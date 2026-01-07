নিশ্চিত নাছিলো যে ছলমান খানৰ সৈতে ছবি কৰিম : চিত্ৰাংগদা সিং
বেটেল অফ গালৱানত ছলমান খানৰ সৈতে স্ক্ৰীণ শ্বেয়াৰ কৰিছে চিত্ৰাংগদা সিঙে ৷ চৰিত্ৰটোৰ বাবে উৎফুল্লিত হৈ আছে অভিনেত্ৰীগৰাকী ৷
হায়দৰাবাদ : কেতিয়াবা কিছুমান কথা নভবাকৈয়ে হৈ যায় ৷ অভিনেত্ৰী চিত্ৰাংগদা সিঙৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱাই হ’ল ৷ তেওঁ ভবা নাছিল যে তেওঁ কেতিয়াবা ছলমান খানৰ ছবিত অভিনয় কৰিব, কিন্তু বেটেল অফ গালৱানত তেওঁ ভাইজানৰ সৈতে গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে ৷
চিত্ৰাংগদা সিঙৰ মতে পৰিকল্পনা বা আশা নকৰাকৈয়ে কেতিয়াবা কিছুমান সুযোগ আহি যায়, “বেটেল অফ গালৱান” সেই কাৰণেই ইমান বিশেষ । অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে স্বীকাৰ কৰে যে বছৰ বছৰ ধৰি ছুপাৰষ্টাৰগৰাকীক সামাজিকভাৱে চিনি পোৱাৰ পিছতো তেওঁ কেতিয়াও কল্পনা কৰা নাছিল যে তেওঁ ছলমান খানৰ সৈতে কেতিয়াবা এখন ছবিৰ অংশ হ’ব !
ছলমানৰ বিপৰীতে “বেটেল অফ গালৱান”ত কাষ্ট কৰাৰ পাছৰ প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া শ্বেয়াৰ কৰি চিত্ৰাংগদাই আইএনএছক কয়, “মোলৈ অপূৰ্ব লখিয়া (পৰিচালক)ই ফোন কৰিছিল আৰু মই ভাবিছিলোঁ, ‘সঁচাকৈয়েনে ?’ মই ইমান নিশ্চিত নাছিলো যে মই কেতিয়াবা ছলমান খানৰ ছবি এখন কৰি শেষ কৰিম কাৰণ, মানে মই কেতিয়াও কোনো কামৰ বাবে নিজকে আগবঢ়াই দিছো বুলি নাভাবো, তেওঁৰ ক্ষেত্ৰতো, যদিও মই তেওঁক সামাজিকভাৱে বহুদিনৰ পৰা চিনি পাওঁ ।”
“আমি কেতিয়াও একো আলোচনা কৰা নাছিলো বা মই কেতিয়াও কামৰ বাবে তেওঁৰ ওচৰলৈ যোৱা নাছিলো, কিন্তু অ’, ই নিশ্চিতভাৱে এনেকুৱা এটা কথা যিটো এটা ডাঙৰ ছাৰপ্ৰাইজৰ দৰে আহিছিল ৷” তেওঁ লগতে কয় ।
এটা বাস্তৱ আৰু আৱেগিক কাহিনীৰ সৈতে সাঙোৰ খাই থকা ‘বেটেল অফ গালৱান’ৰ বিষয়ে সোধাত তেওঁ কয়, “হয়, মই ভাবো ব্যৱসায়িকভাৱেও ই বৃহৎ হ’ব, গালৱান ৷ কাৰণ ই অতি বাস্তৱিককাণ্ডৰ সৈতে সাঙোৰ খাই আছে । গতিকে মই ভাবো যে চিনেমাৰ বাবে ই এক ডাঙৰ সংমিশ্ৰণ আৰু বিশেষকৈ মই অতিশয় উৎসাহিত কাৰণ মই সেনাবাহিনীৰ পটভূমিৰ পৰা আহিছো ।” তেওঁ লগতে আৰু কয়, “মোৰ মনত আছে সেই সময়ত কি হৈছিল সেই বিষয়ে বহুত কথা-বতৰা হৈছিল ।”
সেনাবাহিনীৰ পটভূমিৰ পৰা অহা চিত্ৰাংগদা সুখী যে তেওঁ “Battle Of Galwan”ৰ দৰে এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ ছবিৰ অংশ হ’ব পাৰিছে ।
“নিজেই গম পোৱা কিবা এটাৰ অংশ হ’বলৈ পাই মই সুখী, মানে সেই পৃথিৱীখন যিখন মই চিনি পাওঁ ৷ লগতে মই এগৰাকী আৰ্মীৰ কন্যা হোৱাৰ বাবে অতিকে গৌৰৱান্বিত । গতিকে অৱশ্যেই, ই বৰ ৰোমাঞ্চকৰ হ’ব । ইয়াৰ অংশ হ'বলৈ পাই মই সুখী হৈছো । ই কেৱল ছবিয়েই নহয়, এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ ছবি । গতিকে মই ইয়াৰ অংশ হ’বলৈ পাই সুখী ।”
ছলমান খান অভিনীত ছবি বেটেল অফ গালৱানত ২০২০ চনত গালৱান উপত্যকাত ভাৰত-চীন সীমান্তৰ সংঘৰ্ষৰ বিষয়ে উপস্থাপন কৰা হৈছে, য’ত সংঘৰ্ষৰ সময়ত ভাৰতীয় জোৱানৰ সাহস আৰু ত্যাগক চিত্ৰিত কৰা হৈছে ।
