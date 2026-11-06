ভূপেন হাজৰিকা শতবাৰ্ষিকী সমাৰোহৰ সামৰণি অনুষ্ঠান, দিল্লীত উষা মগেংশকাৰক বঁটা প্ৰদান কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে

ভূপেন হাজৰিকা শতবাৰ্ষিকী সমাৰোহৰ সামৰণি অনুষ্ঠান, দিল্লীত উষা মগেংশকাৰক বঁটা প্ৰদান কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে
শুকুৰবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা পৰ্টেল মুকলি কৰে ৷ দিল্লীত ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ শতবাৰ্ষিকী সামৰণি অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ এই পৰ্টেলটোৰ জৰিয়তে পঞ্জীয়ন কৰিব পাৰিব ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 6, 2026 at 3:15 PM IST
হায়দৰাবাদ : ২৯ নৱেম্বৰত নতুন দিল্লীৰ ভাৰত মণ্ডপমত ‘বাৰ্ড অফ ব্ৰহ্মপুত্ৰ’ ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী উদযাপনৰ সামৰণি অনুষ্ঠানটোৰ আয়োজন কৰা হৈছে ৷ এই অনুষ্ঠানত দেশৰ লগতে বিদেশৰ ব্যক্তিও উপস্থিত থাকিব ৷
শুকুৰবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা পৰ্টেল মুকলি কৰে, যিটো পৰ্টেলৰ জৰিয়তে মামুহে এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ পঞ্জীয়ন কৰিব পাৰিব । তেওঁ কয় যে, এই কাৰ্যসূচীলৈ আমন্ত্ৰণ বিনামূলীয়া আৰু নিজকে পঞ্জীয়ন কৰা লোকসকলে ১২ নৱেম্বৰৰ পৰা অনলাইনযোগে আমন্ত্ৰণ কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ।
People of Assam will celebrate the glorious legacy of Bharat Ratna Dr. Bhupen Hazarika and mark the closing of his year long birth centenary celebrations in New Delhi, in the presence of Hon'ble Prime Minister Shri @narendramodi ji. All you need to know about the event 👇🏼 https://t.co/r5Dq7lf0Zs— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 6, 2026
শৰ্মাই কয় যে, এই পৰ্টেলৰ জৰিয়তে ডঃ ভূপেন হাজৰিকাক ভালপোৱা আৰু সন্মান কৰা প্ৰতিজন লোকে ভাৰত মণ্ডপমত দুঘণ্টীয়া কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব, য’ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকিব ।
শুকুৰবাৰৰ পৰা পঞ্জীয়ন আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে প্ৰেক্ষাগৃহৰ ক্ষমতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ২৮ নৱেম্বৰলৈকে পৰ্টেলটো খোলা থাকিব । ২৯ নৱেম্বৰত নতুন দিল্লীৰ ভাৰত মণ্ডপমত সুধাকণ্ঠ ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী সমাৰোহৰ সামৰণি অনুষ্ঠান ৰাজ্য চৰকাৰৰ দ্বাৰা পালন কৰা হ’ব ৷ এই অনুষ্ঠানত ডঃ ভূপেন হাজৰিকা ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটাও প্ৰদান কৰা হ’ব ৷
Sharing key details on the birth centenary celebrations of Sudhakantha Dr. Bhupen Hazarika. https://t.co/rhTek46ddI— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 6, 2026
অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শুকুৰবাৰে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, ২৯ নৱেম্বৰত নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া কিংবদন্তি গায়ক তথা সুৰকাৰ ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী উদযাপনৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰবীণ গায়িকা উষা মংগেশকাৰক ডঃ ভূপেন হাজৰিকা ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা প্ৰদান কৰিব ।
