ETV Bharat / entertainment

অসমৰ ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতিক লৈ চিন্তিত ভূমি পেডনেকাৰ: বানপীড়িতৰ বাবে বিচাৰিলে সহায়

অসমৰ ভয়াৱহ বানপানী আৰু ভূমি পেডনেকাৰৰ হৃদয়স্পৰ্শী আহ্বান ৷

Bhumi Pednekar's call for the nation to unite to help flood-hit Assam
বানাক্ৰান্ত অসমৰ সহায়ৰ বাবে দেশবাসীক একতাৰ আহ্বান ভূমিৰ (Photo : IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 25, 2026 at 11:08 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ: বলীউডৰ অভিনেত্ৰী ভূমি পেডনেকাৰে বানাক্ৰান্ত অসমৰ বাবে একত্ৰিত হ’বলৈ আহ্বান জনাইছে ৷ অসমৰ শেহতীয়া ভয়াৱহ বানপানীয়ে বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰিছে ।

এই বিপৰ্যয়ৰ সময়ত অসমৰ বানপীড়িত ৰাইজৰ কাষত থিয় হ’বলৈ আৰু তেওঁলোকক সহায়ৰ হাত আগবঢ়াবলৈ বলীউডৰ প্ৰখ্যাত অভিনেত্ৰী ভূমি পেডনেকাৰে সমগ্ৰ দেশবাসীক একেলগ হ’বলৈ আন্তৰিক আহ্বান জনাইছে ।

অসমৰ কেইবাখনো জিলাৰ অসংখ্য লোক বানপানীত আক্ৰান্ত হোৱাৰ বাবে পৰিস্থিতি অত্যন্ত জটিল হৈ আছে । চৰকাৰী প্ৰতিবেদন অনুসৰি, ৰাজ্যখনৰ পাঁচখন প্ৰধান নদী বৰ্তমানেও বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈ আছে ।

এই প্ৰাকৃতিক বিপৰ্যয়ৰ ভয়াৱহতাৰ দিশটো দাঙি ধৰি বলীউডৰ অভিনেত্ৰী ভূমি পেডনেকাৰে ইনষ্টাগ্ৰামত এটা ভিডিঅ’ শ্বেয়াৰ কৰিছে । ভূমি পেডনেকাৰে ভিডিঅ’টোত উল্লেখ কৰা মতে, বানপানীৰ বাবে লাখ লাখ লোক গৃহহীন হৈ পৰিছে, বহুতো লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে আৰু গাঁওসমূহ পানীত উটি গৈছে ।

ভিডিঅ’ বাৰ্তাটোত অভিনেত্ৰী ভূমি পেডনেকাৰে কৈছে, “নমস্কাৰ, দেশত বৰ্তমান যি ঘটি আছে, সেই বিষয়ে আমি সকলোৱে জানো আৰু মই ৰাইজৰ সেই উছাহক ছেল্যুট জনাওঁ । কিন্তু দেশৰ এটা এনেকুৱা অংশ আছে, যাক বৰ্তমান আমাৰ সহায়ৰ অতি প্ৰয়োজন আৰু সেইখন হৈছে অসম । অসমত অতি ভয়াৱহ বানপানী হৈছে । পৰিস্থিতি ইমানেই বেয়া যে প্ৰায় ৭.৫ লাখ লোকক নিৰাপদ স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰিবলগীয়া হৈছে । ৪০ জনতকৈও অধিক লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে আৰু এই মৃত্যুৰ সংখ্যা ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইছে ।”

তেওঁ আৰু কয়, "পোহনীয়া জীৱ-জন্তুসমূহো উটি গৈছে । মানুহৰ হাতত যি আছিল, সকলো শেষ হৈ গৈছে । এই ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে বৰ বেছি মানুহে কথা পাতি থকা নাই, কিন্তু মোৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে যে দেশবাসী আগবাঢ়ি আহিব ।বিগত বছৰবোৰত পঞ্জাৱ, জম্মু, বিহাৰ বা মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিপৰ্যয়ৰ সময়ত সমগ্ৰ দেশ যেনেকৈ এক হৈ থিয় দিছিল, এইবাৰো সেই একেই সামূহিক সেৱাৰ মনোভাৱ দেখুওৱাৰ সময় আহি পৰিছে । আপোনালোকে আগতেও বহুতো প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী পঠিয়াইছিল আৰু দান কৰিছিল । এতিয়া পুনৰ সেই সময় আহি পৰিছে কাৰণ এই মুহূৰ্তত অসমক আমাৰ সহায়ৰ অতি প্ৰয়োজন ।"

অভিনেত্ৰী ভূমি পেডনেকাৰে বানপীড়িত ৰাইজৰ বাবে খাদ্য, বিচনা, অন্যান্য সামগ্ৰী আৰু উদ্ধাৰ কাৰ্যত সহায় কৰিব পৰাকৈ সকলোকে দান কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে । ভূমিয়ে ভিডিঅ’টোৰ শেষত কয়, “আপোনালোকে যদি অসমৰ দৃশ্যবোৰ দেখে, তেন্তে আপোনালোকৰ হৃদয় ভাঙি যাব । এইয়া অত্যন্ত বেদনাদায়ক আৰু এই সময়ত অসমক সঁচাকৈয়ে আমাৰ সমৰ্থনৰ প্ৰয়োজন ।”

আগলৈ কয়, “মই সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে, আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান সহায় কৰক আৰু এই বাৰ্তাটো অলপ বিয়পাই দিয়ক । যাতে আমাৰ সহায় অসমৰ দুৰ্দশাগ্ৰস্ত ৰাইজৰ ওচৰ পায়গৈ । জয় হিন্দ ।” অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে ভিডিঅ’টোৰ শিৰোনামত লিখিছে— “অসম বৰ্তমান বানপানীত বুৰ গৈছে, আপোনালোকে সদায় এনে বিপৰ্যয়ৰ সময়ত সহায়ৰ হাত আগবঢ়াই আহিছে, এইবাৰো তেওঁলোকৰ বাবে থিয় দিয়ক । #assam #floods”

লগতে পঢ়ক : ৰাজ্যৰ জটিল বান পৰিস্থিতি: বন্যাৰ্তৰ দুখ ভগাই ল’লে অসমীয়া শিল্পীয়ে

TAGGED:

অসমৰ বানপানী ভূমি পেডনেকাৰ
অসমৰ বান পৰিস্থিতি
বলীউড অভিনেত্ৰীৰ আহ্বান
HELP FOR FLOOD VICTIMS
ASSAM FLOODS BHUMI PEDNEKKAR

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.