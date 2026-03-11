ETV Bharat / entertainment

বাফটা বিজয়ী ছবি 'বুং' : পৰিচালক লক্ষ্মীপ্ৰিয়া দেৱীৰ আৱেগিক সংগ্ৰামৰ কাহিনী

'বুং'এ BAFTA ত শ্ৰেষ্ঠ শিশু আৰু পাৰিবাৰিক চলচ্চিত্ৰৰ বঁটা লাভ কৰি ইতিহাস ৰচনা কৰিছে ৷ ছবিখন সম্পাদনা কৰাৰ সময়ত আৱেগিকভাৱে যুঁজিছিল লক্ষ্মীপ্ৰিয়া দেৱীয়ে ৷

BAFTA-winning film 'Boong' director Lakshmi Priya Devi shares emotional struggle of post production
পৰিচালক লক্ষ্মীপ্ৰিয়া দেৱীৰ আৱেগিক সংগ্ৰামৰ কাহিনী (Photo : Getty Images)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 11, 2026 at 3:55 PM IST

হায়দৰাবাদ : লক্ষ্মীপ্ৰিয়া দেৱীৰ পৰিচালনাত নিৰ্মিত 'বুং' নামৰ মণিপুৰী ছবিখনে ব্ৰিটিছ একাডেমী ফিল্ম এৱাৰ্ডছ চমুকৈ বাফটা (BAFTA) বঁটা লাভ কৰি ইতিহাস সৃষ্টি কৰিছে । এই বিৰল সফলতাৰ পাছত পৰিচালকগৰাকীয়ে ছবিখনৰ সম্পাদনা তথা প্ৰযোজনাৰ পিছৰ পৰ্যায়ৰ কাম (post-production) ৰ সময়ত তেওঁ কেনেধৰণৰ আৱেগিক প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজেৰে পাৰ হৈছিল, সেই বিষয়ে মুকলিকৈ কৈছে ৷

বাফটা বিজয়ী ছবি 'বুং'-ৰ সম্পাদনাৰ অন্তৰালত থকা পৰিচালক লক্ষ্মীপ্ৰিয়া দেৱীৰ আৱেগিক সংগ্ৰাম-

লক্ষ্মীপ্ৰিয়া দেৱীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে যে শ্বুটিং শেষ হোৱাৰ পাছত কেইবামাহ ধৰি তেওঁ সম্পাদনাৰ কাম আৰম্ভ কৰিব পৰা নাছিল । কাৰণ প্ৰতিবাৰেই ছবিখনৰ দৃশ্যবোৰ চাই তেওঁ আৱেগিক হৈ পৰিছিল আৰু কান্দিছিল ।

মণিপুৰৰ পৰিস্থিতিৰ প্ৰভাৱ

ছবিখনৰ অধিকাংশ দৃশ্য মণিপুৰৰ এনে কিছুমান ঠাইত চিত্ৰগ্ৰহণ কৰা হৈছিল, যিবোৰ ঠাই ৰাজ্যখনৰ গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষত সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস হৈ গৈছিল । নিজৰ গৃহভূমিৰ এনে দুৰৱস্থা আৰু ছবিখনৰ দৃশ্যবোৰৰ মাজত থকা পাৰ্থক্যই তেওঁক গভীৰভাৱে মৰ্মাহত কৰিছিল । তেওঁ জনাইছে যে এই সকলোবোৰৰ পৰা মানসিকভাৱে আঁতৰি আহি কামটো নিৰপেক্ষভাৱে চাবলৈ তেওঁক কেইবামাহো সময়ৰ প্ৰয়োজন হৈছিল ।

উল্লেখ্য যে, ভাৰতীয় চিনেমাৰ ইতিহাসত এই বিভাগত বাফটা বঁটা লাভ কৰা 'বুং' হ’ল প্ৰথমখন ছবি । ফাৰহান আখটাৰ আৰু ৰিতেশ চিধৱানীৰ এক্সেল এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ সহযোগত নিৰ্মিত এই ছবিখনে বিশ্বদৰবাৰত উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ তথা মণিপুৰৰ এক শক্তিশালী পৰিচয় দাঙি ধৰিছে ।

