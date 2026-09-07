নতুনকৈ ভাষা এটা সৃষ্টি কৰা দ্বিতীয়খন ভাৰতীয় ছবি ‘বক্সী’, শীঘ্ৰেই আপোনাৰ কাষৰ ছবিগৃহত

নতুনকৈ ভাষা এটা সৃষ্টি কৰা দ্বিতীয়খন ভাৰতীয় ছবি ‘বক্সী’, শীঘ্ৰেই আপোনাৰ কাষৰ ছবিগৃহত
ছিকিমৰ পৌৰাণিক কাহিনী, লোককথা আৰু প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ আধাৰত নিৰ্মিত ছবি ‘বক্সী’ আগন্তুক ৯ অক্টোবৰত সমগ্ৰ দেশৰে ছবিগৃহত মুক্তিলাভ কৰিব ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 7, 2026 at 12:51 PM IST
গুৱাহাটী : কেইবাখনো ৰাষ্ট্ৰীয়-আন্তঃৰাষ্ট্রীয় মহোৎসৱত সমাদৰ লাভ কৰাৰ পাছত এতিয়া ছবিগৃহত মুক্তিলাভৰ বাবে সাজু হৈছে হিন্দী ছবি ‘বক্সী’ ৷ অসমৰ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা ভাৰ্গৱ শইকীয়াৰ পৰিচালনাৰে নিৰ্মিত এই ছবিখন আগন্তুক ৯ অক্টোবৰত সমগ্ৰ দেশৰে ছবিগৃহত মুক্তিলাভ কৰিব । ইতিমধ্যে নিৰ্মাতাগোষ্ঠীয়ে মুকলি কৰিছে ছবিখনৰ ট্ৰেইলাৰ । ট্ৰেইলাৰটোত প্ৰতিফলিত হৈছে ছিকিমৰ পৌৰাণিক কাহিনী আৰু মনোমোহা প্ৰাকৃতিক দৃশ্য ।
ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক টেলিফোনিক বাৰ্তালাপত ছবিখনৰ পৰিচালক ভাৰ্গৱ শইকীয়াই কয়, “এইখন হিন্দী-ইংৰাজী ভাষাত নিৰ্মিত এখন ছবি । তদুপৰি ছবিখনৰ সৈতে খাপ খুৱাই এটা ভাষা সৃষ্টি কৰা হৈছে । ‘বাহুবলী’ৰ পিছত এইখন দ্বিতীয়খন ভাৰতীয় ছবি য’ত ভাষা সৃষ্টি কৰা হৈছে । ছিকিমৰ পৌৰাণিক কাহিনী আৰু মনোমোহা প্ৰাকৃতিক দৃশ্য সামৰি ছবিখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ।”
ভাৰ্গৱ শইকীয়া আৰু চিত্ৰনাট্যকাৰ তথা কাৰ্যবাহী প্ৰযোজক হৰ্ষ বৈভৱে ছবিখনৰ নিৰ্মাণ আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰায় দুবছৰ ধৰি ছিকিমৰ বিভিন্ন স্থান ভ্ৰমণ কৰি অঞ্চলটোৰ বিষয়ে গৱেষণা কৰিছিল । এই সন্দৰ্ভত শইকীয়াই কয়, “মই আৰু ছবিখনৰ চিত্ৰনাট্যকাৰ হৰ্ষ বৈভৱে প্ৰায় দুবছৰ ধৰি ছিকিম, পূব ছিকিম, পশ্চিম ছিকিমলৈ তাৰ লোককথা-সাংস্কৃতিৰ গৱেষণা কৰিবলৈ গৈছিলোঁ । নেপালী ভাষাৰ লোকসকলৰ বাবে ‘বক্সী’ শব্দটো চিনাকি । নেপালী ভাষাত ‘বক্সী’ মানে হৈছে ‘ডাইনী’ ৷ এনে এক কাহিনীৰ আধাৰতে ছবিখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ।"
