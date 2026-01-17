গুৱাহাটীত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সন্মুখত নাচিবলৈ নেপালৰ পৰাও আহিছে শিল্পী
অসমৰ লগতে নেপালৰ পৰা অহা নৃত্যশিল্পীয়েও প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সন্মুখত প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সাজু হৈছে বাগুৰুম্বা ৷ বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠিত হ'ব বড়ো জনগোষ্ঠীৰ পৰম্পৰাগত লোকনৃত্য বাগুৰুম্বা ।
Published : January 17, 2026 at 2:43 PM IST
গুৱাহাটী : ১৭ জানুৱাৰীত বিশ্বই দেখিব বড়োসকলৰ জনগোষ্ঠীয় নৃত্য ৷ বাটাৰফ্লাই ডান্স নামেৰেও জনাজাত বাগুৰুম্বাৰ আছে অনন্য এক স্বকীয়তা ৷ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শনিবাৰে স্বচক্ষে দেখিবলৈ পাব বাগুৰুম্বা ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অসম ভ্ৰমণ স্মৰণীয় হৈ পৰিব বড়ো জনগোষ্ঠীৰ পৰম্পৰাগত লোকনৃত্য বাগুৰুম্বাৰে ।
বিহু, ঝুমুৰৰ পাছত এইবাৰ বাগুৰুম্বাই গঢ়িব বিশ্ব অভিলেখ । বিশ্বৰ দৰবাৰত বড়ো জনগোষ্ঠীৰ বাৰেৰহণীয়া কৃষ্টি-সংস্কৃতি জিলিকাই তোলাৰ লক্ষ্যৰে ৰাজ্য চৰকাৰে লৈছে এই পদক্ষেপ ।
গুৱাহাটীৰ সৰুসজাইৰ অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱা ক্ৰীড়া প্রাংগণত অনুষ্ঠিত কৰা এই অনুষ্ঠানৰ বাবে ৰাজ্যৰ ২৩খন জিলাৰ লগতে বহিঃৰাজ্যৰো শিল্পীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে । ৰাজ্য তথা বহিঃৰাজ্যৰ লগতে নেপালৰ পৰাও আহিছে শিল্পী ৷ শিল্পীসকল অসমলৈ আহি উৎসাহিত হৈ পৰিছে ৷ বিশ্ব অভিলেখ গঢ়িবলৈ এই নৃত্যত অংশ ল’বলৈ পাই নিজকে ধন্য মানিছে তেওঁলোকে ।
উল্লেখ্য যে নেপালৰ পৰা ২৪ গৰাকী নৃত্যশিল্পীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে এই বাগুৰুম্বা নৃত্যত । বড়ো জনগোষ্ঠীৰ বসন্তকালীন উৎসৱ বাগুৰুম্বাক বিশ্ববাসীৰ সন্মুখত চিনাকি কৰোৱাৰ উদ্দেশ্যৰে ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে এই অভিনৱ পদক্ষেপ ৷
আনন্দিত নেপালৰ শিল্পীসকলে নিজৰ অনুভৱ ব্যক্ত কৰে ই টিভি ভাৰতৰ আগত ৷ শিল্পীসকলে কয়, "এই অনুষ্ঠানত আমি নেপালৰ পৰা অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহিছোঁ ৷ বহুত আনন্দিত হৈ আছোঁ । আমি মুঠ ২৪ গৰাকী আহিছোঁ । জানুৱাৰীৰ ১১ তাৰিখে আমি ইয়ালৈ আহো ৷ অতীজৰে পৰা নেপালতো এই বাগুৰুম্বা নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰি অহা হৈছে । আমাৰ ককা-আজোককাৰ দিনৰে পৰা নেপালত বাগুৰুম্বা নৃত্য আমি দেখি আহিছোঁ ৷"
