নতুন বছৰতে ছবিগৃহত ‘যৌৱনে আমনি কৰে 2’
আগন্তুক ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ দ্বিতীয়টো দিনতে ছবি জগতত ভুমুকি মাৰিব ‘যৌৱনে আমনি কৰে’ ৰ ছিকুৱেলে ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 17, 2025 at 4:22 PM IST
গুৱাহাটী : নৱবৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে স্মৃতি ৰোমন্থন কৰিব পৰাকৈ আহি আছে এখন নতুন অসমীয়া ছবি ‘যৌৱনে আমনি কৰে 2’। আগন্তুক ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ দ্বিতীয়টো দিনতে ছবি জগতত ভূমুকি মাৰিব ‘যৌৱনে আমনি কৰে’ ৰ ছিকুৱেলে ।
১৯৯৮ চনৰ এখন জনপ্ৰিয় ছবি হিচাপে পৰিগণিত হৈছিল ‘যৌৱনে আমনি কৰে’ ৷ এতিয়া এক দীঘলীয়া বিৰতিৰ মূৰত ছিকুৱেল লৈ আহিছে নিৰ্মাতাই ৷ শেহতীয়াকৈ সামাজিক মাধ্যমত নিৰ্মাতাই নতুন অসমীয়া ছবিখনৰ ট্রেইলাৰ মুকলি কৰিছে ।
১৯৯৮ চনৰ কথা- ‘যৌৱনে আমনি কৰে’ ছবিখন সেই সময়ত অসমীয়া ছবিজগতৰ বাবে আছিল এক মাইলৰ খুঁটি । সেই সময়ছোৱাত মুক্তি লাভ কৰা কেইবাখনো ছবি বাণিজ্যিকভাৱে সফল হ’ব পৰা নাছিল ৷ ঠিক তেনেকুৱাতে মুক্তি লাভ কৰিছিল অশোক কুমাৰ বিষয়াই পৰিচালনা কৰা ছবি ‘যৌৱনে আমনি কৰে’। মুক্তিৰ পাছতে ছবিখন বাণিজ্যিকভাৱে সফল হোৱাৰ উপৰিও সাংস্কৃতিক জগতত খলকনিৰ সৃষ্টি কৰিছিল ।
কেৱল মাত্ৰ ৭ টকাৰ পৰা ১৫ টকা পৰ্যন্ত টিকটৰ মূল্যৰে ছবিখনে সেই সময়ত এক আকৰ্ষণীয় ধন উপাৰ্জন কৰিছিল । ১৯৯৮ চনৰ ১২ জুনত মুক্তি লাভ কৰা এই ছবিখনৰ প্ৰায় কেইটা দর্শনীয়ে আছিল হাউছফুল । ছবিগৃহত প্ৰায় ২৫ টা সপ্তাহলৈ চলিছিল এই ছবিখন ।
যৌৱনে আমনি কৰে ছবিখনত অভিনয় কৰিছিল প্রাঞ্জল শইকীয়া, বাদল দাস, নিকুমণি বৰুৱা, নিৰেণ শৰ্মা, অংকুৰ বিষয়া, ইনু বৰুৱা, বৰ্ণালী পূজাৰী, হিৰণ্য দাস, বৰষা ৰাণী বিষয়া, শিৱ প্ৰসাদ ঠাকুৰ, নিলয় শংকৰ গুপ্তা, শৈল বৰুৱা, অসীম বৈশ্য আদিকে ধৰি বহু শিল্পীয়ে ।
পিছে শেহতীয়াকৈ ‘যৌৱনে আমনি কৰে 2’ৰ ট্ৰেইলাৰটোৱে মুক্তি লাভ কৰাৰ পাছত সামাজিক মাধ্যমত সৃষ্টি হৈছে কিছু প্ৰতিক্ৰিয়াৰ । এসময়ৰ ছুপাৰহিট ছবি ‘যৌৱনে আমনি কৰে’ৰ আমেজ ট্ৰেইলাৰটোত বিচাৰি পোৱা নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে একাংশই ।
উল্লেখ্য যে, ‘যৌৱনে আমনি কৰে’ৰ ছিকুৱেলত পূৰ্বৰ অভিনেতা-অভিনেত্ৰীসকলৰ সমান্তৰালকৈ বহুকেইখন নতুন মুখো দেখিবলৈ পোৱা যাব । চলিত বৰ্ষৰ ১০ অক্টোবৰত মুক্তি পোৱাৰ কথা আছিল ছবিখন । হাৰ্টথ্ৰৱ জুবিন গাৰ্গৰ আকস্মিক বিয়োগৰ বাবে পিছুৱাই দিয়া হৈছিল ছবিখনৰ মুক্তিৰ দিন ।
