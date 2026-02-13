ETV Bharat / entertainment

'বেলকনিত ভগৱান'লৈ ২০২০ৰ ৰাজ্যিক চলচ্চিত্ৰ বঁটা

ঘোষণা হ'ল নৱম অসম ৰাজ্যিক চলচিত্ৰ বঁটা । টিংখাঙত সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰি ঘোষণা কৰিলে অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী বিমল বড়াই ।

'Belkonit Bhagwan' film has won the 2020 State Film Award
ঘোষণা হ'ল নৱম অসম ৰাজ্যিক চলচিত্ৰ বঁটা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 13, 2026 at 3:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ডিব্ৰুগড়: অসম চৰকাৰে অসমীয়া ছবিজগতখনৰ উন্নয়নৰ বাবে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আহিছে ।‌ ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে অসমীয়া ছবি জগতৰ লগত জড়িত থকাসকলক উৎসাহিত কৰিবলৈ অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক বিভাগে অসম ৰাজ্যিক চলচিত্ৰ বঁটা প্ৰদান কৰি আহিছে ।

এইবাৰ নৱমবাৰলৈ অসম ৰাজ্যিক চলচিত্র বঁটা ঘোষণা কৰিছে অসম চৰকাৰে । আজি ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টিংখাঙৰ নিজা বাসগৃহত সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰি মন্ত্ৰী বিমল বড়াই ঘোষণা কৰিলে নৱম অসম ৰাজ্যিক চলচ্চিত্ৰ বঁটা ।

ঘোষণা হ'ল নৱম অসম ৰাজ্যিক চলচিত্ৰ বঁটা (ETV Bharat Assam)

২০২০ আৰু ২০২১ বৰ্ষৰ নৱম অসম ৰাজ্যিক চলচ্চিত্ৰ বঁটা ঘোষণা অনুষ্ঠানত সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে অসম চলচ্চিত্ৰ বিত্তীয় নিগমৰ অধ্যক্ষ সীমান্ত শেখৰ উপস্থিত থাকে । 'বেলকনিত ভগৱান' ছবিখনে লাভ কৰিছে ২০২০ বৰ্ষৰ চলচ্চিত্ৰ বঁটা । ছবিখনৰ পৰিচালক বিশ্বজিৎ বৰালৈ ব্ৰজেন বৰা শ্ৰেষ্ঠ পৰিচালক বঁটা । 'শব্দ নিশব্দ কোলাহল' ছবিয়ে লাভ কৰিছে ২০২১ বৰ্ষৰ চলচ্চিত্ৰ বঁটা । ১৫ ফেব্ৰুৱাৰীত কলাক্ষেত্ৰত প্ৰদান কৰা হ'ব বঁটাসমূহ ।

এই সন্দৰ্ভত সংবাদমেলত মন্ত্ৰী বিমল বড়াই কয়,"অসম চৰকাৰে অসমৰ চলচিত্ৰ ক্ষেত্ৰখনৰ উন্নয়ন উত্তৰণৰ কাৰণে চলচিত্ৰ বঁটা প্ৰদান কৰি আহিছোঁ । ইতিমধ্যে অষ্টমবাৰৰ বাবে এই বঁটাসমূহ প্ৰদান কৰিছোঁ আৰু এইবাৰ ১৫ ফেব্ৰুৱাৰীত নৱমবাৰৰ কাৰণে ৰাজ্যিক চলচিত্ৰ বঁটা প্ৰদান কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ ।"

তেওঁ পুনৰ কয়,"এই চলচিত্ৰ বঁটাতো এই কাৰণেই প্ৰদান কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ যাতে চলচিত্ৰ নিৰ্মাতা, শিল্পী, কলা-কুশলী, লিখক আৰু এনে লোক যিসকলে তেওঁলোকৰ অনবদ্য বৰঙণিৰে অসমৰ চলচিত্ৰ জগতৰ উন্নয়ন, সংৰক্ষণ আৰু আমাৰ ৰাজ্যখনৰ যি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যসমূহক বিশ্ববাসীৰ ওচৰত তুলি ধৰিবৰ বাবে কাম কৰিছে তেওঁলোকক উৎসাহিত কৰিব পাৰোঁ ।"

লগতে পঢ়ক: ভাগ্যৰ লিখনি... গীটাৰ বজোৱা সেই ব্যক্তিজন আজি এজন সফল অভিনেতা, কোন বাৰু সেইগৰাকী জানেনে ?

চেক বাউন্স গোচৰ; অভিনেতা ৰাজপাল যাদৱৰ জামিন আবেদনত অভিযোগকাৰীলৈ জাননী

TAGGED:

BELKONIT BHAGWAN
ASSAMESE FILM INDUSTRY
BIMAL BORA
ইটিভি ভাৰত অসম
STATE FILM AWARD

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.