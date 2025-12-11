ETV Bharat / entertainment

বিগ বছ এটা মাইণ্ড গেম, স্থিৰ হৈ থাকিলেহে ইয়াক জিকিব পাৰি: গৌৰৱ খান্না

বিগ বছ হৈছে এনে এটা ব্যক্তিত্বৰ শ্ব’ য’ত আপুনি নিজৰ প্ৰকৃত স্বৰূপটো দেখুৱাবই লাগিব । তাত বেছি দিন ভাও ধৰি থাকিব নোৱাৰি- গৌৰৱ খান্না ৷

INTERVIEW | Bigg Boss 19 Winner Gaurav Khanna opens about the journey in the house
গৌৰৱ খান্না (Photo : IANS/ETV Bharat)
author img

By Seema Sinha

Published : December 11, 2025 at 12:36 PM IST

9 Min Read
Choose ETV Bharat

টিভি তাৰকা গৌৰৱ খান্নাই বিগ বছ ১৯ ৰ খিতাপ দখল কৰে । বিগ বছৰ ঘৰত চাৰি মাহ কটোৱাৰ পিছত তেওঁ এই খিতাপ অৰ্জন কৰে । "লেহেমীয়া আৰু স্থিৰতাৰে দৌৰত জয়ী হ’ব পাৰি"- এই কথাষাৰ বিজয়ী গৌৰৱ খান্নাৰ লগত একেবাৰে মিলি যায়, কিয়নো তেওঁৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী আৰু সহ-প্ৰতিযোগীসকলে তেওঁক লেহেমীয়া, নিষ্ক্ৰিয় আৰু পৰচৰ্চাকাৰী হিচাপে গণ্য কৰিছিল । আনকি ছলমান খানেও শ্ব’টোৰ আৰম্ভণিতে তেওঁক ‘এলেহুৱা’ বুলি অভিহিত কৰিছিল । বিগ বছ ১৯ত চাৰি মাহৰ যাত্ৰাত গৌৰৱে বহু সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছিল যদিও এই সকলোবোৰকে তেওঁ নিজৰ শক্তিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰি জয়ী হয় ।

বিগ বছৰ ঘৰত গৌৰৱ খান্নাৰ বাবে অতি নেতিবাচক পৰিৱেশ আছিল, কাজিয়া হৈছিল আৰু তেওঁৰ ক্ষমতাক লৈও প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিল । বিগ বছ ১৯ৰ ঘৰত সন্মুখীন হোৱা নেতিবাচক পৰিবেশ সন্দৰ্ভত গৌৰৱ খান্নাই কয়, “যেতিয়া মানুহে মোৰ সামৰ্থ্যক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে, তেতিয়া মই অধিক চাৰ্জড হৈ পৰো । মই আৰু অধিক মনোনিৱেশ কৰিব পাৰো যেতিয়া মোক একাষৰীয়া কৰি দিয়ে । চেলেব্ৰিটী মাষ্টাৰচেফৰ সময়তো এইটো ঘটিছিল । মানুহে ভাবিছিল মই ৰন্ধন শ্ব’ৰ বাবে নহয় । মাষ্টাৰচেফত প্ৰৱেশ কৰাৰ সময়ত মই প্ৰশিক্ষিত ৰান্ধনি নাছিলোঁ আৰু মোৰ খাদ্যও পেলাই দিয়া হৈছিল । কিন্তু মই কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিলোঁ আৰু প্ৰতিটো খণ্ডতে লেভেল আপ কৰিলোঁ । আৰু বিগ বছ ১৯ৰ ঘৰত সোমাওঁতে বুজিলোঁ যে ডাঙৰ ডাঙৰ কাজিয়া আৰু ৰাজনীতি পাকঘৰৰ পৰাই আৰম্ভ হয় । হালোৱা, পোহা, চুজিক লৈ কাজিয়া হৈছিল । এই সকলোবোৰ ঘৰত সাত সপ্তাহ ধৰি চলি থাকিল, আৰু কোনেও লক্ষ্য নকৰিলে, কাৰণ যিসকলে হুলস্থুলৰ সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছিল তেওঁলোকক শ্ব’টোৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিয়া হৈছিল ।"

জনপ্ৰিয় টিভি শ্ব’ অনুপমাত অনুজ কাপাড়িয়াৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা গৌৰৱ খান্না এটা ঘৰুৱা নাম ৷ অনুজ কাপাড়িয়া হিচাপে তেওঁ দৰ্শকৰ পৰা যথেষ্ট মৰম লাভ কৰাৰ লগতে ভাৰতীয় টেলী বঁটাও লাভ কৰে । এই কাৰণেই তেওঁ নিয়ন্ত্ৰণ বজাই ৰাখি খেলখন সংযমেৰে খেলিছিল নেকি ? এইটো তেওঁৰ পৰিকল্পনা আছিল নে কৌশল ?

