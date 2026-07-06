গৃহভূমিত ভৰি থৈ আৱেগিক হৈ পৰিল ভৈৰৱী, ক’লে- ধন্যবাদ হাজো
জন্মভূমি হাজো ভ্ৰমণ আৰু অনুৰাগী-শুভাকাংক্ষীলৈ আৱেগিক বাৰ্তা অভিনেত্ৰী ভৈৰৱী ডেকাৰ ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 6, 2026 at 8:04 PM IST
হায়দৰাবাদ: তেলুগু ছবি ‘কোথা মালুপু (Kotha Malupu)ৰ জৰিয়তে দাক্ষিণাত্যৰ ছবিজগতত খোজ পেলোৱা অসমৰ জীয়ৰী সোমবাৰে উপস্থিত হয় গৃহভমিত ৷ নিজা ভূমিত অনুৰাগী তথা শুভাকাংক্ষীৰ উষ্ম আদৰণি দেখি অভিভূত হৈ পৰে তেওঁ ৷
অভিনেত্ৰী ভৈৰৱী ডেকাই সামাজিক মাধ্যম যোগে প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁৰ এই অসম ভ্ৰমণৰ অভিজ্ঞতা ৷ ইনষ্টাগ্ৰামত তেওঁ আৱেগিক হৈ লিখিলে মনৰ কথা ৷ বাৰ্তাটোত তেওঁ লিখিছে, "মই সঁচাকৈয়ে বহুত আনন্দিত । আপোনালোক সকলোৱে মোক যিমান মৰম আৰু স্নেহ দিলে, তাৰ বাবে মই আন্তৰিকভাৱে কৃতজ্ঞ । আশা কৰোঁ, আগলৈও এনেদৰেই আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদ সদায় পাই থাকিম ।
নিজৰ জন্মভূমিলৈ আহি আপোনালোকৰ পৰা যি অকৃত্ৰিম মৰম, সন্মান আৰু আদৰ পালোঁ, সেয়া মোৰ বাবে সদায় স্মৰণীয় হৈ থাকিব ।
পাকৰকোনা গাঁৱৰ প্ৰতিজন মানুহলৈ, হাজোৰ সকলো ৰাইজলৈ আৰু সমগ্ৰ অসমৰ সকলো মানুহলৈ মোৰ অন্তৰৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ । আপোনালোকৰ এই মৰম মই জীৱনজুৰি মনত ৰাখিম ।
ধন্যবাদ, পাকৰকোনা । ধন্যবাদ, হাজো । ধন্যবাদ, মোৰ মৰমৰ অসম❤️🧿"
উল্লেখ্য যে, অসমকন্যা ভৈৰৱী ডেকাই দক্ষিণ ভাৰতত বুটলিছে প্ৰশংসা ৷ ২০২০ চনত প্ৰথমে হায়দৰাবাদলৈ আহিছিল ভৈৰৱী । প্ৰথমে এয়াৰ হোষ্টেজ হিচাপে কৰ্মৰত হৈ আছিল তেওঁ ৷ অভিনয়ৰ প্ৰতি অত্যন্ত আগ্ৰহী ভৈৰৱীয়ে হায়দৰাবাদলৈ অহাৰ পিছতে দি গৈছিল বহুতো অডিশ্বন ।
অডিশ্বনৰ সময়ত প্ৰথমে ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছিল ভৈৰৱী । তেলুগু ভাষাত দখল নথকাৰ বাবেই বহুবাৰ প্ৰত্যাখ্যানৰ সন্মুখীন হৈছিল তেওঁ । কিন্তু ভৈৰৱীয়ে হেৰুওৱা নাছিল ধৈৰ্য ৷ একাগ্ৰতা আৰু সাহস বুকুত বান্ধি সদায়ে নিজৰ লক্ষ্যৰ প্ৰতি আগবাঢ়ি যোৱা ভৈৰৱী এতিয়া ৰাতিটোৰ ভিতৰতে হৈ পৰিল জনপ্ৰিয় ।
শেহতীয়াকৈ, ১২ জুনত ভৈৰৱীৰ প্ৰথমখন বোলছবি ‘কোথা মালুপু’ এ মুক্তিলাভ কৰে । ‘কোথা মালুপু’ ভৈৰৱীৰ প্ৰথমখন ছবি, যিয়ে মুক্তিৰ পাছতে দৰ্শকৰ হৃদয় জিনিছে ৷ ইতিমধ্যে বোলছবিখনে দাক্ষিণাত্যৰ বক্স অফিচত সফলতা লাভ কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক : তেলুগু ছবিত মুখ্য অভিনেত্ৰীৰ ৰূপত অসমৰ ভৈৰৱী