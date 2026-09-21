ETV Bharat / entertainment

বিগ বছ ২০-ৰ শেহতীয়া খণ্ডত অনলাইন ট্ৰ’লিং, বডী-শ্বেমিঙৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ ছলমান খান

আম্বানী পৰিয়ালৰ গণেশ চতুৰ্থীত অংশ লোৱাৰ পিছৰে পৰা কেটৰিণা কাঈফৰ চেহেৰাক লৈ সামাজিক মাধ্যমত চলি থকা বিতৰ্কৰ মাজতে এই খণ্ডটোৱে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে ।

Bigg Boss 20 Salman Khan speaks against online trolling body-shaming constant scrutiny faced by actors
ছলমান খান-কেটৰিণা কাঈফ (Photo: IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 21, 2026 at 10:40 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : বিগ বছ ২০-ৰ শেহতীয়া খণ্ডটোত জনপ্ৰিয় অভিনেতা ছলমান খানে অনলাইন ট্ৰ’লিং, বডী-শ্বেমিং (শাৰীৰিক গঠনক লৈ কৰা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য) আৰু অভিনেতা-অভিনেত্ৰীসকলে সন্মুখীন হোৱা অহৰহ সমালোচনাৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ পৰে । ইয়াৰ লগতে তেওঁ বলীউডৰ অভিনেত্ৰী কেটৰিণা কাঈফক সন্তান জন্মৰ পিছত ওজন বৃদ্ধি পোৱাক লৈ একাংশ লোকে কৰা সমালোচনাৰো উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে ।'ৱীকেণ্ড কা ৱাৰ' বিশেষ খণ্ডটোত ছলমান খানে কয় যে, চেলেব্ৰিটীসকলক প্ৰায়ে তেওঁলোকৰ চেহেৰা, বয়স আৰু ওজনৰ বাবে লক্ষ্য কৰি লৈ সামাজিক মাধ্যমত কুৎসিত মন্তব্য কৰা হয় । কেটৰিণা কাঈফৰ নাম নোলোৱাকৈয়ে তেওঁ প্ৰশ্ন কৰে যে— সন্তান জন্ম হোৱাৰ পিছত এগৰাকী মহিলাক কিয় এনেদৰে ট্ৰ’ল কৰা হয়?

কেটৰিণা কাঈফক সমৰ্থন কৰি ছলমান খানৰ মন্তব্য

শেহতীয়াকৈ আম্বানী পৰিয়ালৰ গণেশ চতুৰ্থীৰ উৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পিছৰে পৰা কেটৰিণা কাঈফে সামাজিক মাধ্যমত তেওঁৰ চেহেৰাক লৈ বিভিন্ন কটু মন্তব্যৰ সন্মুখীন হৈছিল । কেটৰিণাক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হোৱা এই অনলাইন সমালোচনা আৰু সামাজিক মাধ্যমত চেলেব্ৰিটীসকলক কৰা দুৰ্ব্যৱহাৰৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি ছলমান খানে স্পষ্ট ভাষাত প্ৰতিবাদ কৰে । তেওঁ কয়, "সন্তান সম্ভৱা হোৱাৰ বাবে আপোনালোকে এগৰাকী মহিলাক কিয় ট্ৰ’ল কৰে? গৰ্ভৱতী হোৱাৰ পিছত সকলোৰে ওজন বৃদ্ধি পায়... যেতিয়া তেওঁ পুনৰ চিনেমা জগতলৈ ঘূৰি আহিব, তেতিয়া আকৌ ফিট হৈ পৰিব... এতিয়া তেওঁ নিজৰ পৰিয়ালৰ সৈতে সময় কটাব বিচাৰিছে ।"

নিজৰ বয়স আৰু ট্ৰ’লাৰসকলক লৈ ছলমান খানৰ মুকলি প্ৰত্যাহ্বান

কথা প্ৰসংগত অভিনেতা ছলমানে সমালোচনাৰ দিশটো নিজৰ ফালেও ঘূৰাই নিয়ে । তেওঁৰ বয়সক লৈ কৰা মন্তব্যৰ উত্তৰ দি তেওঁ কয়, "মোৰ বয়স এতিয়া ৬০ বছৰ হ’ল । আপুনি সদায় 'মেনে প্যাৰ কিয়া' চিনেমাখনৰ দৰে হৈ থাকিব নোৱাৰে... মানুহে কয় সি বুঢ়া হৈ গ’ল... ইয়াত ট্ৰ’ল কৰিবলগীয়া কি আছে? মোক কোনে কোনে ট্ৰ’ল কৰে মই ভালদৰেই জানো... কিন্তু আমি কোনো প্ৰতিক্ৰিয়া নিদিওঁ... আমাৰ ইমানবোৰ ফেন ক্লাব আছে যে ই আমাৰ ওপৰত একো প্ৰভাৱ নেপেলায়... সিহঁতক কৈ থাকিবলৈ দিয়া ।"

কথা পাতি থকাৰ মাজতে ছলমান খানে মঞ্চতে নিজৰ টুপী আৰু টি-চাৰ্ট খুলি পেলাই আৰু ট্ৰ’লাৰসকলক তেওঁৰ চেহেৰাক লৈ মন্তব্য কৰিবলৈ মুকলি প্ৰত্যাহ্বান জনায় । ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ তেওঁৰ ভাতৃ সোহেইল খান আৰু অভিনেতা বৰুণ ধৱনক লক্ষ্য কৰি কৰা অনলাইন ট্ৰ’লিঙৰ সন্দৰ্ভতো মন্তব্য কৰে ।

ছলমান খানৰ মন্তব্যক লৈ চেলেব্ৰিটীসকলৰ ভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়া