“শৈশৱৰ পৰা মই এনেকুৱাই আছিলোঁ; মোৰ স্বভাৱ সদায় এইটোৱেই আছিল । এনে কোনো পৰিকল্পনা নাছিল, বাস্তৱ জীৱনত মই এনেকুৱাই । যিবোৰ কাম মই মোৰ মা-দেউতা, মোৰ পত্নীৰ সন্মুখত কৰিব নিবিচাৰো... মই নিশ্চিতভাৱে আনৰ সন্মুখতো কৰিব নিবিচাৰিম কাৰণ শ্ব’টো ইমানবোৰ মানুহে চাই, আনকি সৰুৰ পৰা বৃদ্ধলৈকে । মই বাস্তৱ জীৱনত নকৰা কামবোৰ নকৰো”, তেওঁ কয় ।

খান্নাই আৰু কয়, “বিগ বছৰ অংশগ্ৰহণকাৰীসকলৰ বহুতেই শ্ব’টোক ভুলকৈ বুজে । তেওঁলোকে পূৰ্বেই এই ধাৰণা লৈ আহে যে আপুনি এটা নিৰ্দিষ্ট ধৰণে আচৰণ কৰিব লাগিব, আপুনি এটা বিশেষ ধৰণৰ কাপোৰ পিন্ধিব লাগিব, এটা নিৰ্দিষ্ট উচ্চাৰণত কথা ক’ব লাগিব, কিন্তু কথাটো তেনেকুৱা নহয় । মই বিশ্বাস কৰোঁ যে আপুনি আপোনাৰ কামৰ বাবেই ছুপাৰষ্টাৰ হৈ জনপ্ৰিয় হৈ পৰে ৷ শ্ব’টোৰ বাবেই আপুনি চাৰি মাহ ধৰি ইমান গহনা, দীঘল ড্ৰেছ পিন্ধি ভুৱা জীৱন এটা কটাব নোৱাৰে, নিজস্বতা এৰিব নোৱাৰে । ই এক ব্যক্তিত্বৰ শ্ব’ য’ত বাস্তৱ হ’বই লাগিব । আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ’ল, ই এটা মাইণ্ড গেম, সুস্থিৰ আৰু শক্তিশালী মন থকা যিকোনো ব্যক্তিয়েই ট্ৰিগাৰ নহ’লে বিজয়ী হ’ব পাৰে । বিগ বছৰ ঘৰত মোৰ বহু সহযোগী প্ৰতিযোগীয়ে বুজি পোৱা নাছিল যে শ্ব’টো মাৰাথনৰ দৰে; আপুনি আৰম্ভণিতে ছুপাৰ স্পীডত দৌৰিব নোৱাৰে । ১৫ সপ্তাহৰ শ্ব’, তেওঁলোকে অনুভৱ কৰিছিল যে ১৫ মিনিটৰ শ্ব’। কিছুমানে ছুপাৰ স্পীডত দৌৰিছিল আৰু সোনকালে ক্লান্ত হৈ পৰিছিল আৰু তেওঁলোক শ্ব’ৰ পৰা বাহিৰ হৈছিল । সেই সময়তেই তেওঁলোকে প্লট হেৰুৱালে ।”

