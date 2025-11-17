ETV Bharat / entertainment

হায়দৰাবাদৰ মঞ্চত প্ৰ'টাগনিষ্ট বাহাৰুল ইছলাম: ভিৰৰ মাজতো কিয় অকলশৰীয়া হয় বহুজন !

ভাৰতৰ সম্ভ্ৰান্ত আৰু আগশাৰীৰ নাট্য মহোৎসৱ কাদিৰ আলী বেইগ থিয়েটাৰ ফেষ্টিভেলত বাহাৰুল ইছলামৰ নাটক ‘উঁচাই' ৷ শীতৰ সন্ধ্যাৰ আমেজ ল’লে নাট্যপ্ৰেমী ৰাইজে ৷

baharul islam portrays lead role in Unchayi play by Seagull Theatre in Hyderabad
বাহাৰুল ইছলামৰ 'উঁচাই' (Photo : ETV Bharat Assam)
November 17, 2025

হায়দৰাবাদ : বাহাৰুল ইছলাম মানেই নাটক... ! বাহাৰুল ইছলাম মানেই অভিনয়... ! দেশৰ ভিন ভিন প্ৰান্তৰ 25 খন মঞ্চত ইতিমধ্যে দৰ্শকৰ বিপুল সমাদৰৰ মাজত বাহাৰুল ইছলামে মঞ্চস্থ কৰি আহিছে এখন বিখ্যাত নাটক 'উঁচাই' ৷ এইবাৰ 'উঁচাই' মঞ্চস্থ হ'ল হায়দৰাবাদত ৷ 16 নৱেম্বৰ অৰ্থাৎ দেওবাৰৰ সন্ধিয়া হায়দৰাবাদত দৰ্শকে উপভোগ কৰিলে নাটকখন ৷

'উঁচাই' হৈছে বিংশ শতিকাৰ প্ৰখ্যাত ফৰাচী দাৰ্শনিক, নাট্যকাৰ, লেখক জা পল ছাত্ৰেৰ বিখ্যাত সৃষ্টি Erostratus ৰ হিন্দী ৰূপ ৷ ইমান সাৱলীলভাৱে ইয়াক বাহাৰুল ইছলামে হিন্দী ৰূপান্তৰ কৰিছে যে নাটকখন উপভোগ নকৰাসকলে অনুভৱ কৰিব নোৱাৰিব ৷

উঁচাই : ভিৰৰ মাজতো কিয় অকলশৰীয়া হয় বহুজন ! (ETV Bharat Assam)

'উঁচাই'ক আচলতে এখন নাটক বুলি কোৱাতকৈ চৌদিশৰ সমাজখনৰ মানুহে ঘেৰি ৰখাৰ পিছতো কোনোবাজন কেনেকৈ অকলশৰীয়া হৈ পৰে, তেতিয়া কেনেকুৱা হৈ পৰে তেওঁৰ মনস্তত্ত্ব সেই বিষয়ে দৰ্শকৰ সৈতে এজন অভিনেতাৰ পোনপটীয়া আলাপ বুলিও ক'ব পাৰি ৷ সেই অকলশৰীয়া হৈ পৰা বাহাৰুল ইছলামজন হয়তো আপুনিও হ'ব পাৰে ৷

baharul islam portrays lead role in Unchayi play by Seagull Theatre in Hyderabad
‘উঁচাই'ত বাহাৰুল ইছলাম আৰু নিৰ্মালী শৰ্মা (Photo : ETV Bharat Assam)
baharul islam portrays lead role in Unchayi play by Seagull Theatre in Hyderabad
হায়দৰাবাদৰ শিল্পাৰমমৰ এম্পিথিয়েটাৰৰ মঞ্চত ‘উঁচাই' (Photo : ETV Bharat Assam)

75 মিনিটৰ এই নাটকখনৰ মূল চৰিত্ৰটোৱেই বাহাৰুল ইছলামে ৰূপায়ণ কৰিছে ৷ অৱশ্যে কাহিনীভাগ সাৱলীলভাৱে আগুৱাই নিবলৈ দুই এটা চৰিত্ৰৰ প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰিছে আৰু সেই চৰিত্ৰসমূহো অতি সুন্দৰভাৱে দৰ্শকৰ চকুৰ আগত জীৱন্ত কৰি তুলিছে নিৰ্মালী শৰ্মা, আফতাব হুছেইন আৰু প্ৰশান্ত কলিতাই ৷

baharul islam portrays lead role in Unchayi play by Seagull Theatre in Hyderabad
বাহাৰুল ইছলাম (Photo : ETV Bharat Assam)
baharul islam portrays lead role in Unchayi play by Seagull Theatre in Hyderabad
অভিনেতা বাহাৰুল ইছলামৰ 'উঁচাই' মঞ্চস্থ হ'ল হায়দৰাবাদত (Photo : ETV Bharat Assam)

নাটখনৰ সংগীতৰ কামখিনি কৰিছে গৌৰাংগ নাৰায়ণ দেৱে ৷ আনহাতে বাহাৰুলপত্নী, সু-অভিনেত্ৰী ভাগিৰথী বাই কদমে নাটকখনৰ পোহৰসজ্জা আৰু সাজসজ্জাৰ দিশটো সুন্দৰকৈ চম্ভালিছে ৷ দেওবাৰে শীতৰ সন্ধিয়াটোত হায়দৰাবাদৰ শিল্পাৰমমৰ এম্পিথিয়েটাৰৰ মঞ্চত নাটখন উপভোগ কৰি অভিভূত হৈ পৰে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ দৰ্শক ৷

baharul islam portrays lead role in Unchayi play by Seagull Theatre in Hyderabad
অভিনেতা বাহাৰুল ইছলাম (Photo : ETV Bharat Assam)
baharul islam portrays lead role in Unchayi play by Seagull Theatre in Hyderabad
জা পল ছাত্ৰেৰ বিখ্যাত সৃষ্টিকৰ্ম (Photo : ETV Bharat Assam)

14 নৱেম্বৰৰ পৰা হায়দৰাবাদত আৰম্ভ হৈছে ভাৰতৰ এখন সম্ভ্ৰান্ত আৰু আগশাৰীৰ নাট্য মহোৎসৱ কাদিৰ আলী বেইগ থিয়েটাৰ ফেষ্টিভেল ৷ এইবাৰ এই নাট্য মহোৎসৱৰ বিংশতম বৰ্ষ ৷ 30 নৱেম্বৰলৈকে চলি থাকিব এই মহোৎসৱ ৷ এই মহোৎসৱৰে তৃতীয় সন্ধ্যা গুৱাহাটীৰ 'ছিগাল'ৰ বেনাৰত মঞ্চস্থ কৰা হয় 'উঁচাই' ৷