প্ৰায় দুঘণ্টাজুৰি এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ প্ৰথম ৩০ মিনিট আনুষ্ঠিক সভা অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা প্ৰদান আৰু ভূপেন হাজৰিকাৰ স্মৃতিচাৰণ সভা অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ বাকী ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট ভূপেন হাজৰিকাৰ গীত-মাতেৰে বিভিন্ন অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰা হ’ব ৷
বিভিন্ন শিতানত এই অনুষ্ঠানটি আগবাঢ়িব ৷ এই অনুষ্ঠানটোৱে ৰাজ্যিক শিল্পীৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ শিল্পীসকল একত্ৰিত কৰিব ৷ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ পৰা শ্ৰেয়া ঘোষাল, শংকৰ মহাদেৱন, কল্পনা পাটোৱাৰী, অংগৰাগ পাপন মহন্ত, কবিতা কৃষ্ণমূৰ্তি, ডঃ এল সুব্ৰমণিয়াম, কৌশিকী চক্ৰৱৰ্তী, মহালক্ষ্মী আয়াৰ, ৰাহুল দেশপাণ্ডে আৰু শ্ৰী ৰামে সংগীত পৰিৱেশন কৰিব ৷ এওঁলোকে ভূপেন হাজৰিকাৰ সংগীত পৰিৱেশন কৰিব ৷
আনহাতে অসমৰ পৰা তৰালি শৰ্মা, মৌচুমী চহৰীয়া, শংকুৰাজ কোঁৱৰ, দীক্ষু শৰ্মা, ৰূপম ভূঞা, ময়ূখ হাজৰিকা, জুবলী বৰুৱা, নাহিদ আফ্ৰিন আনছাৰী, অনিন্দিতা পল, ডাৱৰ হাজৰিকা, আচুৰ্য বৰপাত্ৰ গোহাঁইয়ে দিল্লীত অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিব ৷ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে, বিশেষ ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেল পৰিৱেশনৰ বাবে সুনীতা ভূঞা আৰু ৰূপম তালুকদাৰক অনুৰোধ কৰা হৈছে ৷
কেবাখনো দেশৰ ৰাষ্ট্ৰদূত, বিভিন্ন ৰাজ্যৰ ৰাজ্যপাল, বিভিন্ন প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী, সাংসদক এই সমাৰোহলৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱা হ’ব বুলি কয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৷ ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ সৈতে সম্পৰ্ক থকা বিশিষ্ট ব্যক্তিক ৰাজ্য চৰকাৰে এই অনুষ্ঠানলৈ আমন্ত্ৰণ জনাব ৷ ইতিমধ্যে সামৰণি অনুষ্ঠানক লৈ কাম আৰম্ভ হৈছে ৷
অনুষ্ঠানটোৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ এইটো যে, বিগত বছৰত জন্ম শতবৰ্ষৰ আৰম্ভণিৰ অনুষ্ঠানত যি ১০০০গৰাকী শিল্পীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল, তেওঁলোকো নতুন দিল্লীৰ ভাৰত মণ্ডপমত উপস্থিত থাকিব ৷ অনুষ্ঠানৰ মাজতে উপস্থিত থকা প্ৰতিগৰাকী কণ্ঠশিল্পীয়ে হাজৰিকাৰ চিনাকি গীত ‘মানুহে মনুহেৰ বাবে’ গাব ৷ লগতে প্ৰয়াত শিল্পীগৰাকীয়ে জনপ্ৰিয় কৰি তোলা আৰু কেইবাটাও ভাষালৈ অনুবাদ কৰা ‘উই আৰ ইন দ্য ছেম বোট, ব্ৰাডাৰ’ লোকগীতটোও গাব ।
লগতে ৰাজ্য চৰকাৰে কণ্ঠশিল্পীসকলক ৰাজ্যৰ পৰা ৰাজধানীলৈ লৈ যাবলৈ বিশেষ ৰে’লৰ ব্যৱস্থা কৰিব ।
উল্লেখ্য যে, বিগত বছৰৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিল বছৰজোৰা জন্ম শতবাৰ্ষিকী উদযাপন ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কণ্ঠশিল্পীগৰাকীৰ বাবে আয়োজন কৰা বিশেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে তেওঁক সন্মান জনাই ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে উলিওৱা ১০০ টকীয়া স্মৃতি মুদ্ৰাও মুকলি কৰিছিল আৰু ‘ভাৰত ৰত্ন ভূপেন হাজৰিকা’ শীৰ্ষক এখন জীৱনীমূলক গ্ৰন্থও মুকলি কৰিছিল ।
১৯২৬ চনৰ ৮ ছেপ্টেম্বৰত অসমৰ তিনিচুকীয়া জিলাৰ শদিয়াত হাজৰিকাৰ জন্ম হৈছিল । ২০১১ চনৰ ৫ নৱেম্বৰত মুম্বাইত তেওঁৰ মৃত্যু হয় । মৰণোত্তৰভাৱে ২০১৯ চনত তেওঁক ভাৰতৰত্ন বঁটা প্ৰদান কৰা হয় ।
লগতে পঢ়ক :
দিল্লীৰ ভাৰত মণ্ডপমত ২৯ নৱেম্বৰত সুধাকণ্ঠৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকীৰ সামৰণি অনুষ্ঠান