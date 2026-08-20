ETV Bharat / entertainment

মহাৰাষ্ট্ৰৰ গাঁৱত আয়ুষ্মান খুৰানা: ছাত্ৰীৰ হাতৰ চিঠি জিলা উপায়ুক্তক অৰ্পণ কৰিলে ইউনিচেফৰ ৰাষ্ট্ৰীয় দূতে

"গাঁও উন্নত নহ’লে দেশ কেনেকৈ বাঢ়িব?"— ইউনিচেফৰ প্ৰথম গ্ৰাম্য ভ্ৰমণত উদ্বেগ প্ৰকাশ আয়ুষ্মান খুৰানাৰ ৷

Ayushman Khurana participated in UNICEF's grassroots program; called for protecting girls' right to education
ইউনিচেফৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ আয়ুষ্মান খুৰানাৰ (Photo : IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 20, 2026 at 2:03 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : "আমি ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ সন্দৰ্ভত আমাৰ প্ৰচেষ্টাৰ প্ৰতি অধিক সচেতন হ’ব লাগিব..."আয়ুষ্মান খুৰানাই ইউনিচেফৰ ভ্ৰমণৰ সময়ত গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ বিদ্যালয় ভ্ৰমণ কৰি সেই বিদ্যালয়সমূহৰ সুৰক্ষাৰ বিষয়ে চিন্তা প্ৰকাশ কৰিছে ৷

অভিনেতা-গায়ক আৰু ইউনিচেফ ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় দূত আয়ুষ্মান খুৰানাই শেহতীয়াকৈ মহাৰাষ্ট্ৰৰ জালনা জিলাৰ এখন গাঁৱৰ বিদ্যালয়লৈ গৈছিল ৷ তালৈ যোৱাৰ পিছত তেওঁ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বিদ্যালয়লৈ যোৱাৰ সময়ত থকা সুবিধা আৰু নিৰাপত্তাক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে ৷ সেই বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰীয়ে তেওঁলৈ এখন চিঠি আগবঢ়াইছিল, য'ত বেয়া যাতায়ত অৱস্থাই কেনেকৈ বিদ্যালয় ত্যাগ কৰা পৰ্যন্ত পৰ্যায়ৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে সেয়া বিষয়ে বর্ণনা কৰা হৈছিল ।

ইউনিচেফৰ সমৰ্থিত কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে খুৰানাই এই গাঁওখন ভ্ৰমণ কৰিছিল, য’ত স্থানীয় ছোৱালীসকলে সকলোৰে বাবে বিশেষকৈ মহিলা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ক্ষেত্ৰত বিদ্যালয়লৈ যোৱাৰ সময়ৰ সুৰক্ষাৰ বিষয়ে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছিল ।

তেওঁ ব্যক্তিগতভাৱে তেওঁলোকৰ চিঠিসমূহ জিলা উপায়ুক্তৰ হাতত তুলি দি বিষয়টোৰ ওপৰত বিষয়াসকলৰ সৈতে আলোচনা কৰে । খুৰানাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "এগৰাকী কণমানি ছোৱালীয়ে আমাৰ হাতত এখন চিঠি দিলে । তাই বুজাই দিলে যে, বিদ্যালয়খনলৈ যোৱাৰ পথৰ অৱস্থাই প্ৰায়ে শিশুসকলক বিশেষকৈ ছোৱালীসকলক শিক্ষা এৰিবলৈ বাধ্য কৰে কাৰণ তেওঁলোকে নিৰাপদ অনুভৱ নকৰে । আমি ব্যক্তিগতভাৱে সেই চিঠিসমূহ আজি জিলা উপায়ুক্তৰ হাতত তুলি দিলোঁ, আৰু মোৰ বিশ্বাস তেওঁলোকে এই বিষয়টো সমাধান কৰিব; আমি তেওঁলোকৰ সৈতে এই বিষয়েও আলোচনা কৰিলোঁ ।"

