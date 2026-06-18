ডেলিভাৰী বয়ৰ কাম কৰিও হাৰ নমনা নগাঁৱৰ যুৱকলৈ ‘ওস্তাদ বিছমিল্লা খান ৰাষ্ট্ৰীয় যুৱ পুৰস্কাৰ’

ডেলিভাৰী বয়ৰ কাম কৰিও হাৰ নমনা নগাঁৱৰ যুৱকলৈ ‘ওস্তাদ বিছমিল্লা খান ৰাষ্ট্ৰীয় যুৱ পুৰস্কাৰ’
সংগ্ৰামৰ আন এক নাম বিদ্যুৎ! নগাঁৱৰ ননৈলৈ গৌৰৱ, নাট্য পৰিচালক বিদ্যুৎ কুমাৰ নাথলৈ ২০২৪ বৰ্ষৰ ‘ওস্তাদ বিছমিল্লা খান ৰাষ্ট্ৰীয় যুৱ পুৰস্কাৰ’ ৷
Published : June 18, 2026 at 5:27 PM IST
চামগুৰি : অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতৰ বাবে এক গৌৰৱৰ খবৰ । নগাঁৱৰ ননৈৰ সন্তান বিদ্যুৎ কুমাৰ নাথে ২০২৪ বৰ্ষৰ সন্মানীয় ‘ওস্তাদ বিছমিল্লা খান ৰাষ্ট্ৰীয় যুৱ পৰিচালক বঁটা’ লাভ কৰিছে। দেশৰ আগশাৰীৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ‘সংগীত নাট্য অকাডেমী’য়ে তেওঁক এই ৰাষ্ট্ৰীয় সন্মানেৰে বিভূষিত কৰিছে । নাট্য পৰিচালনাৰ ক্ষেত্ৰখনলৈ আগবঢ়োৱা বিশেষ অৱদানৰ বাবে তেওঁ এই বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
ননৈৰ স্বৰ্গীয় ডিম্বেশ্বৰ নাথ আৰু দীপালী দেৱীৰ পুত্ৰ বিদ্যুৎ কুমাৰ নাথৰ এই বৃহৎ সাফল্যই সমগ্ৰ অঞ্চলটোলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে । যুৱ নাট্য পৰিচালকগৰাকীৰ এই ৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতিৰ খবৰে বৰ্তমান সমগ্ৰ ননৈবাসীক উৎফুল্লিত আৰু আনন্দিত কৰি তুলিছে ।
ডেলিভাৰী বয়ৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা
সংগ্ৰাম আৰু সাধনাৰে জিলিকিল নগাঁৱৰ বিদ্যুৎ কুমাৰ নাথ ৷ অসমৰ নাট্য জগতৰ বাবে এক অত্যন্ত গৌৰৱ আৰু অনুপ্ৰেৰণাৰ খবৰ । নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া এক বিশেষ অনুষ্ঠানত মহামান্য ৰাষ্ট্ৰপতিৰ হাতৰ পৰা বিদ্যুতে এই বঁটা গ্ৰহণ কৰিব ।
সৰুৰে পৰা নাট্য চৰ্চা আৰু সুখ্যাতি
ননৈৰ স্বৰ্গীয় ডিম্বেশ্বৰ নাথ আৰু দীপালী দেৱীৰ পুত্ৰ বিদ্যুৎ কুমাৰ নাথে সৰুৰে পৰা নাট আৰু ভাওনাৰ চৰ্চা চলাই গৈছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ দেশৰ বহু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ শিল্পীৰ সান্নিধ্য লাভ কৰে । এগৰাকী কুশলী অভিনেতা আৰু পৰিচালক হিচাপে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত নিজৰ প্ৰতিভা প্ৰদৰ্শন কৰি তেওঁ অসমৰ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনলৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে । উল্লেখ্য যে, তেওঁ পৰিচালনা কৰা ‘ৰঘুনাথ’ নামৰ নাটকখনে ভাৰতৰ শ্ৰেষ্ঠ ১০ খন নাটকৰ ভিতৰত স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ।
বিদ্যুৎ কুমাৰ নাথৰ এই সফলতা সহজ নাছিল । অলেখ ঘাট প্ৰতিঘাটৰ মাজেৰে তেওঁ ডাঙৰ-দীঘল হৈছিল । আনকি জীৱন সংগ্ৰামৰ এক কঠিন সময়ত তেওঁ ‘ডেলিভাৰী বয়’ হিচাপে কাম কৰিও নিজৰ নাট্য সাধনা অব্যাহত ৰাখিছিল । কোনো পৰিস্থিতিতে থমকি নোৰোৱা এই অদম্য জেদৰ বাবেই তেওঁ সফলতা লাভ কৰিছে বুলি সকলোৱে চৰ্চা কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক : ওস্তাদ বিছমিল্লাহ খান যুৱ বঁটাপ্ৰাপক হীৰকজ্যোতি শৰ্মা কিয় আকৰ্ষিত হৈছিল টোকাৰী গীতৰ প্ৰতি ?