“কোলাহলতকৈ বেছি সঠিক ৰূপত মাত মাতিব লাগে, কিন্তু বিগ বছৰ বহুতেই বহুত কোলাহল কৰিবলৈ আহে, এই কথা বহুতে বুজি নাপায়... তেওঁলোকে সুখী অনুভৱ কৰে যে তেওঁলোকে ইমান চিঞৰ-বাখৰ কৰিলে যে তেওঁলোকৰ কথা উইকেণ্ড কা ৱাৰত কোৱা হৈছে । আগতে উইকেণ্ডত মোৰ লগত কোনেও কথা নাপাতিলে সুখী হৈছিলোঁ কাৰণ যদি মই কিবা ভুল কৰি আছিলো তেন্তে ছলমানে আঙুলিয়াই দিছিল । তেওঁ মোক তিনি-চাৰিবাৰ কৈছিল আৰু মই বুজি পাইছিলোঁ তেওঁ কি ক’ব বিচাৰিছে । মই খেলখন খেলিলোঁ; মই জীৱনটো চোৱাৰ দৰেই । মই কথাবোৰ সহজভাৱে লওঁ; কথাবোৰ লাহে লাহে লওঁ । কথা কোৱাৰ আগতে ভাবো আৰু যিবোৰ কথাৰ বাবে পিছত ক্ষমা খুজিব লাগে, সেইবোৰ কথা নকওঁ ৷ মই হেয়জ্ঞান বা শাৰীৰিক গঠনক লৈ উপলুঙা বা বেকবাইটিং কৰিব বিচৰা নাছিলো । এই জয়ে প্ৰমাণ কৰে যে মানুহে সঠিক বিষয়ত মাত মতা এজন ভাল আৰু সঠিক ব্যক্তিক বিজয়ী হিচাপে চাব বিচাৰে । যেতিয়া আপুনি মানুহৰ হৃদয় জয় কৰে, তেতিয়া আপুনি এটা শ্ব’ জিকে, ই অতি সহজ । ছলমানে আমাক কৈছিল যে বহুত বিশৃংখলতা বা অৰাজকতাৰ সৃষ্টি কৰা কোনো প্ৰতিযোগীয়েই শ্ব’টোত জয়ী হোৱা নাই, কিন্তু তেওঁলোকে তেওঁৰ পৰামৰ্শৰ প্ৰতি কোনো গুৰুত্ব নিদিলে”,তেওঁ আৰু কয় ।

‘জি কে (গৌৰৱ খান্নাৰ সংক্ষিপ্ত ৰূপ) ক্যা কাৰেগা’- এই বাক্যশাৰী শ্ব’টোত তেওঁৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বীসকলে বাৰে বাৰে তেওঁক ক্ষুব্ধ আৰু ট্ৰিগাৰ কৰিবলৈ তেওঁৰ মুখত কৈছিল, ইয়াৰ অৰ্থ আছিল যে তেওঁ খেলখন খেলিব জনা নাই, “কিন্তু জিকেই হৃদয় জয় কৰে আৰু শ্ব’টোৰ ট্ৰফীও লাভ কৰে । যদি আপুনি ঈৰ্ষা কৰে তেন্তে তেওঁলোকে আপোনাক আৰু অধিক ঈৰ্ষা কৰাবলৈ যত্ন কৰিব । কেৱল শব্দৰে নহয় ভাল কামেৰেও”,খান্নাই হাঁহে ।

তেওঁৰ জয়ৰ পিছত তেওঁৰ সহযোগী প্ৰতিযোগী যেনে তান্যা মিট্টাল, ফাৰহানা ভাট আৰু জেইছান কোৱাড্ৰিয়ে খান্নাক অযোগ্য বিজয়ী বুলি কৈছিল, কিন্তু তেওঁৰ জয়ক লৈ হোৱা কোলাহলক উলাই কৰি অভিনেতাজনে কয়, “কোটি কোটি মানুহে মোক যোগ্য বুলি বিবেচনা কৰিছে, গতিকে এজন বা দুজনৰ অনুভৱ কেনেকুৱা মই চিন্তা নকৰো । তেওঁলোকৰ লগত মোৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই । মই তেওঁলোকক শ্ব’টোত কেতিয়াও গুৰুত্বসহকাৰে লোৱা নাছিলো, গতিকে এতিয়া মই কিয় তেনেকুৱা কৰিম ? কিন্তু ফাৰহানাই নিজেই মঞ্চত মোৰ বাবে হাত চাপৰি বজাইছিল, গতিকে মই কি ক’ম ?”

