হিন্দী সংলাপেৰে সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ মোহিনী বাণ: নৰবলিৰ পটভূমিত নিৰ্মিত হিন্দী ছবি ‘বাজিং খোৱাটাই’

অন্ধবিশ্বাসৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ নে ৰহস্যৰ সন্ধান ? আহি আছে পৌৰাণিক শৈলীৰ হিন্দী ছবি ‘বাজিং খোৱাটাই’ ৷ ৮ মে’ত ছবিগৃহলৈ অসমীয়া শিল্পীৰে সমৃদ্ধ হিন্দী ছবিখন ৷

Baazingg Khwatai, a Hindi film act by Assamese celebs based on folklore and superstition, will be released on May 8.
পৌৰাণিক শৈলীৰ হিন্দী ছবি ‘বাজিং খোৱাটাই’ (Photo : Screengrab)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 28, 2026 at 5:20 PM IST

গুৱাহাটী : ৰহস্যৰে আৱৰা এটা কাহিনী আৰু নৰবলিৰ দৰে স্পৰ্শকাতৰ বিষয়বস্তুক কেন্দ্ৰ কৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে নতুন হিন্দী ছবি ‘বাজিং খোৱাটাই’। ইতিমধ্যে মুক্তি লাভ কৰা ছবিখনৰ ট্ৰেইলাৰে দৰ্শকৰ মাজত যথেষ্ট উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি কৰিছে । এই ছবিখনৰ আন এক আকৰ্ষণ হৈছে অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা । হিন্দী সংলাপ আৰু বলিষ্ঠ অভিনয়েৰে সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাই দৰ্শকক মোহিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । অসমৰ এদল প্ৰতিভাশালী অভিনেতা-অভিনেত্ৰীয়ে অভিনয় কৰা এই ব্যতিক্ৰমী ছবিখন অহা ৮ মে’ত অসমৰ ছবিগৃহলৈ আহিব ।

হিন্দী ছবিত এদল অসমীয়াৰ দপদপনি

অভিনেতা-পৰিচালকৰ ভাষ্য

৮ মে’ত অসমৰ প্ৰায় ৭০ টা ছবিগৃহত মুক্তি লাভ কৰিব এখন বিশেষ হিন্দী ছবি ‘বাজিং খোৱাটাই’এ । NKD CINEARTS-ৰ সহযোগত নিৰ্মাণ কৰা এই ছবিখনৰ কাহিনী আৰু পৰিচালনা সিদ্ধাৰ্থ শ্বাস্তৰ । ছবিখনৰ আটাইতকৈ উল্লেখনীয় দিশটো হ’ল— এখন হিন্দী ছবি হোৱা সত্ত্বেও ইয়াত অসমৰ এদল প্ৰতিভাশালী অভিনেতা-অভিনেত্ৰীয়ে অভিনয় কৰিছে ।

পৌৰাণিক কথাশৈলীৰ আধাৰত নিৰ্মিত এই কাল্পনিক আৰু ছিৰিয়াছধৰ্মী ছবিখনৰ সন্দৰ্ভত জনপ্ৰিয় অভিনেতা সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত উৎসাহ প্ৰকাশ কৰে । তেওঁ কয়, "পূৰ্বৰ কামবোৰত ৰাইজে মোক যি মৰম দিছে, এই ছবিখনৰ জৰিয়তেও সেই বিশ্বাস অটুট ৰাখিব পাৰিম বুলি মই আশাবাদী । পুনেৰ এটি নিৰ্মাণ গোষ্ঠীয়ে আমাৰ অসমৰ পটভূমিত এই ছবিখন নিৰ্মাণ কৰিছে । ছবিখনৰ অভিনয়ৰ অভিজ্ঞতা মোৰ বাবে অতি সুন্দৰ আছিল আৰু দৰ্শকেও ইয়াত এক বেলেগ ধৰণৰ সোৱাদ পাব ।"

অসমৰ পটভূমিত পুনেৰ নিৰ্মাণ গোষ্ঠীয়ে প্ৰস্তুত কৰা এই ব্যতিক্ৰমী প্ৰচেষ্টাটোৱে ছবিগৃহত কেনে সঁহাৰি লাভ কৰে, সেয়া ছবিখন মুক্তিৰ পাছতেই স্পষ্ট হ’ব ।

অন্ধবিশ্বাসৰ বিৰুদ্ধে এক বাৰ্তা: মুক্তি পালে ‘বাজিং খোৱাটাই’ৰ ট্ৰেইলাৰ

ছবিখনৰ বিষয়বস্তু সন্দৰ্ভত পৰিচালক সিদ্ধাৰ্থ শ্বাস্তই কয় যে, শৈশৱত ককাক-আইতাকৰ মুখত শুনা বিভিন্ন লোককথাৰ আধাৰত এই ছবিখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । তেওঁ স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰে যে ছবিখনৰ উদ্দেশ্য কোনো বিতৰ্ক সৃষ্টি কৰা বা অন্ধবিশ্বাস বিয়পোৱা নহয়; বৰঞ্চ সমাজৰ পৰা অন্ধবিশ্বাস দূৰ কৰিবলৈহে এই প্ৰচেষ্টা চলোৱা হৈছে ।

সোমবাৰে গুৱাহাটীৰ পাঞ্জাবাৰীস্থিত 'আইদেউ' ছবিগৃহত এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ পৰিৱেশত ছবিখনৰ অফিচিয়েল ট্ৰেইলাৰ মুকলি কৰা হয় । ছবিখনত সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ লগতে নৱকিশোৰ দত্ত, অংশুল ত্যাগী, অলৱীন, জেনেট বে’, পূজা চেত্ৰী, জিজয় ৰাজাগোপালন, ধৰ্মেন্দ্ৰ কুমাৰ, বিবেক মিশ্ৰ, অনন্ত হাজৰিকা, নিৰূপম হাজৰিকা আৰু দৰ্শন হাজৰিকাই অভিনয় কৰিছে ।

