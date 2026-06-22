ETV Bharat / entertainment

লোকগীতৰ চৰ্চাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় শিল্পী বৃত্তি বঁটা লাভ মঙলদৈৰ প্ৰজ্ঞাশ্ৰী শৰ্মাৰ

মঙলদৈৰ প্ৰজ্ঞাশ্ৰীয়ে লাভ কৰিলে লোকগীতৰ যুৱ শিল্পী বৃত্তি বঁটা ৷ ভাৰত চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়ৰ সাংস্কৃতিক সম্পদ আৰু প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰই প্ৰদান কৰে এই বঁটা ৷

Young Artist In Folk song of Assamese
ৰাষ্ট্ৰীয় শিল্পী বৃত্তি বঁটা পাবলৈ সক্ষম হ'ল মঙলদৈৰ প্ৰজ্ঞাশ্ৰী শৰ্মাই (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 22, 2026 at 2:25 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

মঙলদৈ : ভাৰত চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়ৰ সাংস্কৃতিক সম্পদ আৰু প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰৰ পৰা প্ৰদান কৰা লোকগীতৰ যুৱ শিল্পী বৃত্তি (বঁটা) লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মঙলদৈৰ প্ৰজ্ঞাশ্ৰী শৰ্মাই ৷ ইয়াকে লৈ মঙলদৈৰ সাংস্কৃতিক মহলত আনন্দৰ জোঁৱাৰ উঠিছে ৷ মঙলদৈ চহৰৰ গাঁও বুঢ়াপাৰা নিবাসী অৱসৰপ্ৰাপ্ত প্রশাসনিক বিষয়া হৰিচন্দ্র শর্মা আৰু মৃণালিনী শৰ্মাৰ কনিষ্ঠ কন্যা প্ৰজ্ঞাশ্ৰী শৰ্মা ৷

লোকগীতৰ যুৱ শিল্পী বৃত্তি বঁটা প্ৰাপক প্ৰজ্ঞাশ্ৰী শৰ্মাৰ সংস্কৃতিক যাত্ৰাৰ সম্পৰ্কে :

শৈশৱতে মাতৃৰ আঁচলত ধৰি সংগীতৰ অ-আ-ক-খ শিকিছিল প্ৰজ্ঞাশ্ৰীয়ে ৷ গুৱাহাটীৰ লুইতকোঁৱৰ ৰুদ্র বৰুৱা ৰাজ্যিক সংগীত মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা 'শাস্ত্রীয় সংগীত' বিষয়ত স্নাতক ডিগ্রী অর্জন কৰিছিল । বর্তমান মহাপুৰুষ শ্রীমন্ত শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গুৱাহাটী শাখাত গুৰু গৌতম শইকীয়াৰ তত্ত্বাৱধানত পৰিৱেশ্য কলা (সংগীত) বিভাগৰ স্নাতকোত্তৰ চূড়ান্ত বৰ্ষত অধ্যয়নৰত প্ৰজ্ঞাশ্ৰী ৷

শৈশৱতে মাতৃ মৃণালিনী শর্মাক আদিগুৰু হিচাপে লৈ সংগীতৰ বৰপথাৰখনত পোনপ্রথমে খোজ দিয়া প্রজ্ঞাশ্রীয়ে মঙলদৈৰ ভেবাৰঘাটৰ জ্যোতি-বিষ্ণু সংগীত বিদ্যালয়ত দীনবন্ধু চহৰীয়া আৰু অমৰজ্যোতি শৰ্মাৰ তত্ত্বাবধানত লক্ষ্ণৌৰ ভাটখাণ্ডে সংগীত বিদ্যাপীঠৰ অধীনত বিশাৰদ ডিগ্রী অর্জন কৰে । সেই যি সোণোৱালী যাত্রা তাৰ পিছত যেন আৰু উভতি চাবলগীয়া হোৱা নাই প্রজ্ঞাশ্রীয়ে ।

সংগীতৰ লগতে এগৰাকী কবি,চিত্রশিল্পী, আবৃত্তিকাৰ, সুদক্ষ হাৰমনিয়াম বাদক আৰু নৃত্যপটীয়সী হিচাবেও বিশেষভাবে সমাদৃত প্রজ্ঞাশ্রীয়ে বৰ্তমান জনপ্রিয় । শেহতীয়াভাৱে প্রজ্ঞাশ্ৰীয়ে ভাৰত চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়ৰ সাংস্কৃতিক সম্পদ আৰু প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰৰ পৰা লোকগীতৰ যুৱ শিল্পী বৃত্তিৰ (বঁটা) (Award Of Scholarship To Young Artist In Folk song) লাভ কৰি গৃহ জিলা, দৰঙবাসীক গৌৰৱান্বিত কৰে। উল্লেখ্য যে প্ৰজ্ঞাশ্ৰীয়েই এক মাত্ৰ অসমৰ শিক্ষাৰ্থী যি লোকগীতত ৰাষ্ট্ৰীয় শিল্পী বৃত্তি পাবলৈ সক্ষম হৈছে ।

