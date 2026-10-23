সুধাকণ্ঠৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকীৰ অংশ হিচাপে 'ভূপেন দা আনকাট'ৰ প্ৰদৰ্শন অব্যাহত
অসম, ভাৰত আৰু বিদেশৰ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত শতবাৰ্ষিকীৰ অংশ হিচাপে ‘ভূপেন দা আনকাট’ তথ্যচিত্ৰখন প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 23, 2026 at 1:52 PM IST
হায়দৰাবাদ : কিংবদন্তি গায়ক, সংগীত শিল্পী, কবি, ভাৰত ৰত্ন ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ ১০০ বছৰীয়া জয়ন্তী সমগ্ৰ বছৰজুৰি ধুমধামেৰে উদযাপন কৰা হয় ৷ এতিয়াও দেশে-বিদেশে এই উদযাপন অব্যাহত আছে ৷ বিভিন্ন অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠানৰ লগতে অসম, ভাৰত আৰু বিদেশৰ বিভিন্ন চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত শিল্পীগৰাকীৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰ অংশ হিচাপে ‘ভূপেন দা আনকাট’ তথ্যচিত্ৰখন প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে ।
চলিত বছৰৰ ১৩ নৱেম্বৰত মুম্বাইত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া মুম্বাই-ইণ্ডি-ফিল্ম ফেষ্টিভেলত প্ৰদৰ্শনৰ বাবে নিৰ্বাচিত হৈছে ‘ভূপেন দা আনকাট’ । ২৪ অক্টোবৰ অৰ্থাৎ কাইলৈ জ্যোতি চিত্ৰবনত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া চলচ্চিত্ৰম চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱতো প্ৰদৰ্শিত হ’ব তথ্যচিত্ৰখন ।
শেহতীয়াকৈ ২০২৬ চনৰ ২৫ ছেপ্টেম্বৰত, আমেৰিকাৰ নিউ জাৰ্চিৰ ৰাটগাৰ্ছ বিশ্ববিদ্যালয়ত অসম ডিজিটেল লিভিং মিউজিয়ামৰ সহযোগত মৌখিক ইতিহাস আৰ্কাইভ বিভাগৰ তত্বাৱধানত ভূপেন দা আনকাটৰ প্ৰদৰ্শন কৰা হয় ।
বিখ্যাত সাংবাদিক সংঘমিত্ৰা কলিতাই তথ্যচিত্ৰখন উপস্থাপন কৰে ৷ পৰিচালক ববিতা শৰ্মাৰ সৈতে হোৱা এক বাৰ্তালাপৰ আঁত ধৰে ৰাটগাৰ্ছৰ চিনেমা অধ্যয়ন কাৰ্যসূচীৰ সঞ্চালিকা অধ্যাপিকা মেহেলী সেনে । ভূপেন হাজৰিকাৰ পুত্ৰ তেজ হাজৰিকাৰ লগতে তেওঁৰ পৰিয়ালো এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে ।
২০২৬ চনৰ ৩ অক্টোবৰত হিউষ্টন, আমেৰিকাত থকা ভাৰতৰ কনছুলেট জেনেৰেলে অসমীয়া সাংস্কৃতিক সমাজ গ্ৰেটাৰ হিউষ্টনৰ সহযোগত শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি স্বৰূপে 'ভূপেন দা আনকাট'ৰ প্ৰদৰ্শনীৰ আয়োজন কৰে । ইয়াৰ উদ্বোধন কৰে কনছুল জেনেৰেল ডি চি মঞ্জুনাথে ( আই এফ এছ) আৰু ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ ওপৰত মূল ভাষণ প্ৰদান কৰে লেখিকা তথা প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰদূত লক্ষ্মী পুৰীয়ে ।
আদৰণি ভাষণ প্ৰদান কৰে হিউষ্টনৰ ডঃ সংগীতা শইকীয়াই । প্ৰদৰ্শনৰ পূৰ্বে ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ ওপৰত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় ৷ হিউষ্টনৰ অসমীয়া বাসিন্দাসকলে এই অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰে ।
