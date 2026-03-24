বিবাহ বিচ্ছেদৰ ৬ বছৰৰ পাছত পুনৰ দৰাৰ সাজত বাদশ্বাহ ! কাক জীৱন সংগী কৰিলে গায়কগৰাকীয়ে ?

বিবাহ বিচ্ছেদৰ ৬ বছৰৰ পাছত পুনৰ দৰাৰ সাজত বাদশ্বাহ ! কাক জীৱন সংগী কৰিলে গায়কগৰাকীয়ে ?
ভাইৰেল হ’ল বাদশ্বাহৰ দ্বিতীয় বিবাহৰ ফটো ৷ পঞ্জাবী সুন্দৰীৰ সৈতে বিবাহৰ ভিডিঅ’ক লৈ ছ’চিয়েল মিডিয়াত তোলপাৰ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 24, 2026 at 8:13 PM IST
হায়দৰাবাদ : প্ৰথম পত্নীৰ সৈতে বিচ্ছেদ হোৱাৰ ৬ বছৰৰ পাছত জনপ্ৰিয় ৰেপ্পাৰ বাদশ্বাহে পুনৰ বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছে । অতি গোপনে সম্পন্ন হোৱা এই বিবাহৰ ছবি আৰু ভিডিঅ’ ছ’চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হোৱাৰ পাছতে অনুৰাগীসকল আচৰিত হৈ পৰিছে ।
বাদশ্বাহ এগৰাকী জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰীৰ সৈতে বিবাহপাশত বদ্ধ হৈছে । টি-চিৰিজৰ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট পূজা সিং গুজৰালে নৱদম্পতীক শুভেচ্ছা জনাইছে । ইয়াৰ উপৰিও ছ’চিয়েল মিডিয়াত অনুৰাগীসকলে তেওঁলোকক অভিনন্দন জনোৱা দেখা গৈছে ।
বাদশ্বাহক পুনৰ দৰাৰ সাজত দেখি নেটিজেনসকলৰ মাজত ব্যাপক কৌতুহলৰ সৃষ্টি হৈছে । তেওঁৰ বিবাহৰ ফটো আৰু ভিডিঅ’ ছ’চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে । দ্বিতীয় বিবাহৰ খবৰে বৰ্তমান ছ’চিয়েল মিডিয়াত যথেষ্ট চৰ্চা লাভ কৰিছে ।
বাতৰি অনুসৰি বাদশ্বাহ পঞ্জাবী অভিনেত্ৰী ঈশা ৰিখিৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছে । এগৰাকী জনপ্ৰিয় গায়কে কেনেকৈ ইমান গোপনে বিয়াখন সম্পন্ন কৰিলে, সেই লৈ বহুতে উৎসুকতা প্ৰকাশ কৰিছে ।
যদিও গায়কগৰাকীয়ে এতিয়ালৈকে কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা কৰা নাই, কিন্তু ঈশা ৰিখিৰ মাতৃ পুনম ৰিখিৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টৰ পৰা বিয়াৰ ফটো আৰু ভিডিঅ’ শ্বেয়াৰ কৰা হৈছে । ইয়াৰ উপৰিও টি-চিৰিজৰ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টৰ শুভেচ্ছা বার্তাই এই বিবাহৰ বাতৰি সঁচা বুলি নিশ্চিত কৰিছে ।
বাদশ্বাহ আৰু ঈশা ৰিখি যোৱা প্ৰায় ৪ বছৰ ধৰি সম্পৰ্কত আছিল বুলি জনা গৈছে । ২০২০ চনত প্ৰথম পত্নী জেছমিনৰ সৈতে আনুষ্ঠানিকভাৱে বিচ্ছেদ হোৱাৰ পাছত এয়া বাদশ্বাহৰ দ্বিতীয় বিবাহ ।
