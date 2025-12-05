ETV Bharat / entertainment

জুবিনক জীয়াই ৰখাৰ মানেসেৰে জুবিনৰ আদৰ্শৰে আগবাঢ়িছে বাবলু

আৱেগেৰে নহয়, কৰ্মৰ মাজেৰে অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীক জীয়াই ৰখাৰ প্ৰয়াস বাবলু বৰাৰ ৷

Through his work Bablu Bora a boy from dhemaji strives to keep alive Zubeenn Garg the soulful artist of Assam
শিল্পীগৰাকীক জীয়াই ৰখাৰ প্ৰয়াস বাবলু বৰাৰ (Photo : ETV Bharat Assam)
December 5, 2025

ধেমাজি : কেৱল আৱেগৰে নহয়, অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ মানৱ দৰদী চিন্তাক কামেৰে জীয়াই ৰখাৰ প্ৰয়াস কৰিছে ধেমাজিৰ এগৰাকী এপে চিটি ই অট’চালক জুবিন অনুৰাগী যুৱকে । এইজন ধেমাজি পাঁচআলিৰ বোকাবিল গাঁৱৰ যুৱক বাবলু বৰা ৷ তেওঁ নিজৰ বাহনখনত পিছফালে স্পষ্টকৈ লিখি লৈছে, “জয় জুবিন দা- দাদাৰ মানৱীয়তা ৰক্ষা কৰি মেডিকেললৈ যোৱা ৰোগীজনৰ বিনামূলীয়া সেৱা ৷ বাবলু -9101564149 ৷"

সেইদৰে ই অট’খনৰ সন্মুখত লিখা আছে- “জুবিন গাৰ্গক ন্যায় প্ৰদান কৰক ৷ Justice for Zubeen Garg ৷” তেওঁৰ বাহনত উঠা চিকিৎসালয়লৈ যাবলগীয়া যিকোনো লোকক বিনামূলীয়াকৈ সেৱা আগবঢ়াই আহিছে তেওঁ ৷ এই সন্দৰ্ভত যুৱকজনে কয়, “জুবিন দা ঢুকুৱাৰ এমাহমানৰ পিছৰ পৰা এই প্ৰচেষ্টাটো হাতত লৈছো ৷ ধেমাজি অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ যোৱা ৰোগীজন সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া ৷”

বাবলু বৰাৰ ভাষ্য (ETV Bharat Assam)

ধন্যবাদৰ পাত্ৰ এপে চালক নহয় জুবিনদাহে

এপেত উঠা বহুতো ৰোগীয়ে বিনামূলীয়া সেৱা লাভ কৰাৰ পিছত চালকক ধন্যবাদ দিয়ে যদিও তেওঁ সেই ধন্যবাদ নিজে নলৈ জুবিন দাকহে দিবলৈ কয় । এইক্ষেত্ৰত তেওঁ কয়, “বহুতে ধন্যবাদ দিয়ে মোক ৷ ভাইটি ভাল কাম এটা কৰিছা ৷ কিন্ত মই কওঁ- যে ধন্যবাদটো মোক দিব নালাগে ৷ ধন্যবাদটো দাদাক দিলেই হ’ব ৷ কাৰণ কামটোহে মই কৰিছো, কিন্তু মানৱীয়তাটো দাদাৰ ৷ ধন্যবাদৰ যোগ্য জুবিন দা ৷”

50 টকা এটা ৰাহি হ’লেও অসহায় লোক এজনে পাঁচ পেকেট ব্ৰেড কিনি খাব পাৰিব

নিঃসহায় লোকক সহায় কৰি ভালপোৱা যুৱকজনে কয়, “নিজৰে ভাল লাগে । যিমান পাৰো সহায় কৰো ৷ বিচৰা মতেতো সহায় কৰিব নোৱাৰো, যিমানকণ পাৰো কৰো । দুখীয়া মানুহ এজনৰ পইচা পঞ্চাশ টকা এটা ৰাহি হ’লেও তেওঁ পাঁচ পেকেট ব্ৰেড কিনি খাব পাৰে ৷ তেনেকুৱা পাঁচ বটল পানী কিনি খাব পাৰে ৷”

নিসন্দেহে জুবিনৰ অনুৰাগী হিচাপে ভিৰৰ মাজত বাবলুৰ এই মহানুভৱতা তথা কামৰ মাজেৰে মানুহৰ মাজত প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ আদৰ্শ আৰু চিন্তা জীয়াই ৰখা প্ৰচেষ্টা প্ৰশংসাৰ যোগ্য ৷