ইয়াৰ পূৰ্বে ২০২৫ চনত গোৱাত অনুষ্ঠিত ভাৰতীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত, লাক্সেমবাৰ্গ আৰু পোলেণ্ডৰ এক্সম মিলনত 'ভূপেন দা আনকাট' প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছিল আৰু একে বছৰতে লণ্ডনৰ নেহৰু চেণ্টাৰতো তথ্যচিত্ৰখন প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছিল ৷
ইণ্ডিয়া হেবিটেট চেণ্টাৰৰ তত্বাৱধানত ২০২৬ চনৰ ১ আগষ্টত দিল্লীতো 'ভূপেন দা আনকাট'ৰ স্ক্ৰীণিং হয় আৰু সঞ্চালক অধ্যাপক কে জি সুৰেশে ইয়াৰ উদ্বোধন কৰে । ২০২৬ চনৰ ২৯ আগষ্টত মুম্বাইৰ অসম ভৱনৰ তত্বাৱধানত মুম্বাইত কৰ্কট ৰোগী আৰু তেওঁলোকৰ পৰিচাৰকসকলৰ বাবে 'ভূপেন দা আনকাট'ৰ স্ক্ৰীণিং হয় ।
এই প্ৰদৰ্শনীত অংশগ্ৰহণ কৰে মহাৰাষ্ট্ৰ বিধানসভাৰ এম এল চি ৰঞ্জিত মোহিত পাটিল, বিশিষ্ট চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা ৰীমা দাস আৰু অৰ্জুন বঁটা বিজয়ী কমলেশ মেহতা আৰু মনালিছা বৰুৱা মেহতা আৰু প্ৰবীণ চলচ্চিত্ৰ সাংবাদিক জীৱৰাজ বৰ্মনে ।
ভূপেন দাৰ জয়ন্তী উপলক্ষে কলকাতাৰ কলকাতা অসমীয়া সাংস্কৃতিক সন্থাই অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক বিভাগৰ সহযোগত ৫ ছেপ্টেম্বৰত কলকাতাত তথ্যচিত্ৰখন প্ৰদৰ্শন কৰে ।
এই অনুষ্ঠানত বিশিষ্ট তবলা বাদক বিক্ৰম ঘোষ মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকি কৈছিল- "এই ছবিখন চাই মই আপ্লুত হৈ পৰিলোঁ । ইয়াৰ প্ৰকৃত উপস্থাপন আটাইতকৈ আকৰ্ষণীয় ।" বিক্ৰম ঘোষৰ পত্নী তথা অভিনেত্ৰী জয়া শীলো এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছিল ।
তথ্য়চিত্ৰখন হৈছে ভূপেন হাজৰিকাৰ জীৱনৰ প্ৰথম-পৰিচয়মূলক বিৱৰণ, য’ত তেওঁ নিজে খুব খোলাখুলিভাৱে আৰু স্পষ্টকৈ কথাবোৰ কৈ গৈছে । "ইয়াত ভূপেন দাই—যিদৰে তেওঁক সকলোৱে মৰমেৰে মাতে—তেওঁৰ শৈশৱ, অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ বাটকটীয়া জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ দৰে সাংস্কৃতিক তাৰকাসকলৰ প্ৰভাৱ আৰু তেওঁলোকৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপ, নিউয়ৰ্কত উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে কৰা যাত্ৰা, তেওঁৰ পত্নী প্ৰিয়ম্বদা পেটেলক কেনেকৈ লগ পাইছিল, তেওঁলোকৰ সম্পৰ্কৰ গতিশীলতা আৰু লগতে তেওঁৰ দৰ্শন আৰু আদৰ্শৰ বিষয়ে বিতংভাৱে কৈছে । এই আন্তৰিক মুহূৰ্তবোৰত ভূপেন দাই তেওঁৰ কেইটামান কবিতাও আবৃত্তি কৰিছিল, যাৰ ভিতৰত কিছুমান এতিয়ালৈকে প্ৰকাশ হোৱা নাই ।
ভূপেন দাৰ সোঁৱৰণীবোৰে তেওঁৰ মনৰ এক গভীৰ অন্তৰ্দৃষ্টি দাঙি ধৰে, যিয়ে তেওঁৰ দৃঢ়তা, আঘাত আৰু মোহভংগক প্ৰতিফলিত কৰাৰ লগতে তেওঁৰ শিশুসুলভ সৰলতা, সংবেদনশীলতা আৰু উদাৰ ব্যক্তিত্বৰ আভাস থকা কিছুমান মৰ্মস্পৰ্শী মুহূৰ্তকো চিত্ৰিত কৰে ।
এই তথ্যচিত্ৰখন ২৬ বছৰ পূৰ্বে এটা হাই ৮ কেমেৰাৰে শ্বুট কৰা হৈছিল আৰু ইয়াৰ ঐতিহাসিক মূল্য অপৰিসীম, কাৰণ ই স্বয়ং কিংবদন্তি কবিগৰাকীৰ জীৱন আৰু দৰ্শনৰ বিষয়ে তথ্যৰ এক প্ৰাথমিক উৎস ।
তথ্যচিত্ৰখন পৰিচালনা কৰিছে ববিতা শৰ্মাই । কাৰ্যবাহী প্ৰযোজক চিন্ময় শৰ্মা আৰু সম্পাদক ৰবীন্দ্ৰ বদৰগায়ন ।
লগতে পঢ়ক : ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী : লণ্ডনৰ বৰ্ণাঢ্য অনুষ্ঠানত গীতে-মাতে সুধাকণ্ঠলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি