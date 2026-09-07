ETV Bharat / entertainment

নতুনকৈ ভাষা এটা সৃষ্টি কৰা দ্বিতীয়খন ভাৰতীয় ছবি ‘বক্সী’, শীঘ্ৰেই আপোনাৰ কাষৰ ছবিগৃহত

ছিকিমৰ পৌৰাণিক কাহিনী, লোককথা আৰু প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ আধাৰত নিৰ্মিত ছবি ‘বক্সী’ আগন্তুক ৯ অক্টোবৰত সমগ্ৰ দেশৰে ছবিগৃহত মুক্তিলাভ কৰিব ।

Bhargav Saikia directorial bokshi receive praise at international film festivals set to release on 9th october
ছবিগৃহত মুক্তিৰ বাবে সাজু ‘বক্সী’ (Photo : ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 7, 2026 at 12:51 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : কেইবাখনো ৰাষ্ট্ৰীয়-আন্তঃৰাষ্ট্রীয় মহোৎসৱত সমাদৰ লাভ কৰাৰ পাছত এতিয়া ছবিগৃহত মুক্তিলাভৰ বাবে সাজু হৈছে হিন্দী ছবি ‘বক্সী’ ৷ অসমৰ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা ভাৰ্গৱ শইকীয়াৰ পৰিচালনাৰে নিৰ্মিত এই ছবিখন আগন্তুক ৯ অক্টোবৰত সমগ্ৰ দেশৰে ছবিগৃহত মুক্তিলাভ কৰিব । ইতিমধ্যে নিৰ্মাতাগোষ্ঠীয়ে মুকলি কৰিছে ছবিখনৰ ট্ৰেইলাৰ । ট্ৰেইলাৰটোত প্ৰতিফলিত হৈছে ছিকিমৰ পৌৰাণিক কাহিনী আৰু মনোমোহা প্ৰাকৃতিক দৃশ্য ।

ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক টেলিফোনিক বাৰ্তালাপত ছবিখনৰ পৰিচালক ভাৰ্গৱ শইকীয়াই কয়, “এইখন হিন্দী-ইংৰাজী ভাষাত নিৰ্মিত এখন ছবি । তদুপৰি ছবিখনৰ সৈতে খাপ খুৱাই এটা ভাষা সৃষ্টি কৰা হৈছে । ‘বাহুবলী’ৰ পিছত এইখন দ্বিতীয়খন ভাৰতীয় ছবি য’ত ভাষা সৃষ্টি কৰা হৈছে । ছিকিমৰ পৌৰাণিক কাহিনী আৰু মনোমোহা প্ৰাকৃতিক দৃশ্য সামৰি ছবিখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ।”

Bokshi
৯ অক্টোবৰত সমগ্ৰ দেশৰে ছবিগৃহত মুক্তিলাভ কৰিব ছবিখনে (Photo : ETV Bharat Assam)
Bokshi
ছিকিমৰ পৌৰাণিক কাহিনী দৰ্শকে উপভোগ কৰিবলৈ পাব (Photo : ETV Bharat Assam)
Bokshi
ছবিগৃহত মুক্তিলাভৰ বাবে সাজু হৈছে হিন্দী ছবি ‘বক্সী’ (Photo : ETV Bharat Assam)

ভাৰ্গৱ শইকীয়া আৰু চিত্ৰনাট্যকাৰ তথা কাৰ্যবাহী প্ৰযোজক হৰ্ষ বৈভৱে ছবিখনৰ নিৰ্মাণ আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰায় দুবছৰ ধৰি ছিকিমৰ বিভিন্ন স্থান ভ্ৰমণ কৰি অঞ্চলটোৰ বিষয়ে গৱেষণা কৰিছিল । এই সন্দৰ্ভত শইকীয়াই কয়, “মই আৰু ছবিখনৰ চিত্ৰনাট্যকাৰ হৰ্ষ বৈভৱে প্ৰায় দুবছৰ ধৰি ছিকিম, পূব ছিকিম, পশ্চিম ছিকিমলৈ তাৰ লোককথা-সাংস্কৃতিৰ গৱেষণা কৰিবলৈ গৈছিলোঁ । নেপালী ভাষাৰ লোকসকলৰ বাবে ‘বক্সী’ শব্দটো চিনাকি । নেপালী ভাষাত ‘বক্সী’ মানে হৈছে ‘ডাইনী’ ৷ এনে এক কাহিনীৰ আধাৰতে ছবিখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ।"

Bokshi
অসমৰ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা ভাৰ্গৱ শইকীয়াৰ পৰিচালনাত নিৰ্মিত হৈছে এই ছবিখন (Photo : ETV Bharat Assam)

