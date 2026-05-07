শংকৰী সংস্কৃতিৰ সাধক, বিশিষ্ট শিল্পী বদন চন্দ্ৰ শইকীয়াৰ বিয়োগ

শংকৰী সংস্কৃতিৰ সাধক, বিশিষ্ট শিল্পী বদন চন্দ্ৰ শইকীয়াৰ বিয়োগ
গোলাঘাটৰ বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানৰ সৈতে জড়িত জনপ্ৰিয় শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুত অঞ্চলটোত শোকৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 7, 2026 at 5:52 PM IST
গোলাঘাট: শংকৰী কলা-সংস্কৃতিৰ বিশিষ্ট সাধক, নৃত্য বিশাৰদ তথা লোকবাদ্যৰ শিল্পী বদন চন্দ্ৰ শইকীয়া আৰু নাই । গোলাঘাটৰ সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক জগতৰ প্ৰতিটো অনুষ্ঠানৰ সৈতে ওতপ্ৰোতভাৱে জড়িত, সকলোৰে মৰমৰ এইগৰাকী শিল্পীৰ বিয়োগত সমগ্ৰ জিলাখনতে শোকৰ ছাঁ পৰিছে । এগৰাকী দক্ষ লোকশিল্পী আৰু সমাজকৰ্মী হিচাপে তেওঁৰ অৱদান অতুলনীয় । তেওঁৰ মৃত্যুত সমাজ জীৱনৰ এক অপূৰণীয় ক্ষতি ।
শংকৰী সংস্কৃতিৰ এগৰাকী প্ৰথিতযশা শিল্পী আৰু নৃত্য বিশাৰদ বদন চন্দ্ৰ শইকীয়াৰ আজি দেহাৱসান ঘটে । গোলাঘাটৰ বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানৰ সৈতে জড়িত জনপ্ৰিয় শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুত অঞ্চলটোত শোকৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে ।
অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতত শোকৰ ছাঁ
অনাতাঁৰ (Radio) আৰু দূৰদৰ্শনৰ জৰিয়তে ৰাস, ভাওনা, সত্ৰীয়া নৃত্য, বিহু নাচ আৰু গীত-বাদ্য পৰিৱেশন কৰি তেওঁ অসমৰ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখন চহকী কৰি থৈ গৈছে । কেৱল এগৰাকী শিল্পী হিচাপেই নহয়, এগৰাকী দক্ষ সংগঠক আৰু শিক্ষক হিচাপেও তেওঁৰ ভূমিকা আছিল উল্লেখনীয় ।
তেওঁৰ তত্ত্বাৱধান আৰু প্ৰশিক্ষণত বহুতো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে লোকসংস্কৃতিৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি সমাজত নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । বিশিষ্ট শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুত গোলাঘাটৰ লগতে সমগ্ৰ অসমৰ শিল্পী সমাজৰ এক অপূৰণীয় ক্ষতি হ’ল । মৃত্যুৰ সময়ত তেখেতে তিনিজন পুত্ৰ, বোৱাৰী আৰু নাতি-নাতিনীসহ বহু গুণমুগ্ধক ইহসংসাৰত এৰি থৈ যায় ।
এজন স্থানীয় ব্যক্তিৰ ভাষ্য, "বদন চন্দ্ৰ শইকীয়া আছিল শংকৰী কলা-কৃষ্টিৰ এজন একনিষ্ঠ সাধক, লোকবাদ্যৰ শিল্পী আৰু নৃত্য বিশাৰদ। অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত নিজৰ একক প্ৰচেষ্টাৰে বহুতো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আৰু অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠান গঢ়ি তোলাৰ পাছত, দুৰ্ভাগ্যবশতঃ কেইবছৰমান আগতে উচ্চ ৰক্তচাপজনিত কাৰণত তেওঁৰ কণ্ঠ ৰুদ্ধ হৈ গৈছিল । পৰিয়ালৰ যতনত তেওঁ শাৰীৰিকভাৱে আমাৰ মাজলৈ ঘূৰি আহিছিল যদিও কথা কোৱাৰ শক্তি হেৰুৱাই পেলাইছিল । আজি তেওঁৰ মৃত্যু অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতৰ বাবে এক অপূৰণীয় ক্ষতি । গোলাঘাটৰ দৰে এক ভিতৰুৱা গাঁৱৰ পৰা ওলাই গৈ তেখেতে অসমীয়া সংস্কৃতিলৈ যি অতুলনীয় অৱদান আগবঢ়াই থৈ গ’ল, সেয়া চিৰস্মৰণীয় হৈ থাকিব । তেওঁৰ মৃত্যুত অসমে এগৰাকী প্ৰকৃত শিল্পী, এজন খাঁটি অসমীয়া আৰু এজন অতি নম্ৰ মাটিৰ মানুহ হেৰুৱালে । তেওঁৰ বিদেহী আত্মাই চিৰশান্তি লাভ কৰক, তাকেই কামনা কৰিছোঁ ।"
