সোণাপুৰৰ জুবিন সমাধিক্ষেত্ৰত ঢুলীয়া-বিহুৱতীয়ে দিলে বিহুৰ পৰশ, জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধা

ঢোলৰ গুমগুমনি আৰু পেঁপাৰ মাতত চকুলো, জুবিন ক্ষেত্ৰত অনুৰাগীৰ আবেগিক বিহু ৷ প্ৰাণৰ শিল্পীৰ আশীৰ্বাদ ল’বলৈ ভিৰ কৰিলে শ শ অনুৰাগীয়ে ৷

zubeen kshetra Bihu dance
জুবিন সমাধিক্ষেত্ৰত অনুৰাগীৰ আৱেগিক বিহু (Photo : ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 16, 2026 at 8:05 PM IST

সোণাপুৰ : ঢোলৰ গুমগুমনি, পেঁপাৰ টিহিটি মাত আৰু বিহুৱতীৰ নাচৰে মুখৰিত হৈ পৰিল জুবিন গাৰ্গ সমাধিক্ষেত্ৰ । বৃহস্পতিবাৰে ৰাজ্য়বাসীয়ে পবিত্ৰ গোঁসাই বিহু পালন কৰিলে । সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি বিহুৰ আনন্দ-উছাহ চলি থকাৰ মাজতে গুৱাহাটীৰ জুবিন সমাধিক্ষেত্ৰত বৃহস্পতিবাৰে দেখিবলৈ পোৱা গ’ল এক বিৰল আৰু অত্যন্ত আবেগিক পৰিৱেশ । ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা শ শ অনুৰাগীয়ে আজি নিজৰ প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীক বিহুৱান আগবঢ়াই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি যাচিবলৈ ভিৰ কৰে ।

হুঁচৰি, বিহু নাচ আৰু বিহু নামৰ গুঞ্জন

বিহুৰ এই বিশেষ দিনটোত জুবিন ক্ষেত্ৰ বিহু নাম আৰু ঢোলৰ মাতত যেন জীপাল হৈ পৰে । বিশেষকৈ সুদূৰ কাজিৰঙাৰ পৰা অহা ‘বৰ্ণিল কাজিৰঙা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী’ ৰ দলটোৱে জুবিন ক্ষেত্ৰত উপস্থিত হৈ এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰে । ঢুলীয়া-নাচনীৰ পদূলি শুৱনি কৰা বিহু নাচে তাত উপস্থিত থকা প্ৰতিজন লোকৰে মন চুই যায় । প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিয়েই তেওঁলোকে এই বিশেষ অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰে ।

জুবিন সমাধিক্ষেত্ৰত অনুৰাগীৰ আৱেগিক বিহু (ETV Bharat Assam)

"জুবিন দা আমাৰ মাজতে আছে" – আবেগিক বিহুৱতী

বিহু নাচ প্ৰদৰ্শন কৰি উঠি এগৰাকী বিহুৱতীয়ে আবেগিক হৈ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত উচুপি উচুপি কয়, "আজিৰ এই অনুভৱ ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰি । জুবিন দাৰ সন্মুখত বিহু নাচ প্ৰদৰ্শন কৰি খুব ভাল লাগিল । কাজিৰঙাৰ পৰা প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ যদিও এইবাৰৰ বিহুটো যেন আধৰুৱা আধৰুৱা লাগিছে । বাপতি সাহোন বিহুটি পালন কৰিবই লাগিব, কিন্তু মনটো যেন ক’ৰবাত খালী হৈ আছে ।"

zubeen kshetra
একোখনকৈ মৰমৰ বিহুৱান জুবিনদালৈ বুলি (Photo : ETV Bharat Assam)

বিহুৱতীগৰাকীয়ে লগতে কয়, “জুবিন দাৰ কণ্ঠৰ গান বাজি থাকিলে এনে লাগে যেন তেওঁ আমাৰ মাজতে আছে ।” তেওঁৰ মতে, জুবিন গাৰ্গ ক’লৈকো যোৱা নাই, তেওঁ চিৰকাল অনুৰাগীৰ মাজতে থাকিব । তেওঁ চৰকাৰক অতি শীঘ্ৰে বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া ক্ষীপ্ৰ কৰি ন্যায় প্ৰদান কৰিবলৈ কাতৰ অনুৰোধ জনায় ।

zubeen kshetra
জুবিন সমাধিক্ষেত্ৰত অনুৰাগীৰ আৱেগিক বিহু (Photo : ETV Bharat Assam)

জুবিন গাৰ্গৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰি কাজিৰঙাৰ দল

বৰ্ণিল কাজিৰঙা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীটোৰ মুখ্য পৰিচালকগৰাকীয়ে কয়, "আমি কাজিৰঙাৰ পৰা আহি জুবিনদাৰ শ্ৰীচৰণত বিহুৰ অনুষ্ঠান কৰিলোঁ । তেওঁৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিলোঁ । তেওঁ য’তেই নাথাকক, কুশলে থাকক বুলি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ ।”

zubeen kshetra
জুবিন ক্ষেত্ৰত উপস্থিত হয় বিহুৰ দল (Photo : ETV Bharat Assam)

‘জয় জুবিন দা’ ধ্বনিৰে মুখৰিত আকাশ-বতাহ

বৃহস্পতিবাৰ দিনটোৰ আৰম্ভণিৰে পৰা জুবিন ক্ষেত্ৰত ‘জয় জুবিন দা’ ধ্বনি প্ৰতিধ্বনিত শুনিবলৈ পোৱা যায় । অনুৰাগীৰ হাতত আছিল একোখনকৈ মৰমৰ বিহুৱান । বিহুৰ এই বতৰত প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীৰ শেষ বিশ্ৰামস্থলীতো ওচৰৰ পৰা এবাৰ চোৱাৰ দুৰ্বাৰ হেঁপাহ লৈয়ে আজি সকলো জুবিন ক্ষেত্ৰত একত্ৰিত হয় । প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীক হেৰুওৱাৰ বেদনা আৰু তেওঁৰ সৃষ্টিৰ প্ৰতি থকা অকৃত্রিম ভালপোৱাই আজি জুবিন ক্ষেত্ৰক এক অনন্য ৰূপ প্ৰদান কৰিলে ।

zubeen kshetra
মুখৰিত হৈ পৰিল জুবিন সমাধিক্ষেত্ৰ (Photo : ETV Bharat Assam)