আন হাউছমেটসকল তেওঁৰ বিপক্ষে থকাৰ কাৰণ আৰু আৰম্ভণিৰে পৰাই তেওঁক শক্তিশালী প্ৰতিদ্বন্দ্বী বুলি অনুভৱ কৰিছিল নেকি বুলি সোধাত খান্নাই উত্তৰ দিয়ে, “তেওঁলোকে মোৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ কৰিছিল আৰু প্ৰতি সপ্তাহত মোক মনোনীত কৰিছিল, তেওঁলোকে মোক অধিনায়ক হ’বলৈ নিদিলে; তেওঁলোকে কৌশল ৰচনা কৰিছিল ৷ মই জানিছিলোঁ যে মোৰ লগত এই সকলোবোৰ হ’ব, কিন্তু তেওঁলোকৰ সমস্যা ইয়াত আছিল যে মই মোৰ ইচ্ছামতে সঁহাৰি জনাইছিলো, তেওঁলোকে বিচৰা সময়ত বা তেওঁলোকে বিচৰা ধৰণে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা নাছিলো । শ্ব’টো আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে মই এসপ্তাহ বা দুসপ্তাহৰ ভিতৰতে বুজিলোঁ যে মানুহে অৰ্থহীন কাম কৰি আছে, অপ্ৰয়োজনীয় বিষয়ত কাজিয়া কৰি আছে, মই কণী নোখোৱাক লৈ কাজিয়া কৰা দেখা গৈছে... গতিকে যুঁজিবলৈ দিয়ক । মই কিয় সেইবোৰৰ মাজত সোমাম ? মই ইচ্ছাকৃতভাৱে আৰম্ভণিতে পাকঘৰত প্ৰৱেশ কৰা নাছিলো; ষষ্ঠ বা সপ্তম সপ্তাহত প্ৰৱেশ কৰিলোঁ, তাৰ পিছত কেতিয়াও পাকঘৰৰ পৰা ওলাই নাহিলোঁ । মই বিচৰা ধৰণে খেলিব বিচাৰিছিলো, আৰু অনুমান কৰিছোঁ সেইটোৱে তেওঁলোকক আমনি কৰিছিল ।”

শ্ব’টোত খান্না আৰু সহ-প্ৰতিযোগী আৰু সংগীত সুৰকাৰ অমল মালিকৰ সমীকৰণ যথেষ্ট আকৰ্ষণীয় আছিল, অমলে খান্নাক সন্মুখত ‘সন্মান’ কৰি দেখুৱাইছিল আৰু পিঠিৰ পিছফালে বদনাম গাইছিল, যাৰ উত্তৰত খান্নাই হাঁহি হাঁহি কয়, “অমল এজন অতি প্ৰতিভাৱান সুৰকাৰ । তেওঁৰ প্ৰতি মোৰ ভাল পাৰস্পৰিক সন্মান আছে কাৰণ মই প্ৰতিভাক সদায় সন্মান কৰো । এতিয়া, ই এটা বিতৰ্কিত অনুষ্ঠান আৰু মানুহে খেলিব বিচৰা ধৰণে খেলখন খেলিব । মই এজন বেলেগ খেলুৱৈ; মই মুখত কথা ক’ম । আচলতে অমল ঘৰৰ পৰা বাহিৰ হোৱাৰ সময়ত যোৱাৰ আগতে মোৰ কান্ধত লাহেকৈ টোকৰ মাৰি কৈ গৈছিল- যে মই বিজয়ী । তেওঁ ভাল ল'ৰা । তেওঁ আন এটা গোটৰ অংশ আছিল, আৰু যেতিয়া আপুনি এটা গোটৰ অংশ হয় তেতিয়া এইবোৰ ঘটে । তেওঁ কোৱা কথাবোৰ আচলতে বুজাব বিচৰা নাই ৷ যেতিয়ালৈকে তেওঁ মোৰ মুখত একো নকয়, তেতিয়ালৈকে মোৰ একো অনুভৱ নহয় ।”

খান্নাৰ বাবে এটা বিশেষ মুহূৰ্ত আছিল ছলমান খান, যিয়ে শ্ব'টোত গৌৰৱৰ ‘গেম’ আৰু আচৰণত আপ্লুত হৈছিল, তেওঁৰ সৈতে কাম কৰাৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল । "যেতিয়া ছলমানে তেনেকৈ কৈছিল, মই অনুভৱ কৰিছিলো যে এই মুহূৰ্তটো ধৰি লওঁ; এই সুযোগ বাৰে বাৰে নাহে । যেতিয়াই তেওঁ মোক ফোন কৰিব, মই নিশ্চিতভাৱে গৈ তেওঁৰ সৈতে কাম কৰিম," খান্নাই উত্তেজিত হৈ কয় । দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় স্থানত ক্ৰমে ফাৰহানা ভাট আৰু প্ৰণিত ম’ৰে যাত্ৰাৰ সামৰণি মাৰে, তাৰ পিছতে তান্যা আৰু অমল ।

লগতে পঢ়ক : 'বিগ বছ ১৯'ৰ বিজয়ী গৌৰৱ খান্না; ফাইনেলত আৱেগিক ছলমান

TAGGED:

GAURAV KHANNA INTERVIEW
BIGG BOSS 19 WINNER GAURAV KHANNA
GAURAV KHANNA
গৌৰৱ খান্না
BIGG BOSS 19 WINNER GAURAV KHANNA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.