লক্ষ্মীপ্ৰিয়া দেৱীৰ পৰিচালিত মণিপুৰী ছবি

'বুং' (Boong)-এ ব্ৰিটিছ একাডেমী ফিল্ম এৱাৰ্ডছ (BAFTA)-ত 'শ্ৰেষ্ঠ শিশু আৰু পাৰিবাৰিক চলচ্চিত্ৰ'ৰ শাখাত বঁটা লাভ কৰি ইতিহাস ৰচনা কৰিছে । এই সন্মানীয় অনুষ্ঠানত এনে কৃতিত্ব অৰ্জন কৰা এয়া প্ৰথমখন ভাৰতীয় ছবি ।

পি টি আইক দিয়া এটা সাক্ষাৎকাৰত পৰিচালক লক্ষ্মীপ্ৰিয়া দেৱীয়ে ছবিখনৰ সম্পাদনাৰ সময়ত হোৱা তেওঁৰ মানসিক যন্ত্ৰণাৰ কথা এনেদৰে ব্যক্ত কৰিছে, "ছবিখনৰ দৃশ্যবোৰ চাই মই আৱেগিক হৈ পৰিছিলোঁ ৷ মই যেতিয়াই শ্বুটিং কৰা দৃশ্যবোৰ চাইছিলোঁ, তেতিয়াই মোৰ কান্দোন ওলাই আহিছিল । সেইবোৰ নিৰপেক্ষভাৱে চোৱাটো মোৰ বাবে অতি কঠিন হৈ পৰিছিল ৷"

তেওঁ লণ্ডনত অনুষ্ঠিত ব্ৰিটিছ একাডেমী ফিল্ম এৱাৰ্ডছ (BAFTA)-ত 'বুং'-এ লাভ কৰা ঐতিহাসিক জয়ৰ মুহূৰ্তটোৰ বিষয়েও গৌৰৱেৰে উল্লেখ কৰে । আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত অভূতপূৰ্ব স্বীকৃতি লাভ কৰাৰ পাছতো পৰিচালকগৰাকীয়ে এতিয়াও অতি সাধাৰণভাৱে থাকিবলৈ বিচাৰে ।

পি.টি.আই.ৰ সাক্ষাৎকাৰত তেওঁ লগতে কয়, "মানুহে এতিয়া জানিব পাৰিছে যে 'মণিপুৰ' নামৰ এখন ঠাই আছে আৰু বৰ্তমান বলীউডৰ ছবিৰ বাহিৰেও এনেধৰণৰ শক্তিশালী চিনেমা নিৰ্মাণ হয় ।"

তেওঁ বিশ্বাস কৰে যে ছবিখনে দিয়া এই জ্ঞান বা পৰিচয়ক আগুৱাই লৈ যোৱাটো এতিয়া দৰ্শকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছে । মানুহে এই বিষয়ে অধিক চিন্তা কৰা আৰু বুজি পোৱাটোহে আচল কথা ।

'বুং' (Boong) ছবিখনৰ কাহিনী

কাহিনীটো বুং নামৰ এজন সৰু ল'ৰাক কেন্দ্ৰ কৰি গঢ়ি উঠিছে । বুঙৰ দেউতাকে কাম বিচাৰি ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈ বহু দিন ধৰি নিৰুদ্দেশ হৈ আছিল । দেউতাকক বিচাৰি উলিয়াই নিজৰ পৰিয়ালটোক পুনৰ একত্ৰিত কৰিবলৈ বুঙে এক দুঃসাহসিক যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে । এই অভিযানত বুঙক সহায় কৰে তাৰ অতিকৈ ঘনিষ্ঠ বন্ধুজনে ।

ছবিখনে কেৱল এজন পিতৃৰ সন্ধানকে নহয়, বৰঞ্চ মণিপুৰৰ সামাজিক পৰিৱেশ, মানুহৰ সৰলতা আৰু এটা শিশুৰ মনৰ আশা-আকাংক্ষাক অতি সুন্দৰকৈ ফুটাই তুলিছে ।

TAGGED:

LAKSHMIPRIYA DEVI BOONG
লক্ষ্মীপ্ৰিয়া দেৱী
মণিপুৰী কথাছবি
মণিপুৰৰ পৰিস্থিতিৰ প্ৰভাৱ
লক্ষ্মীপ্ৰিয়া দেৱী বুং বাফটা বঁটা

