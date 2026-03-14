বিশ্বমঞ্চত অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰীৰ কাহিনীৰে বিদ্যুত কটকীৰ ‘মই এটি নিশাচৰ’ৰ জয়যাত্ৰা

চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক বিদ্যুৎ কটকীৰ অসমীয়া ছবি 'মই এটি নিশাচৰ' (Koduwa the Nightbird) ২০২৬ চনৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হিউষ্টন চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ 'ৱৰ্ল্ডফেষ্ট ৰেমী এৱাৰ্ডছ'ৰ বাবে মনোনীত হৈছে ।

Bidyut Kotoky elated after Moi Eti Nixhasor bags nomination at International Houston Film Festival 2026
চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক বিদ্যুৎ কটকী (Photo : ANI)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 14, 2026 at 1:22 PM IST

হায়দৰাবাদ : সফলতাৰ অনুভৱ সদায় সুখদায়ক ! আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হিউষ্টন চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ ২০২৬ লৈ মনোনীত বিদ্যুৎ কটকীৰ ছবি 'মই এটি নিশাচৰ' ৷ বিশিষ্ট চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক বিদ্যুৎ কটকীয়ে তেওঁৰ অসমীয়া ছবি 'মই এটি নিশাচৰ' (Koduwa the Nightbird) সন্মানীয় 'হিউষ্টন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ ২০২৬'ৰ 'ৱৰ্ল্ডফেষ্ট ৰেমী বঁটা' (WorldFest Remi Awards) ৰ বাবে মনোনীত হোৱাত আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে ।

সংবাদ সংস্থা এ এন আইৰ সৈতে হোৱা কথা-বতৰাত পৰিচালকগৰাকীয়ে কয় যে, যেতিয়াই তেওঁৰ কোনো ছবি কোনো চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱলৈ নিৰ্বাচিত বা মনোনীত হয়, তেতিয়াই তেওঁ কৰা কামৰ উচিত মূল্য পোৱা যেন অনুভৱ কৰে । তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰে যে হিউষ্টন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ হৈছে বিশ্বৰ অন্যতম পুৰণি স্বতন্ত্ৰ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ । এই মহোৎসৱত পূৰ্বতে ষ্টিভেন স্পীলবাৰ্গ, জৰ্জ লুকাছ, আং লী আৰু ৰিডলী স্কটৰ দৰে বিশ্ববিখ্যাত পৰিচালক তথা অভিনেতা-অভিনেত্ৰীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে ।

বিদ্যুৎ কটকীয়ে কয়, "যিকোনো চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱলৈ যেতিয়া নিজৰ ছবিখন নিৰ্বাচিত বা মনোনীত হয়, তেতিয়া সদায় ভাল লাগে । আচলতে 'ৱৰ্ল্ডফেষ্ট হিউষ্টন' (WorldFest Houston) বিশ্বৰ আটাইতকৈ পুৰণি স্বতন্ত্ৰ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ হিচাপে পৰিচিত । ১৯৬১ চনৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই মহোৎসৱৰ এইবাৰ হ’ল ৫৯ সংখ্যক সংস্কৰণ ।"

বিদ্যুৎ কটকীয়ে লগতে কয়, "এই মহোৎসৱত স্পীলবাৰ্গ, ৰিডলী স্কট, অলিভাৰ ষ্টোন, আং লী আৰু জৰ্জ লুকাছৰ দৰে হলীউডৰ তাৰকাসকলৰ ছবিও নিৰ্বাচিত আৰু মনোনীত হৈছিল । গতিকে এনে এক মহোৎসৱলৈ গৈ নিজৰ ছবিখন চোৱাৰ সুযোগ পোৱাটো আমাৰ বাবে অতি উৎসাহজনক খবৰ ।"

চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণৰ দৰ্শন সন্দৰ্ভত তেওঁ কয় যে তেওঁ কেতিয়াও কোনো চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত প্ৰদৰ্শন কৰাৰ লক্ষ্যৰে ছবি পৰিচালনা নকৰে, বৰঞ্চ এটা কাহিনীক সততাৰে উপস্থাপন কৰাহে তেওঁৰ মূল উদ্দেশ্য ।

কটকীয়ে কয়, "যেতিয়া আমি এখন ছবি নিৰ্মাণ কৰোঁ, তেতিয়া আমি কোনো এটা বিশেষ মহোৎসৱলৈ যোৱা বা বঁটা পোৱাৰ কথা ভাবি কাম নকৰোঁ । আমাৰ মূল লক্ষ্য হৈছে এটা কাহিনী সততাৰে উপস্থাপন কৰা । আমি সেই একেই উদ্দেশ্যৰেই এই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ । আমি আশা কৰিছোঁ যে যেতিয়া ভাৰতত এই ছবিখন মুক্তি পাব, তেতিয়া আমি দৰ্শকৰ কাষ চাপিবলৈ সক্ষম হ’ম ।"

প্ৰকৃত ঘটনাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি নিৰ্মিত আৰু অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰীয়ে লিখা এই ছবিখন ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ উন্নয়ন নিগম (NFDC) আৰু 'ৰেড ৰিভাৰ এণ্ড ব্লু হিলছ প্ৰাইভেট লিমিটেড' (Red River and Blue Hills Pvt Ltd) ৰ বেনাৰত প্ৰযোজনা কৰা হৈছে ।

প্ৰেছ নোটত উল্লেখ কৰা অনুসৰি, 'মই এটি নিশাচৰ' (Koduwa the Nightbird) ছবিখন ধৈৰ্য আৰু নৈতিকতাৰ এক মৰ্মস্পৰ্শী কাহিনী । ইয়াত কদুৱা নামৰ এজন বুদ্ধিমান গাঁৱলীয়া চোৰৰ কাহিনী দেখুওৱা হৈছে, যিয়ে নিজৰ বুদ্ধি আৰু উদাৰতাৰে সমাজৰ অশান্তি আৰু কুসংস্কাৰৰ মাজত বাট বিচাৰি লয় ।

ইফালে, ২০০৬ চনত অসমৰ ভ্ৰাম্যমাণ থিয়েটাৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি নিৰ্মিত বিদ্যুৎ কটকীৰ ছবি 'ভ্ৰাম্যমাণ থিয়েটাৰ- হোৱেৰ ওথেলো চেইলছ উইথ টাইটানিক' (Bhraimoman Theatre- where Othello sails with Titanic) এ ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটাত বিশেষ সন্মান (Special Mention) লাভ কৰিছিল ।

লগতে পঢ়ক : আমেৰিকাৰ চলচ্চিত্ৰ প্ৰতিযোগিতাত অসমীয়া ছবি ‘মই এটি নিশাচৰ’ ৰ সফলতা

