসমৰ প্ৰতিটো ঘৰতে প্ৰতিধ্বনিত হৈ আছে । নিজৰ সুমধুৰ কণ্ঠৰে গণশিল্পী খগেন মহন্তই অসমীয়া লোকসংগীতৰ আপুৰুগীয়া সম্পদসমূহক সাধাৰণ জনতাৰ মাজলৈ লৈ যোৱাৰ লগতে বিশ্ব দৰবাৰতো প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে ।

'Bihu Samrat' Khagen Mahanta death anniversary The immortal guardian of Assamese folk music
'বিহু সম্ৰাট' খগেন মহন্তলৈ সশ্ৰদ্ধ প্ৰণাম (Photo : Instagram)

তেওঁৰ সুৰবোৰে এটা সংস্কৃতিৰ প্ৰাণস্পন্দন কঢ়িয়াই লৈ ফুৰিছিল আৰু পৰম্পৰাক এক কালজয়ী শিল্পলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছিল । যুগ যুগ পাৰ হৈ যাব পাৰে, কিন্তু তেওঁ নতুন প্ৰজন্মক উপহাৰ দি থৈ যোৱা সেই ছন্দ সদায় জীয়াই থাকিব । কিছুমান কণ্ঠ কেৱল এটা নিৰ্দিষ্ট যুগৰ বাবে নহয়, বৰঞ্চ সেইবোৰ অনন্তকালৰ বাবে অমৰ হৈ পৰে । নিজৰ সুমধুৰ কণ্ঠ আৰু লোকসংগীতৰ প্ৰতি থকা অপৰিসীম হেঁপাহৰ জৰিয়তে 'বিহু সম্ৰাট' খগেন মহন্তই অসমৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যক চহকী কৰিছিল আৰু ইয়াৰ সংগীতৰ পৰম্পৰাক ইটো প্ৰজন্মৰ পৰা সিটো প্ৰজন্মলৈ আগবঢ়াই লৈ গৈছিল ।

তেওঁ নিজৰ কালজয়ী গীতসমূহৰ জৰিয়তে অসমৰ গ্ৰাম্য জীৱন আৰু সংস্কৃতিৰ প্ৰকৃত সত্তাক অতি সুন্দৰকৈ ফুটাই তুলিছিল । লোকসংগীত আৰু বিহু গীতৰ ক্ষেত্ৰলৈ তেওঁ আগবঢ়াই যোৱা চিৰস্মৰণীয় অৱদানে অসমৰ সংগীত ঐতিহ্যক চহকী কৰিছে আৰু যুগে যুগে প্ৰতিটো প্ৰজন্মৰ হৃদয়ত চিৰদিন জীয়াই থাকিব । বিহু আৰু অসমীয়া লোকসংগীতৰ জগতখনলৈ তেওঁ যি অৱদান আগবঢ়াই গ'ল, সেয়া কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰি ।

লগতে পঢ়ক : অসমৰ পাঁচগৰাকী শিল্পীলৈ সংগীত নাটক অকাডেমী বঁটা, ৬ গৰাকী শিল্পীলৈ ওস্তাদ বিছমিল্লা খান যুৱ পুৰস্কাৰ

TAGGED:

খগেন মহন্তৰ পুণ্যতিথি
বিহু সম্ৰাট
গণশিল্পী খগেন মহন্ত
অসমীয়া লোকসংগীত
BIHU SAMRAT KHAGEN MAHANTA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.