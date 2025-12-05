জুবিনক জীয়াই ৰখাৰ মানেসেৰে জুবিনৰ আদৰ্শৰে আগবাঢ়িছে বাবলু

জুবিনক জীয়াই ৰখাৰ মানেসেৰে জুবিনৰ আদৰ্শৰে আগবাঢ়িছে বাবলু
আৱেগেৰে নহয়, কৰ্মৰ মাজেৰে অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীক জীয়াই ৰখাৰ প্ৰয়াস বাবলু বৰাৰ ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 5, 2025 at 3:11 PM IST
ধেমাজি : কেৱল আৱেগৰে নহয়, অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ মানৱ দৰদী চিন্তাক কামেৰে জীয়াই ৰখাৰ প্ৰয়াস কৰিছে ধেমাজিৰ এগৰাকী এপে চিটি ই অট’চালক জুবিন অনুৰাগী যুৱকে । এইজন ধেমাজি পাঁচআলিৰ বোকাবিল গাঁৱৰ যুৱক বাবলু বৰা ৷ তেওঁ নিজৰ বাহনখনত পিছফালে স্পষ্টকৈ লিখি লৈছে, “জয় জুবিন দা- দাদাৰ মানৱীয়তা ৰক্ষা কৰি মেডিকেললৈ যোৱা ৰোগীজনৰ বিনামূলীয়া সেৱা ৷ বাবলু -9101564149 ৷"
সেইদৰে ই অট’খনৰ সন্মুখত লিখা আছে- “জুবিন গাৰ্গক ন্যায় প্ৰদান কৰক ৷ Justice for Zubeen Garg ৷” তেওঁৰ বাহনত উঠা চিকিৎসালয়লৈ যাবলগীয়া যিকোনো লোকক বিনামূলীয়াকৈ সেৱা আগবঢ়াই আহিছে তেওঁ ৷ এই সন্দৰ্ভত যুৱকজনে কয়, “জুবিন দা ঢুকুৱাৰ এমাহমানৰ পিছৰ পৰা এই প্ৰচেষ্টাটো হাতত লৈছো ৷ ধেমাজি অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ যোৱা ৰোগীজন সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া ৷”
ধন্যবাদৰ পাত্ৰ এপে চালক নহয় জুবিনদাহে
এপেত উঠা বহুতো ৰোগীয়ে বিনামূলীয়া সেৱা লাভ কৰাৰ পিছত চালকক ধন্যবাদ দিয়ে যদিও তেওঁ সেই ধন্যবাদ নিজে নলৈ জুবিন দাকহে দিবলৈ কয় । এইক্ষেত্ৰত তেওঁ কয়, “বহুতে ধন্যবাদ দিয়ে মোক ৷ ভাইটি ভাল কাম এটা কৰিছা ৷ কিন্ত মই কওঁ- যে ধন্যবাদটো মোক দিব নালাগে ৷ ধন্যবাদটো দাদাক দিলেই হ’ব ৷ কাৰণ কামটোহে মই কৰিছো, কিন্তু মানৱীয়তাটো দাদাৰ ৷ ধন্যবাদৰ যোগ্য জুবিন দা ৷”
50 টকা এটা ৰাহি হ’লেও অসহায় লোক এজনে পাঁচ পেকেট ব্ৰেড কিনি খাব পাৰিব
নিঃসহায় লোকক সহায় কৰি ভালপোৱা যুৱকজনে কয়, “নিজৰে ভাল লাগে । যিমান পাৰো সহায় কৰো ৷ বিচৰা মতেতো সহায় কৰিব নোৱাৰো, যিমানকণ পাৰো কৰো । দুখীয়া মানুহ এজনৰ পইচা পঞ্চাশ টকা এটা ৰাহি হ’লেও তেওঁ পাঁচ পেকেট ব্ৰেড কিনি খাব পাৰে ৷ তেনেকুৱা পাঁচ বটল পানী কিনি খাব পাৰে ৷”
নিসন্দেহে জুবিনৰ অনুৰাগী হিচাপে ভিৰৰ মাজত বাবলুৰ এই মহানুভৱতা তথা কামৰ মাজেৰে মানুহৰ মাজত প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ আদৰ্শ আৰু চিন্তা জীয়াই ৰখা প্ৰচেষ্টা প্ৰশংসাৰ যোগ্য ৷
লগতে পঢ়ক : চাৰিওফালৰ পৰা শূন্যতাই আৱৰি ধৰিছে গৰিমাক