অভিনেতাজনে কৈছিল যে, এই চিন্তাসমূহে গাঁৱৰ উন্নয়ন আৰু ভৱিষ্যতৰ প্ৰজন্মৰ কল্যাণৰ প্ৰতি অধিক গুৰুত্বৰ দিশটো উন্মোচিত কৰিছে ৷ "সমাজলৈ বাৰ্তাটো হ'ল যে, আমি ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ প্ৰতি আমাৰ প্ৰচেষ্টাৰ বিষয়ে অধিক সচেতন হ'ব লাগিব । ভাৰতৰ সত্তৰ শতাংশ লোক গাঁৱত বাস কৰে আৰু যদি আমাৰ গাওঁবোৰ সমৃদ্ধ নহয়, আমাৰ দেশখন কেনেদৰে উন্নতি কৰিব পাৰে," তেওঁ কয় ।

খুৰানাই কয় যে, এই ভ্ৰমণ ইউনিচেফৰ বাবে তেওঁৰ প্ৰথম গ্ৰাম্য ক্ষেত্ৰ ভ্ৰমণ । তেওঁ উল্লেখ কৰে যে, ইয়াৰ পূৰ্বে দিল্লী, মুম্বাই আৰু মহিলা বিশ্বকাপত ইউনিচেফৰ অভিযানত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিছিল যদিও ইয়াৰ পূৰ্বে সংস্থাটোৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কাৰ্যকলাপৰ প্ৰত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ কৰা নাছিল ।

তেওঁ কয়, "এয়া মোৰ প্ৰথম গ্ৰাম্য ক্ষেত্ৰ ভ্ৰমণ । দিল্লী, মুম্বাই আৰু মহিলা বিশ্বকাপত ইউনিচেফৰ বহু অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ, কিন্তু ইউনিচেফৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কাৰ্যকলাপৰ প্ৰত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এইটোৱেই প্ৰথম । ভৱিষ্যতেও এই কাম অব্যাহত ৰাখিবলৈ আগ্ৰহী ।"

"ভ্ৰমণকালত গ্ৰাম্য আন্তঃগাঁথনিৰ উন্নয়ন, শিশুৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰা আৰু বিশেষকৈ ছোৱালীসকলে যাতে বিদ্যালয়লৈ অহা-যোৱা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো নিৰাপত্তাহীনতাত ভূগিব নলগাকৈ নিজৰ শিক্ষা আগুৱাই লৈ যাব পাৰে, তাৰ ওপৰত মূল গুৰুত্ব দিয়া হৈছিল ।"

চলচ্চিত্ৰৰ ক্ষেত্ৰত, আয়ুষ্মান খুৰানাক শেহতীয়াকৈ দেখা গৈছিল ‘পতি পত্নী ঔৰ ৱো দো’ ছবিখনত । পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁক শ্বৰ্বাৰীৰ সৈতে দেখিবলৈ পোৱা যাব সূৰজ বৰজাত্যৰ ‘য়ে প্ৰেম মল লিয়া’ ছবিখনত । ইয়াৰ উপৰিও ছাৰা আলী খানৰ সহ-অভিনেত্ৰী উড়তা তীৰৰ কামো চলি আছে । ধৰ্ম প্ৰডাকশ্বন আৰু শিখ্যা এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ অধীনত নিৰ্মিত ‘উড়তা তীৰে’ আগন্তুক ৯ অক্টোবৰত পৰ্দাত মুক্তি পাব ৷

লগতে পঢ়ক : অসমৰ বানপীড়িতলৈ সহায়ৰ হাত আয়ুষ্মান খুৰানা-তাহিৰা কাশ্যপৰ: বানত মৃতকৰ সংখ্যা ৭৫ লৈ বৃদ্ধি

TAGGED:

আয়ুষ্মান খুৰানা ইউনিচেফ ভ্ৰমণ
গ্ৰাম্য বিদ্যালয়ৰ সুৰক্ষা
ইউনিচেফ ইণ্ডিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰীয় দূত
ছাত্ৰীৰ শিক্ষা আৰু আন্তঃগাঁথনি
AYUSHMANN KHURRANA UNICEF VISIT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.