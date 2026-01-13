বিহু-ঝুমুৰৰ পাছত এইবাৰ অভিলেখৰ দিশে বাগৰুম্বা
এইবাৰ বাগৰুম্বা নৃত্যৰে অভিলেখ । ১৭ জানুৱাৰীত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত শিল্পীয়ে পৰিৱেশন কৰিব বাগৰুম্বা । সৰুসজাইত ১০ হাজাৰ শিল্পীয়ে একেলগে পৰিৱেশন কৰিব বাগৰুম্বা নৃত্য ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 13, 2026 at 1:44 PM IST
গুৱাহাটী : মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ দিনত ইটোৰ পিছত সিটো অভিলেখ গঢ়িছে অসমে ৷ সমগ্ৰ বিশ্বই দেখিলে অসমৰ আপুৰুগীয়া বিহু নাচ, ঝুমইৰ সংস্কৃতি ৷ এতিয়া ৰাজ্যখন সাজু হৈছে আন এক অভিলেখ গঢ়াৰ দিশে ৷ বিহু, ঝুমইৰৰ পাছত এইবাৰ বাগৰুম্বা নৃত্যৰে শিল্পীসকলে গঢ়িব বিশ্ব অভিলেখ ।
বড়ো জনগোষ্ঠীৰ বসন্তকালীন উৎসৱ বাগৰুম্বাক বিশ্ববাসীৰ সন্মুখত চিনাকি কৰাই দিয়াৰ উদ্দেশ্যৰে ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে অভিনৱ পদক্ষেপ । আগন্তুক ১৭ জানুৱাৰীত সৰুসজাই ষ্টেডিয়ামত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সন্মুখত প্ৰদৰ্শিত হ'ব বাগৰুম্বা ।
ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ ১০ হাজাৰ শিল্পীয়ে একেলগে পৰিৱেশন কৰিব বাগৰুম্বা । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জৰিয়তে বিশ্ববাসীৰ সন্মুখত বড়ো জনগোষ্ঠীৰ বসন্তকালীন উৎসৱ বাগৰুম্বাক পৰিচয় কৰোৱাৰ প্ৰয়াসেৰে গ্ৰহণ কৰা হৈছে এই বিশেষ কাৰ্যসূচী ।
A dance rooted in tradition, rising to the global stage.#BagurumbaDwhou will bring together 10,000 performers from across Assam in a moment of cultural glory on January 17, to be witnessed Live by Adarniya @narendramodi ji.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) January 12, 2026
Come, witness the magic ✨️ pic.twitter.com/Xz7KlT8uaS
সোমবাৰৰ পৰা গুৱাহাটীৰ সৰুসজাই ষ্টেডিয়ামত আৰম্ভ হৈছে অন্তিম পৰ্যায়ৰ আখৰা । প্ৰায় ৪০০ গৰাকী মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰে প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্রান্তৰ পৰা অহা নৃত্যশিল্পীসকলক । বাগৰুম্বা শীৰ্ষক এই অনুষ্ঠানটোৰ মুখ্য প্ৰশিক্ষকৰ দায়িত্বত আছে অসম গৌৰৱ বাৰলাংফা নাৰ্জাৰী । ১৫ জানুৱাৰীত সৰুসজাইত অনুষ্ঠিত হ’ব চূড়ান্ত পৰ্যায়ৰ আখৰা ।
ইফালে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সন্মুখত নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ পাই উৎফুল্লিত শিল্পী তথা কলা-কুশলীসকল । এই সন্দৰ্ভত প্ৰশিক্ষক ৰাজেশ বড়োৱে কয়, "বিগত ৬ মাহ ধৰি আমাৰ যিটো লক্ষ্য আছিল, সেয়া এতিয়া বাস্তৱ হোৱাৰ পথত । যোৱা ৩১ ডিচেম্বৰৰ দিনা আমাক এই অনুষ্ঠানটোৰ সন্দৰ্ভত জনোৱা হৈছিল । আমি তেনেদৰে সাজু হৈছোঁ । জিলা পৰ্যায়তো অনুশীলন হৈ আহিছে । আজি অন্তিম পৰ্যায়ৰ আখৰাৰ প্ৰথমটো দিন । ১৭ জানুৱাৰীৰ দিনা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সন্মুখত প্ৰদৰ্শন কৰা হ’ব বাগৰুম্বা নৃত্য । ইয়াৰ পূৰ্বে ইয়াত বিহু আৰু ঝুমুৰ হৈ গৈছে । এতিয়া তৃতীয়বাৰৰ বাবে সকলোৰে সহযোগত আমি এই পৰ্যায়লৈ আহিবলৈ সাহস কৰিছো ।"
