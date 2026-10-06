ডেৰ বছৰীয়া পৰিকল্পনাৰ সাকাৰ ৰূপ, ক্ৰীড়াভিত্তিক চিনেমা ‘পাঞ্জা’ ঘোষণা শশাংক সমীৰৰ

ডেৰ বছৰীয়া পৰিকল্পনাৰ সাকাৰ ৰূপ, ক্ৰীড়াভিত্তিক চিনেমা ‘পাঞ্জা’ ঘোষণা শশাংক সমীৰৰ
‘পাঞ্জা’ খেলটোক বিষয় হিচাপে লৈ শীঘ্ৰে নিৰ্মাণ হ'ব প্ৰথমখন ক্ৰীড়াভিত্তিক অসমীয়া চিনেমা ‘পাঞ্জা’। শশাংক সমীৰে পৰিচালনা কৰিব ‘পাঞ্জা’ ছবিখন ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 6, 2026 at 10:30 AM IST
গুৱাহাটী : শীঘ্ৰে নিৰ্মাণ হ'ব ক্ৰীড়াভিত্তিক প্ৰথমখন অসমীয়া চিনেমা ‘পাঞ্জা’। ‘ভাইমন দা’ৰ অভূতপূৰ্ব সফলতাৰ পাছত পৰিচালক শশাংক সমীৰৰ পৰিচালনাৰে নিৰ্মাণ হ'ব দ্বিতীয়খন অসমীয়া ছবি ‘পাঞ্জা’। জীল ক্ৰিয়েশ্বনৰ বেনাৰত নিৰ্মিত এই নতুন অসমীয়া ছবিখনৰ প্ৰযোজনা কৰিব শ্যামন্তক গৌতমে ।
ছবিখনৰ সন্দৰ্ভত জানিবলৈ ইটিভি ভাৰতৰ সাংবাদিক কাষ চাপিছিল ছবিখনৰ নিৰ্মাতাগোষ্ঠীৰ ৷ পৰিচালক শশাংক সমীৰৰ সৈতে হোৱা এক বাৰ্তালাপত তেওঁ কয়, “জীল ক্ৰিয়েশ্বনৰ বেনাৰত মোৰ পৰিচালনাৰে শীঘ্ৰে নিৰ্মিত হ'ব দ্বিতীয়খন ছবি ‘পাঞ্জা’। ‘পাঞ্জা’ এখন সম্পূৰ্ণ ক্ৰিয়াভিত্তিক ছবি । বিগত প্ৰায় ডেৰ বছৰৰ পৰা ছবিখনৰ সন্দৰ্ভত পৰিকল্পনা কৰি অহা হৈছে । এই ডেৰ বছৰৰ পৰা এই খেলটোক জানিবলৈ বা বুজিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ লগতে অসমৰ প্ৰায় প্ৰতিগৰাকী খেলুৱৈ বা অভিজ্ঞ লোকসকলৰ ওচৰলৈ গৈ কিছু তথ্যও সংগ্ৰহ কৰা হৈছে ৷”
তেওঁ আৰু কয়, “আগন্তুক বৰ্ষৰ পৰা ছবিখনৰ কাম আৰম্ভ হ'ব । অসমত ইয়াৰ পূৰ্বে এনেধৰণৰ ক্ৰীড়াৰ বিষয়ত বা পাঞ্জাক বিষয় হিচাপে লৈ কোনো ধৰণৰ ছবি নিৰ্মাণ হোৱা নাছিল । আনহাতে পাঞ্জাক বিষয় হিচাপে লৈ ছবি নিৰ্মাণ হোৱা সম্ভৱত এয়েই প্ৰথম । ইয়াৰ পূৰ্বে অন্যান্য কিছু খেলক বিষয় হিচাপে লৈ ছবি নিৰ্মাণ হৈছে যদিও সম্ভৱত পাঞ্জাক বিষয় হিচাপে লৈ ছবি নিৰ্মাণ হোৱা নাই ।”
লগতে তেওঁ কয়, “পাঞ্জা খেলুৱৈ সকলনো কেনেকুৱা হয়, তেওঁলোকে কেনেদৰে কষ্ট কৰে সেইবোৰ সামৰি এই ছবিখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ৷ আমাৰ অসমত থকা পাঞ্জা খেলুৱৈসকলৰ বিষয়েও এই ছবিখনৰ জৰিয়তে দৰ্শকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰা হ’ব ৷ মূলতঃ পাঞ্জা খেলটোক লৈয়ে এই ছবিখন নিৰ্মাণ কৰা হ'ব । আশা কৰো ছবিখন দর্শকে ভাল পাব ।”
উল্লেখ্য যে, শেহতীয়াকৈ ছবিখনৰ প্ৰথমখন পোষ্টাৰ মুকলি হয় । অৱশ্যে বৰ্তমানলৈ ঘোষণা হোৱা নাই ছবিখনত অভিনয় কৰিবলগীয়া অভিনেতা-অভিনেত্ৰী নাম ।
লগতে পঢ়ক : বহুল চৰ্চিত সফল অসমীয়া চিনেমা ‘ভাইমন দা’ চাব পাৰিব অ’টিটি প্লেটফৰ্মত