এগৰাকী কিশোৰীৰ অন্ধকাৰ জীৱনক নাৰীবাদৰ আখ্যানেৰে পৰিপূৰ্ণ কৰি লিখি উলিওৱা হৈছে ছবিখনৰ কাহিনীভাগ । গভীৰ অধ্যয়ন, পৰিকল্পনা আৰু সূক্ষ্ম পৰীক্ষা-নিৰীক্ষাৰ পাছত প্ৰায় দুমাহ কাল এদল সাহসী নৱ-প্ৰজন্মক লৈ পুহমহীয়া প্ৰচণ্ড শীতক নেওচি ছিকিমৰ দূৰ্গম অৰণ্যত প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত কৰা হৈছিল ছবিখনৰ দৃশ্যগ্ৰহণ । হৰৰ ফেণ্টাছী শৈলীৰে নিৰ্মাণ কৰা ছবিখনত অভিনয় কৰিছে প্ৰসন্না বিষ্ট, মানসী মুলতানী আৰু সিদ্ধাৰ্থ শ্ব’ই । লগতে এই ছবিখনৰ লগত অসমৰ কেইবাগৰাকীও ব্যক্তি জড়িত হৈ আছে । ছবিখনৰ আন আন চৰিত্ৰসমূহত অভিনয় কৰিছে অসমৰ যুৱ অভিনেতা কৌশিক ভৰদ্বাজ, কাছৱী শংকৰীছনৰ লগতে হিমবৰ্ষা দাসে । আনহাতে, সম্পাদনা কৰিছে হিমাংশু চুতীয়া শইকীয়াই । দৃশ্যগ্ৰহণ কৰিছে সিদ্ধাৰ্থ শিৱশংকৰন আৰু এ. ৱাসন্তে । সাজসজ্জাৰ দায়িত্বত আছে ডিফুৰ চেৰ্লিন ইংগটিপি কাথাৰ ।
উল্লেখ্য যে, ‘বক্সী’ ভাৰ্গৱ শইকীয়াৰ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণৰ যাত্ৰাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মাইলৰ খুঁটি হিচাপে পৰিগণিত হৈছে । বিশ্বনাথত ডাঙৰ-দীঘল হোৱা আৰু দ্য আছাম ভেলী স্কুলত অধ্যয়ন কৰা শইকীয়াই পৰৱৰ্তী সময়ত ব্ৰিটেইনৰ মানচেষ্টাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰে । ২০১১ চনত চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণ অধ্যয়নৰ বাবে সুভাষ ঘাইৰ হুইছলিং উডছ ইণ্টাৰনেশ্বনেলত অধ্যয়ন কৰিবলৈ তেওঁ মুম্বাইলৈ যায় । ২০১৪ চনত প্ৰশংসিত স্বতন্ত্ৰ ছবি ‘কাফিৰো কি নামাজ’ৰ প্ৰযোজক হিচাপে তেওঁৰ পেছাদাৰী চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণৰ কেৰিয়াৰ আৰম্ভ হৈছিল ।
‘বক্সী’ হৈছে পৰিচালক হিচাপে ভাৰ্গৱ শইকীয়াৰ প্ৰথমখন পূৰ্ণদৈৰ্ঘ্যৰ চলচ্চিত্ৰ । চিত্ৰগৃহত মুক্তি পোৱাৰ বহু পূৰ্বেই ‘বক্সী’ৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিল । ‘বক্সী’ৰ বিশ্ব প্ৰিমিয়াৰ ২০২৫ চনত, প্ৰতিষ্ঠিত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ ৰটাৰডেম (আই এফ এফ আৰ)ত হৈছিল আৰু ইয়াৰ পিছত ছবিখন কেইবাখনো আগশাৰীৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত প্ৰদৰ্শিত হয় । স্পেইনৰ চিটজেছ ইণ্টাৰনেশ্বনেল ফেণ্টাষ্টিক চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ, ছুইজাৰলেণ্ডৰ নিউচাটেল ইণ্টাৰনেশ্বনেল ফেণ্টাষ্টিক চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ এছএক্সএছডব্লিউ ছিডনীকে ধৰি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহোৎসৱসমূহত ‘বক্সী’এ একমাত্ৰ ভাৰতীয় পূৰ্ণদৈৰ্ঘ্যৰ ছবি হিচাপে গৌৰৱ লাভ কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক : মহাবাহু The Brahmaputra : নদীৰ বিশালতাক লৈ শুক্ৰবাৰে নতুন অসমীয়া ছবি