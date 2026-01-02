স্বাধীনতা সংগ্ৰামী নীৰা আৰ্যৰ নাম শুনিছেনে ? আজাদ ভাৰতেৰে ডাঙৰ স্ক্ৰীণত অকথিত কাহিনী
২ জানুৱাৰীত মুক্তি পোৱা আজাদ ভাৰত ছবিখনত স্বাধীনতা সংগ্ৰামী নীৰা আৰ্যৰ পাহৰি যোৱা কাহিনী উপস্থাপন কৰা হৈছে, আই এন এ ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা চোৰাংচোৱা ।
হায়দৰাবাদ : ২ জানুৱাৰীত মুক্তি লাভ কৰিছে ৰূপা আইয়াৰ পৰিচালিত ছবি আজাদ ভাৰত ৷ স্বাধীনতা সংগ্ৰামী এগৰাকী মহিলাৰ জীৱনক কেন্দ্ৰ কৰি ছবিখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । তেওঁৰ নাম নীৰা আৰ্য, এনে এগৰাকী স্বাধীনতা সংগ্ৰামী যাৰ নাম বহুতে কেতিয়াও শুনা নাই ।
১৯০২ চনৰ ৫ মাৰ্চত উত্তৰ প্ৰদেশৰ বাঘপাট জিলাৰ খেকৰা নগৰত এটা ধনী পৰিয়ালত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল নীৰা আৰ্যই । তেওঁৰ পিতৃ সেঠ সজ্জুমল এজন ব্যৱসায়ী আছিল আৰু কলকাতাত নীৰাক পঢ়াব বিচাৰিছিল ৷ শৈক্ষিক দিশত আগৰণুৱা হোৱাৰ উপৰিও দেশৰ প্ৰতি গভীৰ ভক্তি আছিল নীৰাৰ ।
স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সময়ত নীৰাই ভাৰত মাতৃৰ বাবে আগবঢ়াব বিচাৰিছিল । এটা সময়ত নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ নেতৃত্বত আজাদ হিন্দ ফৌজৰ ৰাণী ঝান্সী ৰেজিমেণ্টৰ অংশ হৈ পৰে তেওঁ । কিন্তু বিয়াৰ পিছত তেওঁৰ জীৱনে এক ভয়াৱহ ৰূপ লয় । পিতৃৰ কথা মতে চি আই ডি পৰিদৰ্শক হিচাপে কৰ্মৰত ব্ৰিটিছ সেনা বিষয়া শ্ৰীকান্ত জয় ৰঞ্জন দাসৰ লগত বিয়া হোৱাৰ পাছত নীৰাই বহুত ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছিল ।
দুয়োৰে বিৰোধী মতাদৰ্শৰ বাবে বৈবাহিক জীৱন অশান্তিময় হৈ পৰে । স্বামীয়ে চোৰাংচোৱাগিৰি কৰি থকা সত্ত্বেও নীৰাই ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ বাবে বসুৰ লগত গোপনে কাম কৰি থাকিল । শ্ৰীকান্তই যেতিয়া তেওঁৰ আৰু আই এন এৰ সৈতে নীৰাৰ সম্পৰ্কৰ কথা গম পালে, তেতিয়া তেওঁ প্ৰশ্ন কৰিবলৈ ধৰিলে । তেওঁ বসুৰ গতিবিধিৰ তথ্য বিচাৰিছিল, কিন্তু নীৰাই একো প্ৰকাশ কৰা নাছিল ।
এদিন নীৰাই সুভাষ চন্দ্ৰ বসুক লগ কৰিবলৈ যাওঁতে পিছে পিছে গিৰীয়েকো গৈছিল । বসুক দেখি তেওঁক ৰখাবলৈ চেষ্টা কৰি গুলীচালনা কৰে কিন্তু বসুৰ পৰিৱৰ্তে চালকজনহে মৃত্যুৰ মুখত পৰে । বিপদৰ কথা উপলব্ধি কৰি পৰিণামৰ কথা নাভাবি নীৰাই নেতাজীৰ প্ৰাণ ৰক্ষাৰ বাবে স্বামীক হত্যা কৰে ।
পিছত ব্ৰিটিছে নীৰাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জৰ চেলুলাৰ জেললৈ প্ৰেৰণ কৰে । তাত তেওঁক মানসিক আৰু শাৰীৰিক নিৰ্যাতন চলোৱা হৈছিল আৰু বসুৰ অৱস্থাৰ সবিশেষ প্ৰকাশ কৰিবলৈ জামিনত প্ৰলোভিত কৰা হৈছিল । প্ৰতিটো অফাৰ নাকচ কৰি গৈছিল নীৰাই ।
ব্ৰিটিছসকলে আনকি তেওঁৰ গতিবিধিৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰিবলৈ হেঁচা সৃষ্টি কৰিবলৈ তেওঁৰ স্তন কাটি পেলাইছিল । কিন্তু চৰম দুখ-কষ্টৰ মাজতো তেওঁ ভাঙি পৰা নাছিল । পিছত বসুৱে তেওঁৰ সাহসক চিনি পাই আজাদ হিন্দ ফৌজৰ প্ৰথম মহিলা চোৰাংচোৱা বুলি চিনাক্ত কৰে ।
পুৰুষৰ বেশত নীৰাই ব্ৰিটিছ বিষয়া আৰু সামৰিক শিবিৰৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰি গোপনে আই এন এলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল । স্বাধীনতাৰ পিছত স্বীকৃতিৰ পৰা বঞ্চিত নীৰাই হায়দৰাবাদত ফুল বিক্ৰী কৰি নিস্তব্ধ জীৱন-যাপন কৰিছিল । ১৯৯৮ চনৰ ২৬ জুলাইত চাৰমিনাৰৰ সমীপৰ ওছমানিয়া হাস্পতালত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে তেওঁ । এই পাহৰি যোৱা কাহিনীটো ডাঙৰ পৰ্দালৈ অনাৰ লক্ষ্য আজাদ ভাৰত ছবিখনৰ ।
