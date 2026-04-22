দান-বৰঙণিৰ কামটো সদায় গোপনে কৰা উচিত, প্ৰচাৰ হ’লে ইয়াৰ পবিত্ৰতা হেৰাই যায়: অমিতাভ বচ্চনৰ মহানুভৱতা
অভিনেতা অমিতাভ বচ্চনৰ জীৱন দৰ্শন আৰু আগন্তুক বৃহৎ বাজেটৰ ছবিসমূহ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 22, 2026 at 7:37 PM IST
হায়দৰাবাদ : বলীউডৰ শ্বাহেনশ্বাহ অমিতাভ বচ্চনে নিঃস্বার্থপৰতাৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি শেহতীয়াকৈ এটা বিশেষ টোকা লিখিছে । তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে দয়া বা দান-বৰঙণি সদায় মনে মনে কৰা বা দিয়া উচিত । কোনো স্বীকৃতি লাভৰ আশাৰে বা প্ৰচাৰৰ বাবে এনে কাম কৰিব নালাগে ।
অমিতাভ বচ্চনে ক’ব বিচাৰিছে যে আমি যেতিয়া কাৰোবাক সহায় কৰোঁ, সেয়া কোনো স্বাৰ্থ নোহোৱাকৈ কৰিব লাগে । তেওঁৰ মতে, মহৎ কাম বা দয়াৰ কামবোৰ লোকচক্ষুৰ আঁতৰত কৰিলেহে তাৰ প্ৰকৃত মূল্য থাকে । আজিৰ সময়ত বহুতে সহায় কৰি সামাজিক মাধ্যমত প্ৰচাৰ কৰিব বিচাৰে, কিন্তু বিগ বিয়ে কয় যে এনে কাম প্ৰচাৰৰ মাধ্যম হ'ব নালাগে ।
এগৰাকী উৎসাহী লেখক হিচাপে পৰিচিত অভিনেতা অমিতাভ বচ্চনে নিজৰ ব্লগত 'সদিচ্ছা' বা 'শুভেচ্ছা'ৰ প্ৰকৃত অৰ্থৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিছে । তেওঁ লিখিছে যে আনকি নিজৰ প্ৰয়োজনবোৰ পূৰণ নহ'লেও, যেতিয়াই সম্ভৱ আনক সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে । তেওঁ তেওঁৰ ব্লগত হিন্দীত এইদৰে লিখিছে, "আপনা ন হ’ সকে; ঔৰ য়দি দুছৰো কা ভলা হো সকে ত’ কৰ দেনা চাহিয়ে ।" অৰ্থাৎ— "যদি নিজৰ বাবে কিবা এটা কৰিব পৰা নাই, অথচ সেই কামটোৱে আনৰ উপকাৰ কৰে, তেন্তে সেইটো কৰি দিব লাগে ।"
তেওঁ লগতে জোৰ দি কয় যে কোনো ধৰণৰ প্ৰদৰ্শন নকৰাকৈ সৎ কাম কৰাটোৱেই হৈছে প্ৰকৃত উদাৰতা । এই কিংবদন্তি অভিনেতাগৰাকীৰ মতে, দয়া বা দান-বৰঙণি যেতিয়া ৰাজহুৱা দৃষ্টি আকৰ্ষণৰ বাবে এক প্ৰদৰ্শনলৈ ৰূপান্তৰিত হয়, তেতিয়াই ইয়াৰ পবিত্ৰতা আৰু প্ৰকৃত উদ্দেশ্য হেৰাই যায় । তেওঁ শেষত এইদৰে লিখিছে, "প্ৰচাৰ নকৰাকৈ কৰিব লাগে । যেতিয়াই ই প্ৰচাৰৰ মাধ্যম হৈ পৰে, ই এক লেনদেন বা ব্যৱসায়িক আচৰণলৈ সলনি হয়... তেনে হোৱাটো অনুচিত ।" সহায় কৰা কাৰ্যটো আন্তৰিক হ’ব লাগে ৷
পেছাদাৰী ক্ষেত্ৰত, অমিতাভ বচ্চনক শেহতীয়াকৈ টেলিভিশ্যনৰ জনপ্ৰিয় গেম শ্ব’ "কৌন বনেগা কৰোড়পতি"ৰ শেহতীয়া সংস্কৰণত দেখা গৈছিল । এই অনুষ্ঠানটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফ্ৰেঞ্চাইজি "হু ৱাণ্টছ টু বি এ মিলিয়নাৰ"ৰ চৰকাৰী হিন্দী ৰূপান্তৰ ৷
আনহাতে, ডাঙৰ পৰ্দাত তেওঁক শেহতীয়াকৈ টি. জে. জ্ঞানভেলৰ দ্বাৰা পৰিচালিত "ভেট্টাইয়ান" (Vettaiyan) বোলছবিখনত অভিনয় কৰা দেখা গৈছে । এই ছবিখনত ৰজনীকান্ত, ফাহাদ ফাচিল, ৰাণা দগুবতী, মঞ্জু ৱাৰিয়াৰ, ৰিতিকা সিং, দুশৰা বিজয়ন, ৰোহিনী, ৰাও ৰমেশ, অভিৰামী আৰু ৰমেশ তিলকৰ দৰে তাৰকাসকলে অভিনয় কৰিছে ৷
চলচ্চিত্ৰ তাৰকাগৰাকীয়ে বৰ্তমান নাগ অশ্বিনৰ নিৰ্দেশনাত নিৰ্মাণ হৈ থকা "কল্কি ২৮৯৮ এডি" (Kalki 2898 AD) ৰ পৰৱৰ্তী খণ্ডটোৰ (sequel) শ্বুটিং কৰি আছে । এই ছবিখনত তেওঁৰ সৈতে কমল হাছান আৰু প্ৰভাসেও অভিনয় কৰিছে ।
বাতৰি অনুসৰি, তেওঁক নিতেশ তিৱাৰীৰ আগন্তুক বৃহৎ বাজেটৰ ছবি "ৰামায়ণ: পাৰ্ট ১"তো দেখিবলৈ পোৱা যাব । এই ছবিখনত ৰণবীৰ কাপুৰ, সাই পল্লৱী, যশ আৰু ছানী দেওলেও অভিনয় কৰিছে । ছবিখনত অমিতাভ বচ্চনে 'জটায়ু'ৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে । এই ছবিসমূহত ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ জগতৰ বহুকেইগৰাকী শীৰ্ষ তাৰকাক একেলগে দেখিবলৈ পোৱা যাব ।
