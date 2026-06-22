ETV Bharat / entertainment

কুৰিঘৰীয়াৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটালৈ; জিকিৰ সম্ৰাট চামচুদ্দিন আহমেদৰ লোকসংগীতৰ যাত্ৰা

ওৰেটো জীৱন জিকিৰ আৰু জাৰি গীতৰ জৰিয়তে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা গোলাঘাটৰ জিকিৰ আৰু জাৰি সম্ৰাট তথা অনাতাঁৰ শিল্পী চামচুদ্দিন আহমেদ ।

Zikir artist Shamshuddin Ahmed
জিকিৰ সম্ৰাট চামচুদ্দিন আহমেদ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 22, 2026 at 9:22 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গোলাঘাট: সুদূৰ বাগদাদৰ পৰা অসমলৈ আহি জিকিৰ আৰু জাৰি গীতৰ প্ৰচলন কৰি হিন্দু-মুছলমানক একতাৰ ডোলেৰে বান্ধিছিল আজান পীৰ তথা আজান ফকীৰে । পৰৱৰ্তী সময়ত অসমৰ বিভিন্নজনে এই গীতসমূহ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে । তেনে এজন ব্যক্তি হৈছে গোলাঘাটৰ জিকিৰ আৰু জাৰি সম্ৰাট তথা অনাতাঁৰ শিল্পী চামচুদ্দিন আহমেদ ।

গোলাঘাট জিলাৰ নাহৰণি কুৰিঘৰীয়া গাঁৱত ১৯৫৬ চনত জন্ম চামচুদ্দিন আহমেদৰ । পিতৃ চমিৰুদ্দিন আহমেদ আৰু মাতৃ নজিনৰ নেচা । সৰুৰে পৰাই গাঁৱৰ ডেকাসকলে বিভিন্ন অনুষ্ঠানত জিকিৰ আৰু জাৰি গীত-নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰা চাই তেওঁ ইয়াৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হয় । তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত তেখেতে জিকিৰ আৰু জাৰি গীতৰ প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি ইয়াৰ দ্বাৰা প্ৰতিষ্ঠিত হৈ পৰে ।

জিকিৰ সম্ৰাট চামচুদ্দিন আহমেদৰ লোকসংগীতৰ যাত্ৰা (ETV Bharat Assam)

প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা জিকিৰ আৰু জাৰি গীত চৰ্চা কৰি থাকোঁতে তেখেতে অসমৰ বিখ্যাত জিকিৰ আৰু জাৰি সম্ৰাট ৰেকিবুদ্দিন আহমেদৰ সান্নিধ্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।

Zikir artist Shamshuddin Ahmed
আমেৰিকাৰ গৱেষকৰ সৈতে (ETV Bharat Assam)

দেৰগাঁও কমল দুৱৰা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ জলসম্পদ বিভাগৰ চাকৰিত যোগদান কৰে । তাৰ পিছত কৰ্মসূত্ৰে গোলাঘাটত নিগাজীকৈ বসবাস কৰিবলৈ লয় । চাকৰিৰ সমান্তৰালকৈ তেখেতে জিকিৰ আৰু জাৰি গীতৰ চৰ্চা অব্যাহত ৰাখে । তেখেতৰ এই সাধনাৰ প্ৰতি সন্মান জনাই অসম চৰকাৰে এইবাৰে তেওঁক ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটাৰে সন্মানিত কৰে । শনিবাৰে গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত বিষ্ণু ৰাভা দিৱসৰ অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ আজান পীৰ বঁটাৰে তেওঁক সন্মানিত কৰে ।

Zikir artist Shamshuddin Ahmed
মঞ্চত জিকিৰ পৰিবেশন কৰি থকা মুহূৰ্তত সহশিল্পীৰ সৈতে চামচুদ্দিন আহমেদ (ETV Bharat Assam)

নিজৰ এই যাত্ৰা সন্দৰ্ভত বিশিষ্ট লোকশিল্পী চামচুদ্দিন আহমেদে কয়, "নাহৰণি অঞ্চলত এখন ঠাইত প্ৰথম অৱস্থাত কুৰিঘৰ মানুহ থাকিবলৈ লয় । যাৰবাবে ঠাইখনৰ নাম কুৰিঘৰীয়া হয় । মই সৰু থাকোঁতেই আমাৰ সেই কুৰিঘৰীয়া গাঁৱৰ ৰাইজে একত্ৰিত হৈ ঘূৰি ঘূৰি জিকিৰ আৰু জাৰি গীত পৰিৱেশন কৰা দেখিছিলোঁ । তাৰ পাছত মই কেনেকৈ এই জিকিৰ আৰু জাৰি গীত পৰিৱেশন কৰে তাৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ ।"

