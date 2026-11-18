নিশা গীতানগৰত অভিনেত্ৰী বৰষা ৰাণী বিষয়াৰ বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত
অনুষ্ঠানৰ পৰা ঘৰলৈ ওভতাৰ পথত নিশা হয়, চালকৰ টোপনি আহে আৰু এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 18, 2026 at 12:13 PM IST
গুৱাহাটী : ভগৱানৰ কৃপাত এক দুৰ্ঘটনাৰ পৰা ৰক্ষা পৰিল অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী বৰষা ৰাণী বিষয়া আৰু তেওঁৰ পৰিয়াল ৷ নিশা গুৱাহাটীৰ গীতানগৰত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনা ৷ দুৰ্ঘটনাটো পুৱতি নিশা সংঘটিত হয় বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷
আচলতে বৰষা, স্বামী ভাস্কৰ বৰুৱা আৰু তেওঁলোকৰ কন্যা গৈছিল কোকৰাঝাৰলৈ ৷ তাত এটা অনুষ্ঠানত বৰষাই অংশ লোৱাৰ কথা আছিল ৷ অনুষ্ঠানত অংশ লৈ উভতি অহাৰ বাটতে এই দুৰ্ঘটনাটো ঘটিবলৈ পালে ৷ পুৱতি নিশা ৩ মান বজাত হাতীগড় চাৰিআলিত সংঘটিত হয় এই দুর্ঘটনাটো ৷
গাড়ী চলাই চলাই পুৱতি নিশালৈ টোপনি আহিছিল চালকৰ ৷ টোপনিতেই খুন্দা মাৰে ডিভাইডাৰত ৷ সৌভাগ্য ক্ৰমে ৰক্ষা পৰে অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ লগতে পৰিয়ালটো । জানিব পৰা মতে, জু-তিনি আলিৰ ফালৰ পৰা গীতানগৰ অভিমুখে আহি আছিল AS-01-GU-0073 নম্বৰৰ XUV বাহনখন । সম্প্ৰতি বাহনখন গীতানগৰ থানাত আছে ।
দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ বিয়পি পৰাৰ পাছতে অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ অনুৰাগীসকল চিন্তিত হৈ পৰে ৷ ফোন, মেছেজেৰে ভৰি পৰে বৰষা ৰাণী, ভাস্কৰৰ মোবাইল ৷ বৰষাৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ অভিনেতা অংকুৰ বিষয়াই কথা পাতে ইটিভি ভাৰতৰ সাংবাদিকৰ সৈতে ৷ টেলিফোনিক বাৰ্তালাপত তেওঁ সকলো ঠিকে আছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে ৷
ফেচবুকত বৰষা ৰাণী বিষয়াৰ অফিচিয়েল ফেন ক্লাবে এই দুৰ্ঘটনা সন্দৰ্ভত এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰে ৷ পোষ্টটোত এইদৰে লিখা আছে, "ভগৱানৰ কৃপাত সকলো ঠিকেই আছে ॥ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত আমি সুস্থ হৈ আছোঁ ॥ ড্ৰাইভাৰৰ পুৱতি নিশা টোপনি অহাৰ বাবে দুৰ্ঘটনাটো হৈছে যদিও আমি সকলো সুকলমে আছোঁ ॥ সকলোকে ধন্যবাদ ॥ ধন্যবাদ আপোনালোকক, ভালে থাকক সকলো ৷"
এতিয়া ভাস্কৰ বৰুৱাইও সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে অনুৰাগীসকলক দুৰ্ঘটনাটো সন্দৰ্ভত অৱগত কৰিছে ৷ তেওঁ লিখিছে, "কোকৰাঝাৰত অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি যেতিয়া ঘৰলৈ উভতি আহি আছিলোঁ, তেতিয়া আমি আকস্মিকভাৱে এটা দুৰ্ঘটনাৰ সন্মুখীন হওঁ ৷ আমাৰ গাড়ীখনৰ ক্ষতি হয়, কিন্তু ভগৱানৰ কৃপাত আমি সকলো-বৰষা, আমাৰ কণমানিজনী, ঈষাণ আৰু আমাৰ চালকজন দুৰ্ঘটনাৰ পৰা ৰক্ষা পৰো আৰু আমি সকলো বৰ্তমান ঠিকেই আছোঁ ৷ আমালৈ ফোন কৰা, বাৰ্তা পঠিওৱা আৰু আমাৰ খবৰ লোৱা প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিলৈ ধন্যবাদ ৷ আপোনালোকৰ মৰম, চিন্তা আৰু প্ৰাৰ্থনাৰ মূল্য শব্দৰে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰি ৷ ব্যক্তিগতভাৱে ফোন আৰু মেছেজৰ উত্তৰ দিব নোৱাৰাৰ বাবে ক্ষমা বিচাৰিছোঁ ৷"
লগতে পঢ়ক :
বৰষাৰাণী বিষয়াই ৰাজহুৱা কৰিলে কন্যাৰ চেহেৰা