এগৰাকী কিশোৰীৰ অন্ধকাৰ জীৱনক নাৰীবাদৰ আখ্যানেৰে পৰিপূৰ্ণ কৰি লিখি উলিওৱা হৈছে ছবিখনৰ কাহিনীভাগ । গভীৰ অধ্যয়ন, পৰিকল্পনা আৰু সূক্ষ্ম পৰীক্ষা-নিৰীক্ষাৰ পাছত প্ৰায় দুমাহ কাল এদল সাহসী নৱ-প্ৰজন্মক লৈ পুহমহীয়া প্ৰচণ্ড শীতক নেওচি ছিকিমৰ দূৰ্গম অৰণ্যত প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত কৰা হৈছিল ছবিখনৰ দৃশ্যগ্ৰহণ । হৰৰ ফেণ্টাছী শৈলীৰে নিৰ্মাণ কৰা ছবিখনত অভিনয় কৰিছে প্ৰসন্না বিষ্ট, মানসী মুলতানী আৰু সিদ্ধাৰ্থ শ্ব’ই । লগতে এই ছবিখনৰ লগত অসমৰ কেইবাগৰাকীও ব্যক্তি জড়িত হৈ আছে । ছবিখনৰ আন আন চৰিত্ৰসমূহত অভিনয় কৰিছে অসমৰ যুৱ অভিনেতা কৌশিক ভৰদ্বাজ, কাছৱী শংকৰীছনৰ লগতে হিমবৰ্ষা দাসে । আনহাতে, সম্পাদনা কৰিছে হিমাংশু চুতীয়া শইকীয়াই । দৃশ্যগ্ৰহণ কৰিছে সিদ্ধাৰ্থ শিৱশংকৰন আৰু এ. ৱাসন্তে । সাজসজ্জাৰ দায়িত্বত আছে ডিফুৰ চেৰ্লিন ইংগটিপি কাথাৰ ।

Bokshi
চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা ভাৰ্গৱ শইকীয়া (Photo : ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে, ‘বক্সী’ ভাৰ্গৱ শইকীয়াৰ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণৰ যাত্ৰাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মাইলৰ খুঁটি হিচাপে পৰিগণিত হৈছে । বিশ্বনাথত ডাঙৰ-দীঘল হোৱা আৰু দ্য আছাম ভেলী স্কুলত অধ্যয়ন কৰা শইকীয়াই পৰৱৰ্তী সময়ত ব্ৰিটেইনৰ মানচেষ্টাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰে । ২০১১ চনত চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণ অধ্যয়নৰ বাবে সুভাষ ঘাইৰ হুইছলিং উডছ ইণ্টাৰনেশ্বনেলত অধ্যয়ন কৰিবলৈ তেওঁ মুম্বাইলৈ যায় । ২০১৪ চনত প্ৰশংসিত স্বতন্ত্ৰ ছবি ‘কাফিৰো কি নামাজ’ৰ প্ৰযোজক হিচাপে তেওঁৰ পেছাদাৰী চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণৰ কেৰিয়াৰ আৰম্ভ হৈছিল ।

Bokshi
পৌৰাণিক কাহিনী, লোককথা আৰু প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ আধাৰত নিৰ্মিত ছবি ‘বক্সী’ (Photo : ETV Bharat Assam)

‘বক্সী’ হৈছে পৰিচালক হিচাপে ভাৰ্গৱ শইকীয়াৰ প্ৰথমখন পূৰ্ণদৈৰ্ঘ্যৰ চলচ্চিত্ৰ । চিত্ৰগৃহত মুক্তি পোৱাৰ বহু পূৰ্বেই ‘বক্সী’ৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিল । ‘বক্সী’ৰ বিশ্ব প্ৰিমিয়াৰ ২০২৫ চনত, প্ৰতিষ্ঠিত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ ৰটাৰডেম (আই এফ এফ আৰ)ত হৈছিল আৰু ইয়াৰ পিছত ছবিখন কেইবাখনো আগশাৰীৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত প্ৰদৰ্শিত হয় । স্পেইনৰ চিটজেছ ইণ্টাৰনেশ্বনেল ফেণ্টাষ্টিক চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ, ছুইজাৰলেণ্ডৰ নিউচাটেল ইণ্টাৰনেশ্বনেল ফেণ্টাষ্টিক চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ এছএক্সএছডব্লিউ ছিডনীকে ধৰি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহোৎসৱসমূহত ‘বক্সী’এ একমাত্ৰ ভাৰতীয় পূৰ্ণদৈৰ্ঘ্যৰ ছবি হিচাপে গৌৰৱ লাভ কৰিছে ।

Bhargav Saikia directorial bokshi receive praise at international film festivals set to release on 9th october
ছবিৰ দৃশ্যগ্ৰহণ (Photo : ETV Bharat Assam)

লগতে পঢ়ক : মহাবাহু The Brahmaputra : নদীৰ বিশালতাক লৈ শুক্ৰবাৰে নতুন অসমীয়া ছবি

TAGGED:

INDIE FOLK HORROR FILM BOKSHI
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ
নতুন ভাষা সৃষ্টি কৰা ভাৰতীয় চিনেমা
ভাৰ্গৱ শইকীয়াৰ চলচ্চিত্ৰ
BHARGAV SAIKIA FILM BOKSHI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.