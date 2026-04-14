আশা ভোছলেৰ মৃত্যুৰ বাতৰি পৰিৱেশন কৰি বিপদত পাকিস্তানৰ আগশাৰীৰ নিউজ চেনেল
ভাৰতীয় সমল সম্প্ৰচাৰৰ বাবে পাকিস্তানৰ সংবাদ মাধ্যমক নিৰীক্ষক সংস্থাৰ জাননী ৷ আশা ভোছলেৰ মৃত্যুত ভাৰতীয় গীত বজাই পেমৰাৰ জাননী পালে জিঅ' নিউজে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 14, 2026 at 12:48 PM IST
লাহোৰ : প্ৰসিদ্ধ ভাৰতীয় কণ্ঠশিল্পী আশা ভোছলেৰ মৃত্যুৰ বাতৰি পৰিৱেশন কৰোঁতে 'ভাৰতীয় সমল' দেখুওৱাৰ বাবে পাকিস্তানৰ সংবাদ মাধ্যম নিয়ন্ত্ৰক সংস্থা 'পেমৰা'ই (PEMRA) এটা ব্যক্তিগত নিউজ চেনেলক (GeoNews) কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী জাৰি কৰিছে । উল্লেখ্য যে, ২০১৮ চনৰে পৰা পাকিস্তানত ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ বা যিকোনো ধৰণৰ ভাৰতীয় অনুষ্ঠান সম্প্ৰচাৰৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে । এই নিয়ম উলংঘা কৰাৰ বাবেই চেনেলটোক এই জাননী প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ।
জাননীৰ কাৰণ
সোমবাৰে পেমৰাই 'জিঅ’ নিউজ' (GeoNews) নামৰ চেনেলটোক এই জাননী প্ৰেৰণ কৰে । আশা ভোছলেৰ মৃত্যুৰ বাতৰিৰ সৈতে ভাৰতীয় সমল কিয় সম্প্ৰচাৰ কৰা হৈছিল, তাৰ উত্তৰ বিচাৰিছে সংস্থাটোৱে । ২০১৮ চনৰ পৰাই পাকিস্তানত যিকোনো ধৰণৰ ভাৰতীয় সমল বা কাৰ্যসূচী সম্প্ৰচাৰৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ নিষেধাজ্ঞা বাহাল আছে । এই নিয়ম উলংঘা কৰাৰ অভিযোগতে চেনেলটোৰ বিৰুদ্ধে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।
PEMRA has issued a show-cause notice to Geo News for airing content related to the legendary subcontinent singer Asha Bhosle.— Azhar Abbas (@AzharAbbas3) April 13, 2026
It has always been customary to revisit and celebrate the work of iconic artists when reporting on them. In fact, for an artist of Asha Bhosle’s stature,… pic.twitter.com/AuhFPyGZCL
চেনেলটোৰ স্থিতি আৰু আশা ভোছলেৰ বিয়োগ
যিটো নিউজ চেনেলক (GeoNews) এই জাননী দিয়া হৈছে, সেই চেনেলটোক সাধাৰণতে পাকিস্তান মুছলিম লীগ-নৱাজ চৰকাৰ আৰু দেশখনৰ সামৰিক বাহিনীৰ ঘনিষ্ঠ বুলি গণ্য কৰা হয় । উল্লেখ্য যে, কিংবদন্তি কণ্ঠশিল্পী আশা ভোছলেৰ যোৱা দেওবাৰে ৯২ বছৰ বয়সত একাধিক অংগ বিকল হোৱাৰ বাবে মৃত্যু হয় ।
এই সন্দৰ্ভত 'জিঅ' নিউজ'ৰ পৰিচালন সঞ্চালক আঝাৰ আব্বাছে ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম 'X'-ত (পূৰ্বৰ টুইটাৰ) নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয়, "এগৰাকী প্ৰসিদ্ধ শিল্পীৰ মৃত্যুৰ বাতৰি পৰিৱেশন কৰোঁতে তেওঁৰ কৰ্মৰাজিক সোঁৱৰণ কৰা আৰু সন্মান জনোৱাটো এটা পৰম্পৰা । আচলতে আশা ভোছলেৰ দৰে এগৰাকী মহান শিল্পীৰ ক্ষেত্ৰত আমি তেওঁৰ কালজয়ী গীতসমূহ আৰু অধিক পৰিমাণে দেখুৱাব লাগিছিল । কিন্তু পাকিস্তানৰ সংবাদ মাধ্যম নিয়ন্ত্ৰক সংস্থা 'পেমৰা'ই ইয়াত বাধা আৰোপ কৰাটো দুৰ্ভাগ্যজনক ।"