Zikir artist Shamshuddin Ahmed
আজান পীৰ বঁটাৰ প্ৰশস্তি পত্ৰ (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়, "মই বিদ্যালয়ত পঢ়ি থকা অৱস্থাত জিকিৰ আৰু জাৰি সম্ৰাট ৰেকিবুদ্দিন আহমেদে আকাশবাণীৰ যুৱবাণী অনুষ্ঠানত জিকিৰ আৰু জাৰি, বনগীত, বিহুগীত পৰিবেশন কৰিবলৈ লৈ গৈছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰাই আৰম্ভ । তাৰ পিছত মই মহাবিদ্যালয়ত উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি থকাৰ সময়তো বহু গীত পৰিবেশন কৰিছোঁ ।"

Zikir artist Shamshuddin Ahmed
আব্দুল মালিকৰ সৈতে (ETV Bharat Assam)

অনাতাঁৰ শিল্পী হিচাপে যাত্ৰা সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "ইয়াৰ মাজতে মই আকাশবাণীত নিজৰ কণ্ঠ পৰীক্ষা দিলোঁ আৰু উৰ্ত্তীণ হ'লোঁ । তাৰ পাছত মই এক সিদ্ধান্ত ল'লোঁ জিকিৰ আৰু জাৰি গীতৰ চৰ্চা অব্যাহত ৰাখিম বুলি । দেৰগাঁও কমল দুৱৰা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি চাক সূত্ৰে গোলাঘাটলৈ অহাৰ পাছত মই, প্ৰদীপ সোণাৰ, ৰহিমুদ্দিন আহমেদ, প্ৰয়াত হিমেন দাস আদিক একত্ৰিত কৰি জিকিৰ আৰু জাৰিৰ এটা দল গঠন কৰি বিভিন্ন ঠাইত জিকিৰ আৰু জাৰি গীত পৰিৱেশন কৰিছিলোঁ ।"

Zikir artist Shamshuddin Ahmed
ভূপেন হাজৰিকাৰ সৈতে সাঁচি ৰখা স্মৃতি (ETV Bharat Assam)

সংগীত যাত্ৰা সন্দৰ্ভত তেওঁ লগতে কয়, "ইয়াৰ উপৰি 'চিৰাজ' ছবিত মই প্ৰয়াত ড° ভূপেন হাজৰিকাৰ লগত গীত পৰিবেশন কৰিছোঁ আৰু বহুতো ধাৰাবাহিকত গীত পৰিবেশন কৰিছোঁ । তাৰ পাছত ডিমাপুৰৰ অল ইণ্ডিয়াৰ এখন প্ৰতিষ্ঠানত দুবছৰীয়া জিকিৰ আৰু জাৰি গীতৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছিলোঁ । তাৰ মাজতে মই শিল্পী পেঞ্চন লাভ কৰিছোঁ । আনহাতে, বহু কেছেটত কণ্ঠদান কৰিছোঁ ।"

Zikir artist Shamshuddin Ahmed
আমেৰিকাৰ গৱেষক দলৰ সৈতে (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়, "আমেৰিকাৰ পৰা এটা দল মোৰ ওচৰলৈ আহিছিল আৰু আজান পীৰৰ গীত বাণীবদ্ধ কৰি লৈ গৈছিল ।‌ শেহতীয়াকৈ অসম চৰকাৰৰ পৰা বঁটা লাভ কৰি আনন্দিত হৈছোঁ । তাৰবাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক, বিমল বড়া, অজন্তা নেওগক আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ । অসমৰ বহু ঠাইত মই জিকিৰ আৰু জাৰি গীত পৰিবেশন কৰিছোঁ । ইয়াৰ উপৰি বৰ্তমানলৈকে শতাধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক মই জিকিৰ আৰু জাৰি গীতৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছোঁ ।"

Zikir artist Shamshuddin Ahmed
আজান পীৰ বঁটা গ্ৰহণৰ মুহূৰ্তত (ETV Bharat Assam)
লগতে পঢ়ক :লোকগীতৰ চৰ্চাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় শিল্পী বৃত্তি বঁটা লাভ মঙলদৈৰ প্ৰজ্ঞাশ্ৰী শৰ্মাৰ
লগতে পঢ়ক :বিষ্ণু ৰাভাৰ আদৰ্শেৰে জাতিটোক সেৱা কৰিবলৈ নৱপ্ৰজন্মক আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

TAGGED:

আজান পীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা
জিকিৰ শিল্পী চামচুদ্দিন আহমেদ
জিকিৰ সম্ৰাট চামচুদ্দিন আহমেদ
ইটিভি ভাৰত অসম
ZIKIR ARTIST SHAMSHUDDIN AHMED

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.