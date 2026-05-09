সামাজিক মাধ্যমত মুকলিকৈ ক্ষোভ মণি বৌৰ! কিন্তু কিয়?

সামাজিক মাধ্যমত মুকলিকৈ ক্ষোভ মণি বৌৰ! কিন্তু কিয়?
সকলোকে হাঁহিৰ খোৰাক দিয়া জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী পাপৰি বৰাৰ খং উঠিছে ৷ খঙে কি পৰ্যায় পাইছেগৈ সেয়া তেওঁৰ সামাজিক মাধ্যমৰ এটা পোষ্টত বুজিব পাৰি!
Published : May 9, 2026 at 1:20 PM IST
হায়দৰাবাদ : মণি বৌৰ ফেচবুক পোষ্টে চিন্তিত কৰি তুলিছে অনুৰাগীক ৷ মুখত মিচিকিয়া হাঁহি এটাৰে সকলোৰে মন আনন্দিত কৰি থকা মানুহগৰাকীয়ে সামাজিক মাধ্যমত লিখিছে বহু ব্যক্তিগত কথা ৷ কষ্টৰে কৰা কামৰ বাবদ পাবলগীয়া ধন লাভ নকৰি উপায়বিহীন হৈ এই পন্থা লৈছে তেওঁ ৷ ফেচবুক একাউণ্টৰ পোষ্ট পঢ়ি তেনেকুৱা অনুমানেই হৈছে।
পাপৰি বৰা, যি জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক বেহৰবাৰী আউটপ’ষ্টৰ মণি বৌ হিচাপে ঘৰে ঘৰে জনাজাত, তেওঁ শেহতীয়াকৈ চৰ্চালৈ আহিছে বিশেষত দুটা ফেচবুক পোষ্টৰ বাবে ৷ ৰাজধানী থিয়েটাৰ, বাচ্ছু ৰয়, মল্লিকা ৰয় আৰু পাৰ্থ শৰ্মাক টেগ কৰি তেওঁ লিখা পোষ্টটোত অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে, "পইচা দিবনে আজি?", লগতে তেওঁ ইয়াক সকীয়নি বুলিও উল্লেখ কৰে ৷
উল্লেখ্য যে, পাপৰি বৰাই দুটা ফেচবুক পোষ্ট দিছে ৷ তেওঁ লিখিছে, "ৰাজধানী থিয়েটাৰ Bachchu Roy Mallika Roy পইচা দিবনে আজি ? বহুত চোঁচৰাই আছে কিন্তু ? এইবোৰ ভণ্ডামি নচলিব আৰু ? এইটো just warning হে আৰু কি হৈছে , হৈছিল অসমৰ ৰাইজক জনাই আছোঁ । Partha Sarma মিছা কিমান মাতিব আৰু ?"
তেওঁ আনটো পোষ্টত লিখিছে, "যি সকল আহ্বায়ক কমিটী তথা কলা কৌশলী নতুনকৈ চুক্তি হৈছে , এবাৰ ভাবিব । বৰ বেলেগ ধৰণৰ মানুহ Bachchu Roy, মই কৈ থলোঁ ...ৰাজধানী থিয়েটাৰ Partha Sarma ৷"
মন্তব্যৰ উত্তৰ জনাই পাপৰি বৰাই লিখিছে, "মই এটকা দুটকা নহয় ২ লাখৰ ওপৰত পাব আছে , টেক্সৰ নামত মিছাকৈ ১ লাখ ১০ হাজাৰ লৈছে । ইফালে চুক্তি পত্ৰত সেইয়া নাছিল । কিন্তু টেক্স জমা হোৱা নাই এতিয়ালৈকে । যিহেতু আমাক কেচ পইচা দিয়ে আৰু ১৩ হাজাৰ এনেই কাটি লৈছে । কোনো অৰ্থ নাই । ২ লাখ টকাৰ চেক দি এতিয়া পিছুৱাই আছে । তাৰিখৰ মতে নাপাওঁ , সদায় বেংক অহা যোৱা কৰি আছোঁ । তেওঁলোকে কৈছে বাউন্স হৈছে জানো ? মই কওঁ যিহেতু মোৰ বেংক একাউণ্ট এক্সিছ বেংক আৰু চেক পাইছোঁ সেই বেংকৰ গতিকে একে দিনাই যিহেতু পইচা পাই । তেওঁলোকে বাউন্স নকৰি সেইটো একাউণ্টত পইচা নাই বুলি পঠিয়াই দিয়ে । আৰু মোক খালি চেক দিয়াৰ দিনাই পইচা পালোঁ বুলি এটা ভিডিঅ' দিব দিছিল । কিন্তু মই নিদিলোঁ ।"
পাৰ্থ শৰ্মাইও তেওঁৰ পোষ্ট কমেণ্ট কৰি লিখে, "শ্ৰদ্ধাৰ বাইদেউ আপোনাক শতকৌটি প্ৰণাম জনাইছোঁ, অন্য়ৰ ষড়যন্ত্ৰৰ বলি হৈ অথবা নিজ মানসিকতাৰে ফেচবুকত ৰাজধানী থিয়েটাৰক বদনাম কৰা বাবে …প্ৰতিজন শিল্পীক সুকলমে বিদায় দিয়াৰ দৰে আপোনাকো ইতিমধ্যে দুই এখন চেক পাছ কৰি দিয়া হৈছে…আজি যিখন চেক লগাইছে সেইখন পাছ কৰাৰ দায়িত্ব ৰাজধানী থিয়েটাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ……আপুনি চেকখন লৈয়ে কিয় পোষ্ট কৰিলে…এনেকুৱা মানসিকতা হ'লে ৰাজধানী থিয়েটাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ আপোনাক পইছা দিয়াৰ মানসিকতা নাথাকিব ৷"
প্ৰত্যুত্তৰত পাৰ্থ শৰ্মাক পাপৰি বৰাই কিয় মিছা মাতে বুলি উভতি ধৰি প্ৰেছ মিট দি সকলো কথা ৰাজহুৱা কৰাৰ ধমক দিছে ৷ অসমৰ ভ্ৰাম্য়মাণ থিয়েটাৰত অভিনয় শিল্পী আৰু প্ৰযোজকৰ মাজত মাজে মাজে এনে ঘটনা সংঘটিত হৈ অহা কথাটো অসমত নিয়মিত ঘটনাত পৰিণত হৈছে।
