অসমৰ বানপীড়িতলৈ সহায়ৰ হাত আয়ুষ্মান খুৰানা-তাহিৰা কাশ্যপৰ: বানত মৃতকৰ সংখ্যা ৭৫ লৈ বৃদ্ধি

অসমৰ বানপীড়িতলৈ সহায়ৰ হাত আয়ুষ্মান খুৰানা-তাহিৰা কাশ্যপৰ: বানত মৃতকৰ সংখ্যা ৭৫ লৈ বৃদ্ধি
অসমৰ বানপানীৰ শেহতীয়া খবৰ: ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালৰ পুনৰ্সংস্থাপনৰ বাবে অনুদান আগবঢ়ালে আয়ুষ্মান খুৰানা-তাহিৰা কাশ্যপে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 29, 2026 at 5:23 PM IST
হায়দৰাবাদ: এইবাৰ বানৰ বিভীষিকাই দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে ৰাজ্যৰ বাহিৰৰ বহু লোকৰ ৷ সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে বলীউডৰ বহু তাৰকাই ৷ ছলমান খানৰ পিছত এতিয়া অভিনেতা আয়ুষ্মান খুৰানা আৰু পৰিচালক তাহিৰা কাশ্যপে অসমৰ বানৰ সংকটকালীন পৰিস্থিতিত সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে ৷ তেওঁলোক দুয়োৱে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিলৈ আৰ্থিক অনুদান আগবঢ়াইছে । এই দম্পতীটোৱে ৰাজ্যখনৰ দুৰ্দশাগ্ৰস্ত লোকসকলৰ সহায়ৰ বাবে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ।
এই অনুদানে অসমৰ চলিত বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা বহু পৰিয়ালক সাহায্য আৰু পুনৰ্সংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব । এক প্ৰেছ বাৰ্তা অনুসৰি, খুৰানাই ইউনিচেফ ইণ্ডিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজদূত হিচাপেও কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আহিছে আৰু তেওঁ ধাৰাবাহিকভাৱে শিশুৰ অধিকাৰ, শিক্ষা আৰু কল্যাণৰ বাবে মাত মাতি আহিছে ।
বলীউডৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে আলিয়া ভাট, ভূমি পেডনেকাৰ, আদাহ শৰ্মাকে আদি কৰি বহুতেই এই বিষয়ত মাত মাতিছে, আৰু পাৰ্যমানে সহায় কৰি আছে ৷ ভাৰতীয় কমেডিয়ান আৰু ৰেপ্পাৰ মুনাৱাৰ ফাৰুকীয়ে বানত সহায় কৰি থকা বেচৰকাৰী সংস্থাসমূহৰ বিতং তথ্য বিচাৰি এটা ষ্ট’ৰী শ্বেয়াৰ কৰিছে ৷
উল্লেখ্য যে, অসমত ১৯ জুলাইৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা বানে ভয়াৱহ ধ্বংসলীলা চলাইছে । শেহতীয়া প্ৰতিবেদন অনুসৰি, এই বানত প্ৰাণ হেৰুওৱা লোকৰ সংখ্যা ৭৫ জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে । শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, গোলাঘাট, যোৰহাট, নগাঁও, শোণিতপুৰ আৰু কামৰূপ মহানগৰ—এই সাতখন জিলা এতিয়াও বানৰ কবলত আছে । ইয়াৰ ফলত ২১ টা ৰাজহ চক্ৰ আৰু ৬২২ খন গাঁও ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ।
বানপীড়িত জিলাসমূহৰ ৪৫,৩৪১.৯৮ হেক্টৰ কৃষিভূমিৰ শস্য পানীত বুৰ গৈছে । ইয়াৰ উপৰি বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা ঘৰ-দুৱাৰ, গোহালি আৰু বিদ্যালয়ৰ দৰে আন্তঃগাঁথনিৰ ব্যাপক ক্ষতিসাধন হোৱাৰ খবৰ পোৱা গৈছে ।
লগতে পঢ়ক : অসমৰ ভয়াৱহ বান: বানপীড়িতৰ কাষত থিয় দিছে আলিয়া ভাট, ছলমান খান