আব্বাছে কয় যে, জ্ঞানৰ দৰেই কলাও সমগ্ৰ মানৱ জাতিৰ এক উমৈহতীয়া সম্পদ আৰু ইয়াক কোনো ভৌগোলিক সীমাৰেখাৰে আৱদ্ধ কৰি ৰখা উচিত নহয় । তেওঁ উল্লেখ কৰে, "আশা ভোছলে নিজেই পাকিস্তানৰ কিংবদন্তি কণ্ঠশিল্পী নুৰ জাহানৰ এগৰাকী ডাঙৰ অনুৰাগী আছিল আৰু তেওঁক মৰমেৰে 'বাইদেউ' বুলি সম্বোধন কৰিছিল । তেওঁ বিখ্যাত গায়ক নুছৰত ফটেহ আলী খানৰ সৈতে একেলগে কাম কৰিছিল আৰু নাছিৰ কাজ্মীৰ দৰে মহান উৰ্দু কবিসকলৰ কবিতাক নিজৰ কণ্ঠৰে প্ৰাণ দিছিল ।"
এই ঘটনাটোৱে পাকিস্তানত ভাৰতীয় সংস্কৃতি আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ স্বাধীনতাৰ ওপৰত চলি থকা বিতৰ্কক পুনৰ উলাই আনিছে । আঝাৰ আব্বাছে তেওঁৰ মন্তব্যত আৰু লগতে কয়, "যুদ্ধ আৰু সংঘাতৰ সময়ত কলা আৰু শিল্পীসকলক বলিৰ পঠা কৰা উচিত নহয় । বুদ্ধিজীৱী, সংগীতজ্ঞ আৰু স্ৰষ্টাসকল প্ৰায়ে এনে একোটা কণ্ঠস্বৰ, যিয়ে ঘৃণা আৰু বিভাজনৰ বিৰুদ্ধে থিয় দিয়ে আৰু মানুহক একগোট কৰাত সহায় কৰে ।"
পেমৰা (PEMRA, Pakistan Electronic Media Regulatory Authority) আৰু জিঅ' নিউজৰ মাজৰ আইনী বিতৰ্ক
পেমৰাৰ মতে, আশা ভোছলেৰ মৃত্যুৰ বাতৰি পৰিৱেশন কৰোঁতে জিঅ' নিউজে ভাৰতীয় গীত আৰু চলচ্চিত্ৰৰ দৃশ্য দেখুৱাই পাকিস্তানৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ সেই ৰায়টোক ইচ্ছাকৃতভাৱে অৱজ্ঞা কৰিছে, যিটোৱে ভাৰতীয় সমল সম্প্ৰচাৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছিল ।
জাৰি কৰা জাননীখনত কোৱা হৈছে যে জিঅ' নিউজে তলত দিয়া নিয়মসমূহ উলংঘা কৰিছে-
- পেমৰা নিয়মাৱলী, ২০০৯-ৰ ১৫(১) নং নিয়ম ।
- পেমৰা (টেলিভিছন সম্প্ৰচাৰ কেন্দ্ৰ পৰিচালনা) নিয়মাৱলী, ২০১২-ৰ ১৮ ১ (জি) নং নিয়ন্ত্ৰণ ।
- ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়া (কাৰ্যসূচী আৰু বিজ্ঞাপন) আচৰণ বিধি, ২০১৫-ৰ দফা ৪(১০), ৫, ১৭, ২০ আৰু ২৪ ।
মূলতঃ, পাকিস্তানৰ সংবাদ মাধ্যমৰ বাবে নিৰ্ধাৰিত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰকাৰী আৰু আইনী নীতি-নিৰ্দেশনা উলংঘা কৰাৰ বাবে চেনেলটোক দোষী সাব্যস্ত কৰা হৈছে ।
জিঅ' নিউজৰ ওপৰত আইনী ব্যৱস্থা আৰু ৰাজনৈতিক প্ৰতিক্ৰিয়া
'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট মিডিয়া কৰ্প'ৰেশ্বন' (জিঅ' নিউজ)-ৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়াক (CEO) অহা ২৭ এপ্ৰিলত হাজিৰ হ’বলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে । লগতে ১৪ দিনৰ ভিতৰত লিখিত স্পষ্টীকৰণ দিবলৈ কোৱা হৈছে যে, নিয়ম উলংঘা কৰাৰ বাবে চেনেলটোৰ বিৰুদ্ধে কিয় আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নহ’ব ?
পেমৰা (PEMRA) অধ্যাদেশৰ বিভিন্ন ধাৰাৰ অধীনত চেনেলটোৰ ওপৰত জৰিমনা বিহা, সম্প্ৰচাৰ স্থগিত কৰা (Suspension) বা অনুজ্ঞাপত্ৰ বাতিল (Revocation) কৰাৰ দৰে কঠোৰ পদক্ষেপ লোৱাৰ সাৱধানবাণী দিয়া হৈছে ।
আনহাতে, পাকিস্তান পিপলছ পাৰ্টীৰ ছিনেটৰ শ্বেৰী ৰহমানে পেমৰাৰ এই পদক্ষেপক তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে । তেওঁ কয়, "অনুগ্ৰহ কৰি ইমান তললৈ নামি নাযাব । পেমৰাই সাংস্কৃতিক আদান-প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত এনেদৰে পুলিচগিৰি কৰাটো বন্ধ কৰা উচিত ।"
লগতে পঢ়ক : একে বয়স আৰু একেটা বাৰত মৃত্যু: আশা-লতাৰ জীৱন আৰু মৃত্যুৰ এক মৰ্মান্তিক সংযোগ