বিগ বছ ২০-ত অনলাইন ট্ৰ’লিঙৰ বিৰুদ্ধে ছলমান খানে কৰা তীব্ৰ মন্তব্যৰ পিছৰে পৰা চিনেমা জগতৰ কেইবাগৰাকীও চেলেব্ৰিটীয়ে ইয়াৰ ওপৰত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে । বৰুণ ধৱন আৰু নেহা ধুপিয়াই অভিনেতাগৰাকীৰ এই পদক্ষেপক পূৰ্ণ সমৰ্থন জনোৱাৰ বিপৰীতে, বিগ বছৰ প্ৰাক্তন প্ৰতিযোগী ছফিয়া হায়াতে ছলমানক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে আৰু তেওঁক 'দুমুখীয়া বুলি গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ।

বিগ বছৰ সেই খণ্ডটোৰ সময়ত ছলমান খানে এগৰাকী চেলেব্ৰিটীৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি প্ৰকৃত চিন্তা প্ৰকাশ কৰা আৰু তেওঁলোকৰ চেহেৰাক লৈ উপহাস কৰাৰ মাজত থকা পাৰ্থক্যৰ বিষয়ে বুজাই দিয়ে । অভিনেতা-অভিনেত্ৰীসকলে সন্মুখীন হোৱা অনলাইন ট্ৰ’লিঙৰ কথা ক’বলৈ গৈ তেওঁ নিজৰ ভাতৃ সোহেইল খান আৰু অভিনেতা বৰুণ ধৱনৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰে । ছলমান খানে কয়:"আপুনি অসুস্থ দেখা গৈছে বা আপোনাৰ ওজন কমিছে বুলি চিন্তা প্ৰকাশ কৰাটো এটা বেলেগ কথা । কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে সোহেইল আৰু বৰুণৰ চেহেৰাক লৈ ইতিকিং কৰাটো একেবাৰে ভুল ।"

বৰুণ ধৱন আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালে ছলমানৰ এই বাৰ্তাক পূৰ্ণ সমৰ্থন কৰা দেখা গৈছে । বৰুণে তেওঁৰ পিতৃ তথা চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা ডেভিদ ধৱনে এই অনুষ্ঠানটো চাই থকা অৱস্থাৰ এটা ভিডিঅ' সামাজিক মাধ্যমত শ্বেয়াৰ কৰে । ভিডিঅ’টোৰ সৈতে বৰুণে এটা চাপৰি বজোৱা ইম’জী যোগ কৰি ছলমান খানৰ মন্তব্যৰ প্ৰতি সন্মান আৰু প্ৰশংসা জ্ঞাপন কৰে । আনহাতে, অভিনেত্ৰী নেহা ধুপিয়াই দেওবাৰে বিয়লি সামাজিক মাধ্যমত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে । তেওঁ অতি চুটিকৈ লিখিছিল— "টাইগাৰ 🐅 জিন্দা হে..."। চেলেব্ৰিটীসকলৰ ওজন আৰু চেহেৰাক লৈ কৰা ব্যক্তিগত আক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে ছলমান খানে লোৱা এই শক্তিশালী স্থিতিৰ প্ৰতি নেহাই এনেদৰে নিজৰ সমৰ্থন ব্যক্ত কৰে ।

ছফিয়া হায়াতৰ সমালোচনা

একাংশ চেলেব্ৰিটীয়ে ছলমান খানক সমৰ্থন কৰাৰ বিপৰীতে, বিগ বছ ৭-ৰ প্ৰাক্তন প্ৰতিযোগী ছফিয়া হায়াতে সম্পূৰ্ণ বিপৰীত স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে । ছফিয়াই অভিনেতাগৰাকীক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে ।'এক্স যোগে ছফিয়াই বিগ বছৰ ঘৰত থকা দিনবোৰৰ নিজৰ এক অভিজ্ঞতাৰ কথা সোঁৱৰাই দিয়ে । তেওঁ অভিযোগ কৰে যে, অতীতত ছলমানে তেওঁৰ শৰীৰ আৰু চেহেৰাক লৈ সমালোচনা কৰিছিল, কিন্তু একে সময়তে আন এগৰাকী প্ৰতিযোগী গৌহৰ খানৰ শাৰীৰিক গঠনৰ প্ৰশংসা কৰিছিল । ছফিয়াই লিখিছে,"ছলমান এজন ভণ্ড মূৰ্খ । মই যেতিয়া বিগ বছত আছিলো, তেওঁ মোৰ শৰীৰ আৰু চেহেৰাক লৈ সমালোচনা কৰিছিল... আৰু গৌহৰক কৈছিল যে তাইৰ শৰীৰৰ গঠন বহুত ভাল । উহ!" উল্লেখ্য যে, ছফিয়া হায়াতে ২০১৩ চনত বিগ বছ ৭-ত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু সেই সংস্কৰণটোৰ খিতাপ অৰ্জন কৰিছিল গৌহৰ খানে ।

ৱৰ্ক ফ্ৰণ্টত ছলমান খানক পৰৱৰ্তী সময়ত দেখিবলৈ পোৱা যাব অপূৰ্ব লখিয়াৰ ছবি মাতৃভূমিত । ছবিখনৰ মুক্তিৰ তাৰিখ এতিয়াও ঘোষণা কৰা হোৱা নাই ৷

লগতে পঢ়ক : বিদেশৰ দৰ্শকৰ বাবেও উপলব্ধ হ’ব ছলমান খানৰ ‘বিগ বছ ২০’

TAGGED:

অনলাইন ট্ৰ’লিং বডী শ্বেমিং
ছলমান খান কেটৰিণা কাঈফ
ONLINE TROLLING BODY SHAMING
BIGG BOSS 20 SALMAN KHAN
SALMAN KHAN AGAINST ONLINE TROLLING

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.