টি-চিৰিজৰ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট পূজা সিং গুজৰালে বাদশ্বাহ আৰু ঈশা ৰিখিৰ বিবাহৰ ছবি শ্বেয়াৰ কৰি এটা আৱেগিক পোষ্ট দিছে । তেওঁৰ পোষ্টটোত নৱদম্পতীৰ বাবে গভীৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদ প্ৰতিফলিত হৈছে । পূজাই লিখিছে যে তেওঁৰ মন আজি অতি আনন্দিত আৰু এই আনন্দৰ বাবে তেওঁৰ চকুলো ওলাইছে । তেওঁৰ মৰমৰ ভগ্নী ঈশা আৰু ভাইটি বাদশ্বাহৰ বিবাহৰ মুহূৰ্তটোলৈ তেওঁ অধীৰ আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰি আছিল । তেওঁ নৱদম্পতীৰ যুগ্ম জীৱন সুখ আৰু মৰমেৰে ভৰি পৰিবলৈ ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছে ।
বিয়াত বাদশ্বাহে এটা সেউজীয়া কুৰ্তা পৰিধান কৰে । অভিনেত্ৰী ঈশা ৰিখিয়ে এটা ধুনীয়া ৰঙা ৰঙৰ চুৰিদাৰ ছেট পিন্ধি নিজক সজাই তুলিছিল । ফটো আৰু ভিডিঅ’ত তেওঁলোকক মালা বৰণ কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সাতপাক ঘূৰালৈকে বিবাহৰ সকলো ধৰ্মীয় নীতি-নিয়ম পালন কৰা দেখা গৈছে ।
পঞ্জাবী অভিনেত্ৰী ঈশা ৰিখিৰ মাতৃ পুনম ৰিখিৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টৰ পৰা শ্বেয়াৰ কৰা এই ফটো আৰু ভিডিঅ’সমূহে বাদশ্বাহৰ বিবাহৰ চৰ্চা অধিক বৃদ্ধি কৰিছে । কেৱল বিবাহৰ সময়ৰ ফটোৱেই নহয়, বিবাহৰ পাছৰ কিছুমান ঘনিষ্ঠ ফটোও ভাইৰেল হৈছে । এখন ফটোত ঈশাক সেন্দূৰ লৈ থকা অৱস্থাত বাদশ্বাহৰ দুবাহুত আবদ্ধ হৈ থকা দেখা গৈছে । এই ফটোবোৰ ঈশাৰ মাতৃ পুনম ৰিখিয়ে শ্বেয়াৰ কৰিছে ।
ছ’চিয়েল মিডিয়াত প্ৰকাশ পোৱা এখন ফটোত নৱদম্পতীক তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ সৈতে একেলগে থকা দেখা গৈছে । আন এখন ফটোত তেওঁলোকক বিবাহ মণ্ডপৰ সন্মুখত বহি থকা দেখা গৈছে । কিছুমান ভিডিঅ’ত দেখা গৈছে যে মালা পিন্ধোৱাৰ সময়ত বাদশ্বাহ আৰু ঈশাই ইজনে সিজনৰ সৈতে ধেমালি কৰিছে আৰু মৰমতে সাৱটি ধৰিছে । ভিডিঅ’টোত এজন পুৰোহিতৰ মন্ত্ৰোচ্চাৰণৰ শব্দও স্পষ্টকৈ শুনা গৈছে । আন এটা ভিডিঅ’ত এই দম্পতীক মণ্ডপৰ পবিত্ৰ জুইৰ সন্মুখত বহি বিবাহৰ নীতি-নিয়ম পালন কৰি থকা দেখা গৈছে ।
বাদশ্বাহৰ আচল নাম আদিত্য প্ৰতীক সিং ছিছোদিয়া ৷ এইয়া তেওঁৰ দ্বিতীয় বিবাহ । বাদশ্বাহ ২০১২ চনত জেছমিন মাছিহৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল । বিবাহৰ মাত্ৰ পাঁচ বছৰৰ পাছতে অৰ্থাৎ ২০১৭ চনত তেওঁলোকৰ মাজত মনোমালিন্য ঘটে আৰু তেওঁলোক পৃথককৈ থাকিবলৈ লয় । অৱশেষত ২০২০ চনত তেওঁলোকৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে বিবাহ বিচ্ছেদ সম্পন্ন হয় । বাদশ্বাহ আৰু জেছমিনৰ এগৰাকী কন্যা সন্তান আছে, যাৰ নাম জেচি মাছিহ সিং।
প্ৰথম বিবাহৰ অধ্যায়টো সমাপ্ত হোৱাৰ পাছত বাদশ্বাহে এতিয়া পুনৰ নতুনকৈ জীৱনটো আৰম্ভ কৰিছে ।
