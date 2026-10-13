ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী : লণ্ডনৰ বৰ্ণাঢ্য অনুষ্ঠানত গীতে-মাতে সুধাকণ্ঠলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি
অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগে ৯ অক্টোবৰত দ্য নেহৰু চেণ্টাৰ লণ্ডনত ‘গংগা বেহতী হো কিউ’ শীৰ্ষক অনুষ্ঠানেৰে ভূপেন হাজৰিকাৰ শতবাৰ্ষিকী উদযাপন কৰে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 13, 2026 at 5:00 PM IST
হায়দৰাবাদ : অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগে ব্ৰিটেইনত থকা ভাৰতীয় উচ্চায়ুক্তৰ সহযোগত লণ্ডনত ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী উদযাপন কৰে ৷ এই অনুষ্ঠানটোত লণ্ডনত বসবাস কৰা ভাৰত তথা ব্ৰিটিছ আৰু এছিয়ান প্ৰব্ৰজনকাৰীসকল, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, গণ্যমান্য ব্যক্তি, হাউছ অফ লৰ্ডছৰ সদস্য আদিকে ধৰি বহু লোক উপস্থিত থাকে ৷
অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগে ভাৰত উচ্চায়ুক্ত, ব্ৰিটেইনৰ সহযোগত ৯ অক্টোবৰত দ্য নেহৰু চেণ্টাৰ লণ্ডনত ‘গংগা বেহতী হো কিউ’ৰ জৰিয়তে ভূপেন হাজৰিকাৰ শতবাৰ্ষিকী উদযাপন কৰে ৷ সুধাকণ্ঠৰ পুত্ৰ তেজ হাজৰিকাৰ এক শক্তিশালী ভিডিঅ’ বাৰ্তাই উপস্থিত সকলোকে অনুপ্ৰাণিত কৰাৰ লগতে দৰ্শকৰ হৃদয়ত গভীৰ সাঁচ বহুৱায় ।
অনুষ্ঠানটোৰ কিউৰেটৰ আছিল ভায়'লিনবাদক সুনীতা ভূঞা । তেওঁ সুৰজ ফাউণ্ডেশ্বনৰ কলা আৰু সংস্কৃতিৰ মুখ্য কিউৰেটৰ, যিয়ে কিংবদন্তিগৰাকীৰ কাম আৰু দৰ্শনক সমগ্ৰ বিশ্বতে প্ৰসাৰিত কৰাৰ এক অভিযান গ্ৰহণ কৰিছে ।
সন্ধিয়াটোৰ আৰম্ভণিতে দ্য নেহৰু চেণ্টাৰৰ পৰিচালক নাওৰেম জে সিঙে কিউৰেটৰ, শিল্পী আৰু অন্যান্যসকলৰ সৈতে আনুষ্ঠানিকভাৱে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে যাৰ ভিতৰত অসম চেৰিটি ট্ৰাষ্টৰ সদস্যও আছিল । সুৰজ ফাউণ্ডেশ্বনে শতবৰ্ষ আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে অসম প্ৰকাশন পৰিষদৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত আৰু ২০২৫ চনৰ ৮ ছেপ্টেম্বৰত অসমত মুক্তি পোৱা অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰীৰ ভূপেন হাজৰিকা বিষয়ক নতুন গ্ৰন্থখন দ্য নেহৰু চেণ্টাৰ আৰু অসম চেৰিটি ট্ৰাষ্টক উপহাৰ দিয়ে ।
চিনু কিশোৰৰ নেতৃত্বত লুইতপুৰীয়া নৃত্য দলৰ নৃত্যৰে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণি হয় ৷ নৃত্যটো ভূপেন দাৰ এটা সংস্কৃত ৰচনাৰ ওপৰত আধাৰিত আছিল, যিটো গীতৰ সুৰ কৰিছিল উমা সুব্ৰমণিয়ামে ৷
লণ্ডনৰ সংবাদ মাধ্যমৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব অসম সন্তান হীৰামণি শৰ্মাই এই অনুষ্ঠানটি পৰিচালনা কৰে ৷ তেওঁ ভূপেন হাজৰিকাৰ জীৱনৰ উল্লেখনীয় অধ্যায় আৰু উপাখ্যান বৰ্ণনা কৰে ৷
