নিজৰ মানুহখিনিৰ বাবে ভিক্ষাও খুজিম: লণ্ডনত নৃত্য কৰি সমালোচনাৰ সন্মুখীন হোৱা মেঘৰঞ্জনী মেধিৰ প্ৰত্যুত্তৰ
লণ্ডনৰ অক্সফৰ্ড ষ্ট্ৰীটত বাজি উঠিল ভূপেন্দ্ৰ সংগীত ! বানপীড়িতক সহায় কৰিবলৈ গৈ কিয় ট্ৰোল হ’ল মেঘৰঞ্জনী মেধি ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 6, 2026 at 1:25 PM IST
হায়দৰাবাদ : বানত জুৰুলা অসম, কেউদিশৰ পৰা আহিছে সহায়ৰ হাত ৷ জাতি-ধৰ্ম-বৰ্ণ, অৰ্থনৈতিক অৱস্থা নিৰ্বিশেষে সকলোৱে এই সংকটকালত একগোট হৈছে ৷ বানৰ ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ পিছতে উজনি-নামনি-মধ্য অসমৰ পৰা সোঁত ববলৈ আৰম্ভ কৰিছে বানাক্ৰান্তৰ কাষলৈ ৷ যিয়ে যেনেকৈ পাৰে সাহায্য আগবঢ়াইছে ৷
বানে কন্দুৱাইছে সঁচা, কিন্তু জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ পাছত এই বানত পুনৰ এবাৰ অসমীয়াই প্ৰমাণ কৰিলে যে এইখনেই সেইখন সোণৰ অসম যিখনৰ সপোন জুবিনে সদায় দেখিছিল ৷ জুবিনে বিচৰা বৰ অসমখন অসমীয়াৰ মাজত সদায়ে জীয়াই আছে ৷
কিন্তু অসমীয়া জাতিটো কেকোঁৰা জাতি বুলি থকা বদনাম এটা যেন আজিও সঁচা ৷ এইহেন বিপদৰ সময়তো মানুহে এৰি দিয়া নাই সমালোচনাৰ বাট ৷ সহায় কৰাৰ মানেসেৰ আগবাঢ়ি অহা এগৰাকী নৃত্যশিল্পী সন্মুখীন হৈছে সমালোচনাৰ ৷
অসমৰ মনোৰঞ্জন জগতৰ বহু শিল্পীৰ দৰেই কথক নৃত্যশিল্পী মেঘৰঞ্জনী মেধিয়ে বানপীড়িতৰ বাবে কিছু ধন সংগ্ৰহ কৰা উদ্দেশ্যৰে লৈছিল এক পদক্ষেপ ৷ তেওঁ লোৱা এইধৰণৰ পদক্ষেপ বিদেশত সঘনাই দেখিবলৈ পোৱা যায়, কিন্তু ভাৰতত ইয়াৰ প্ৰচাৰ খুব কম ৷ সেই লৈয়ে এতিয়া বহুতে সমালোচনা কৰিছে তেওঁক ৷ কিন্তু সামাজিক মাধ্যমত সমালোচনাৰ সমান্তৰালকৈ মেধিক প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলোৱা লোকৰো সংখ্যা কম নহয় ৷
দৰাচলতে মেঘৰঞ্জনী মেধি বৰ্তমান আছে লণ্ডনত ৷ তাত তেওঁ ৰাজপথত কথক নৃত্য আৰু সুধাকণ্ঠ ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ কালজয়ী গীত 'মানুহে মানুহৰ বাবে’ পৰিৱেশন কৰি ধন সংগ্ৰহ কৰিবলৈ আগবাঢ়ে ৷
কামৰ বাবে জুলাই মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহত মেঘৰঞ্জনী মেধি লণ্ডনলৈ গৈছিল ৷ তাত তেওঁৰ নৃত্য অনুষ্ঠান আৰু কৰ্মশালা আছিল । অসমৰ ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে অৱগত হোৱাৰ পাছত তেওঁ তাৰ পৰাই সামৰ্থ অনুসৰি ইতিমধ্যে সাহায্য আগবঢ়ায় ।
কিন্তু কথক নৃত্য যিহেতু তেওঁৰ পেছা, সেয়ে অসমলৈ উভতি যোৱাৰ পূৰ্বে লণ্ডনৰ দুই বিখ্যাত ঠাই অক্সফৰ্ড ষ্ট্ৰীট আৰু পিকাডিলী চাৰ্কাছত তেওঁ ৰোড শ্ব' কৰি ধন সংগ্ৰহ কৰে ।
এতিয়া সামাজিক মাধ্যমত বহুতে ইয়াক ভিক্ষাবৃত্তিৰ সৈতে তুলনা কৰিছে ৷ সকলো ধৰণৰ মনোভাৱৰ প্ৰতি সন্মাই জনাই শেহতীয়াকৈ মেঘৰঞ্জনী মেধিয়ে এটা ভিডিঅ’ আপলোড কৰে, য’ত তেওঁ অতি গৰ্বৰে কয়-"যদি মই মোৰ মানুহখিনিৰ বাবে ভিক্ষাও খুজিবলগীয়া হয়, তেন্তে ভিক্ষাও খুজিম ৷ এনেহেন বিপদৰ সময়ত আপোনালোকে মোলৈ ধ্যান দি মোৰ নামত কিবা ভাবি-চিন্তি সময় খৰচ কৰাতকৈ আৰ্তজনৰ কাষত থিয় দিয়ক ৷"
লগতে মেঘৰঞ্জনীয়ে সকলোকে সুন্দৰকৈ বুজাই দিয়ে যে, এইদৰে ৰাজপথত যিকোনো অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰাটোক আচলতে বাস্কিং বুলি কোৱা হয় ৷ এইদৰে অনুষ্ঠান কৰিবলৈ অনুজ্ঞাপত্ৰ থকাটো দৰকাৰ ৷ তেওঁলোকৰ হাতত আছিল বাবেই তেওঁলোকে আলোচনাৰ মাজেৰে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ৷
লগতে পঢ়ক : অসমৰ বাবে সাহায্য বিচাৰি অক্সফৰ্ড ষ্ট্ৰীট-পিকাডিলী চাৰ্কাছৰ ৰাজপথত মেঘৰঞ্জনীৰ নৃত্য