মই তেওঁৰ কণ্ঠ থমকি ৰ’বলৈ নিদিওঁ: সুৰকাৰ দেৱাশীষ গাংগুলী

জুবিন গাৰ্গে কেতিয়াও নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ যুঁজ দিয়া নাছিল । ই টিভি ভাৰতৰে হোৱা কথা-বতৰাত জুবিনৰ বন্ধু-সুৰকাৰ দেবাশীষ গাংগুলীয়ে আৰু কি কি ক'লে পঢ়ক ।

মই তেওঁৰ কণ্ঠ থমকি ৰ’বলৈ নিদিওঁ... (Photo : ETV Bharat)
কলকাতা: জুবিন গাৰ্গক অকালতে হেৰুওৱাৰ শোক কেৱল অসমৰ ৰাইজেই নহয়, কলকাতাবাসীয়েও বাৰুকৈয়ে অনুভৱ কৰিছে, কাৰণ জুবিনৰ পশ্চিমবংগৰ সৈতে আছিল এক আত্মিক সম্পৰ্ক । সেয়ে জুবিনৰ মৃত্যুৰ পিছৰে পৰা এই চহৰৰ বিভিন্ন স্থানত বিভিন্ন সময়ত জুবিনৰ অনুৰাগীসকলে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰি আহিছে । তেনে এক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছে বিশিষ্ট সুৰকাৰ টুনাই দেৱাশীষ গাংগুলীয়ে ।

তেওঁ কেৱল জুবিনৰ অনুৰাগীয়েই নহয়, কিংবদন্তি জুবিনৰ এগৰাকী বন্ধুও । মাত্ৰ এবাৰ দুবাৰ নহয়, ১৬ বছৰ ধৰি তেওঁ জুবিনৰ সৈতে একেলগে কাম কৰিছে । ২৮ অক্টোবৰত বন্ধুৰ স্মৃতিত তেওঁ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছে। সেই অনুষ্ঠানতে মুক্তি পাব জুবিনৰ দুটা নতুন মুক্তি নোপোৱা গীত । তাৰ পিছত বাকী ১৪ টা মুক্তি নোপোৱা গীত তেওঁৰ কণ্ঠত এটা এটাকৈ বেলেগ বেলেগ সময়ত আহি থাকিব ।

১৬ বছৰীয়া বন্ধুত্বত মুঠ ১৬ টা গীত লৈ আহিব দেৱাশীষে । তেওঁ কয়, "আগন্তুক এবছৰলৈকে তেওঁৰ মাতটো থমকি ৰ’বলৈ নিদিওঁ । এইটো মোৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ।"

ই টিভি ভাৰতে জুবিনৰ ঘনিষ্ঠ দেৱাশীষ গাংগুলীৰ সৈতে কথা পাতিছিল । প্ৰথম প্ৰশ্ন আছিল, জুবিনৰ সৈতে কেনেকৈ সংযোগ ঘটিছিল ? তেওঁ কয়, "জুবিনৰ সৈতে মোৰ প্ৰথম কথা-বতৰা হৈছিল ৰেইনবো ষ্টুডিঅ'ত । তেওঁ দুখন ছবিৰ গীত গাবলৈ আহিছিল ।"

তেওঁ আৰু কয়, "জুবিনে কেতিয়াও নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ যুঁজ দিয়া নাছিল । জুবিন বহু আগতেই প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল । আচলতে ঈশ্বৰে তেওঁক ইতিমধ্যে প্ৰতিষ্ঠিত এই পৃথিৱীলৈ পঠিয়াইছিল । গতিকে তেওঁৰ নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰি দেখুওৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাছিল । তেওঁৰ যুঁজ আছিল মানুহৰ বাবে । তেওঁৰ যুঁজ আছিল মানুহক কেনেকৈ ভালকৈ ৰাখিব পাৰি তাৰ বাবে ।"

তেওঁ লগতে আৰু কয়, "কাৰোবাৰ হাতত পইচা নাথাকিলে বা কোনোবাই খাবলৈ নাপালে, তেতিয়া জুবিনে তেওঁলোকৰ বাবে থিয় দিছিল । ৰাজপথৰ শিশু এটাক নিজৰ লগত লৈ ডাঙৰ-দীঘল কৰিবলৈ তেওঁ চিৰদিনৰ বাবে যুঁজিছিল । জুবিন কোনো সাধাৰণ মানুহ নহয় । জুবিন এজন ভগৱান । জুবিনে দেউতাৰ অসুখৰ সময়ত মোক মানসিকভাৱে শান্ত কৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল । গীটাৰ বজাই মোক গান শুনাই শান্ত কৰিছিল । মোৰ এজন বন্ধু অসুস্থ হৈ থকাৰ সময়তো মানুহজন মোৰ বাবে সকলো ফালৰ পৰাই আছিল ।"

সুৰকাৰ দেবাশীষ গাংগুলী (Photo : ETV Bharat)

দেৱাশীষৰ ভাষাত, "১৬ বছৰৰ এই ১৬ টা গীতৰ প্ৰতিটো গীত মোৰ বাবে ফিনিক্স চৰাইৰ দৰে । মই এইবাৰ মুক্ত কৰি দিম । জুবিন এই মুহূৰ্তৰ সাক্ষী হ’ব নোৱৰাৰ বাবে মই দুখ পাইছো । মোৰ দায়িত্ব হৈছে গীতবোৰ সকলোৰে মাজলৈ অনা । এই কামত মোৰ কাষত মোৰ আন এজন বন্ধু জুলফিকাৰ ৰাছেলক পাইছো । গীতবোৰ প্ৰথমে তেওঁ লিখিছিল ।"

জুবিনৰ মৃত্যুৰ ৰহস্যৰ বিষয়ে সোধাত তেওঁ কয়, "যিহেতু জুবিনৰ মৃত্যু স্বাভাৱিক নে অস্বাভাৱিক আছিল সেই বিষয়ে মই একো নাজানো, গতিকে মই একো নকওঁ । অৱশ্যে তেওঁৰ জীয়াই থকাৰ ইচ্ছা তীব্ৰ আছিল । মই মাত্ৰ ক'ব পাৰো, জুবিনৰ বাবে ন্যায় ।"

আপুনি কেতিয়াও পাহৰিব নোৱৰা কথা জুবিনে কৈছিলনে ?

উত্তৰত তেওঁ ক'লে, "জুবিনে লাখ লাখ কথা কৈছে । কোনটো কম আৰু কোনটো নকম সেয়া নিশ্চিত কৰাটো কঠিন । কিন্তু এবাৰ দেউতা আই চি ইউত থাকোঁতে জুবিনে গীটাৰ বজাই মোক কৈছিল, একোৱেই চিৰদিনৰ বাবে নাথাকে । থমকি যাব, কিন্তু থাকি যাব ।"

দেৱাশীষে কয়, "২৮ তাৰিখে জুবিনৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত দুটা গীত মুক্তি পাব । ইয়াৰ পিছত বাকী থকা গীতবোৰ বিভিন্ন সময়ত মুক্তি পাব । কেতিয়া কেনেকৈ, মই এতিয়াও হিচাপ কৰা নাই । অৱশ্যে পৰৱৰ্তী এবছৰৰ বাবে তেওঁৰ কণ্ঠ নাইকিয়া হ'বলৈ নিদিওঁ ।"