সন্ধিয়াৰ অন্যতম আকৰ্ষণ আছিল ভূপেন হাজৰিকাৰ ভতিজা ময়ূখ হাজৰিকাৰ সংগীত পৰিৱেশন । বাংলা ভাষাত ‘আমি এক যাযাবৰ’ আৰু ‘আকাশী গংগা বিচৰা নাই’ৰ লগতে তিনিটা ভাষাত পৰিৱেশন কৰা ‘বিস্তীৰ্ণ পাৰৰে’ শীৰ্ষক গানটোৱে দৰ্শকক মোহিত কৰে ।
ইয়াৰ পিছত সুনীতা ভূঞাই ভায়'লিনৰ ঝংকাৰ তোলে । লণ্ডনস্থিত পিয়ানোবাদক ৰণজিৎ ভূঞাৰ সৈতে যুটীয়াভাৱে 'ঝুতি মুতি মিতৱা' আৰু 'স্নেহে আমাৰ' গীতেৰে অনুষ্ঠানটিৰ সামৰণি পৰে । তবলা আৰু পাৰ্কাচনত সন্দীপ চক্ৰৱৰ্তী, কী-বৰ্ডত প্ৰীতম সাহা আৰু গীটাৰত সিদ্ধাৰ্থ সিঙকে ধৰি সংগীতজ্ঞৰ এটা দলে গোটেই সন্ধিয়াটোত সহযোগ কৰে ।
সন্ধিয়াৰ অন্যতম আকৰ্ষণ সুনীতা ভূঞা আৰু ময়ূখ হাজৰিকাৰ যুটীয়া অনুষ্ঠান, যিয়ে 'উই আৰ অন দ্য চেম ব'ট ব্ৰাদাৰ' পৰিৱেশন কৰে । গীতটোৱে দৰ্শকক আপ্লুত কৰে ।
লণ্ডনৰ বাসিন্দা অসমৰ অখিল চক্ৰৱৰ্তী আৰু সমীৰ বৰুৱাইও ব্ৰিটিছ ৰাজধানীত সুধাকণ্ঠ সম্পৰ্কত তেওঁলোকৰ চিন্তা-চৰ্চা ব্যক্ত কৰে । উপস্থিত বহুজনে ভূপেন হাজৰিকা আৰু অন্যান্য সাংস্কৃতিক মণিষীসকলৰ কৰ্মৰাজি প্ৰচাৰৰ বাবে ব্ৰিটেইনত এটা কলা কেন্দ্ৰ স্থাপনৰ আহ্বান জনায় ।
লণ্ডনৰ এই অনুষ্ঠানটো ২০২৫ চনৰ ৭ ছেপ্টেম্বৰত মুম্বাইত সুৰজ ফাউণ্ডেশ্বনে আৰম্ভ কৰা বিশ্বব্যাপী শতবাৰ্ষিকী উদযাপনৰ অংশ । 'গংগা বেহতী হো কিউ' নামৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটো মুম্বাইৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিবেশ্য কলাৰ টাটা থিয়েটাৰত অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু উষা মংগেশকাৰ, অনুপ জোলোটা, সুৰেশ ৱাডকাৰে সংগীত পৰিৱেশন কৰিছিল ৷ তথ্য অনুসৰি জুবিন গাৰ্গো সেই অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
ভূপেন হাজৰিকাৰ সংগীতক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শ্ৰোতাৰ মাজলৈ লৈ যোৱাৰ তাৎপৰ্যৰ কথা চিন্তা কৰি সুনীতা ভূঞাই কয় যে সংগীতজ্ঞজনৰ জীৱন নদীৰ দ্বাৰাই গঢ় লৈ উঠিছিল, শৈশৱৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমেৰিকাত ডেকা অৱস্থাত দেখা পোৱা মিচিচিপিলৈকে । "তেওঁ বিশ্বাস কৰিছিল যে এটা গীতে যিকোনো সীমা অতিক্ৰম কৰিব পাৰে । তেওঁৰ সংগীতক লণ্ডনলৈ আৰু তাৰ পিছত শতবৰ্ষত নিউয়ৰ্কলৈ অনাটোৱেই সেই প্ৰতিশ্ৰুতি জীয়াই ৰখাৰ আমাৰ উপায় ।" ভূঞাই কয় ৷
হাজৰিকাৰ জীৱন, সংগীত আৰু দৰ্শনৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় উদযাপন পৰৱৰ্তী গন্তব্যস্থানলৈ যোৱাৰ সমান্তৰালকৈ নিউয়ৰ্কত শতবাৰ্ষিকী কাৰ্যসূচী অব্যাহত থাকিব ।
সুৰজ ফাউণ্ডেশ্বন হৈছে মুম্বাইৰ এটা স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থা যিয়ে কলা, সংস্কৃতি আৰু মহিলাৰ উদ্যোগৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰে ।
লগতে পঢ়ক : জাতীয় চেতনা জগাই তোলা ভূপেন হাজৰিকাৰ দেশপ্ৰেমমূলক গীতসমূহ