প্ৰজ্ঞাশ্ৰী শৰ্মাৰ শৈক্ষিক যাত্ৰা :

প্ৰজ্ঞাশ্ৰী শর্মাই মঙলদৈ কেন্দ্রীয় জাতীয় বিদ্যালয়ত ষষ্ঠমান শ্রেণীলৈ অধ্যয়ন কৰি সপ্তম শ্রেণীৰ পৰা মঙলদৈ শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতনত অধ্যয়ন কৰিছিল ৷ উক্ত বিদ্যালয়ৰ পৰা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীর্ণ হয় । তাৰ পিছত গুৱাহাটীৰ বেলতলা ছার্ভেস্থিত এছেন্ট একাডেমীৰ পৰা সুখ্যাতিৰে উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত উত্তীর্ণ হৈছিল ৷

লোকগীতৰ যুৱ শিল্পী বৃত্তিৰ বঁটা লাভ কৰা প্ৰজ্ঞাশ্ৰী শৰ্মাৰ মনৰ কথা

সাংস্কৃতিক সম্পদ আৰু প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰৰ পৰা প্ৰদান কৰা লোকগীতৰ যুৱ শিল্পী বৃত্তি বঁটা লাভৰ পাছতে প্ৰজ্ঞাই কয়,"মই কেতিয়াও ভবা নাছিলো । মাৰ আৰ্শীবাদ, গুৰুৰ আৰ্শীবাদত আজি মই এই খিনি পাৱলৈ সক্ষম হৈছো । বৰ্তমান লোকসংস্কৃতি বা লোকগীতত প্ৰচলন কমি গৈছে । আমি নতুন প্ৰজন্মই বহু নাজানো, পুৰণি যিবোৰ লোকগীত তাৰে কিছু সংখ্যক হে আমি জানো ৷ পুৰণি লোকগীতৰ ভাষা, সুৰ বহু বেলেগ আছিলে ৷ সেই বোৰ গীত এতিয়া কিছু কিছু পৰিমাণে বিকৃত হৈছে । মই এই লোকগীতখিনিৰ প্ৰকৃত ৰূপত কেনেকৈ আগুৱাই নিব পাৰি চেষ্টা কৰিছো ।"

তেওঁ লগতে কয়, "কেৱল লোকগীত বুলিয়ে নহয়, সংগীতৰ ক্ষেত্ৰত যাৰ মন আছে সত্ৰীয়া, শাস্ত্ৰীয়, লোকগীত, লোকসংগীত আৰু বহু ধৰণৰ সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়ৰ সাংস্কৃতিক সম্পদ আৰু প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰত বিষয় আছে ৷ সংগীতৰ নিম্নতম আনুষ্ঠানিক শিক্ষা থকা ১৮-২৫ বছৰৰ ভিতৰৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে এই বিষয়ত আগবাঢ়িব পাৰে । লোকগীতৰ ওপৰত জ্ঞান আহৰণ কৰি নতুন প্ৰজন্মৰ আগত লোকগীত প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ কৰিব বিচাৰো ৷ জনাব বিচাৰো আমাৰ লোকসংস্কৃতি কেনেকুৱা, কিমান চহকী, লোকগীত নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত যে হেৰাই গৈছে তাক পুনৰ মই বহল ভাবে আনিব বিচাৰো ।"

প্ৰজ্ঞাশ্রী শর্মাৰ পৰিকল্পনা :

তেওঁ কয়, "বৰ্তমান শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নগাঁৱৰ পৰা গুৱাহাটী গোটত সংগীত বিষয়ত স্নাতকোত্তৰ কৰি আছো । সকলো ঠিকে থাকিলে এই শিল্পী বৃত্তিৰ জৰিয়তে লোকগীতৰ ওপৰত গবেষণা কৰি পুৰণি লোকসংগীতৰ লোকসকলৰ লগত কাম কৰাৰ ইচ্ছা আছে ৷

জীৱনৰ দোকমোকালিতে পিতৃ-মাতৃৰ ছত্রছায়াত সংগীতৰ জগতত এখোজ-দুখোজকৈ ভৰি দি ক্রমান্বয়ে নিজৰ সাধনা আৰু ধৈৰ্যৰ বলত সংগীত জগতত সুনাম কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হয় প্ৰজ্ঞাশ্ৰীয়ে ৷

লগতে পঢ়ক :পুত্ৰৰ অকথ্য নিৰ্যাতনত হতাশগ্ৰস্ত প্ৰাক্তন ফুটবলাৰ, মুখ্যমন্ত্ৰীক বিচাৰিলে সহায়

TAGGED:

মঙলদৈ
সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়
প্ৰজ্ঞাশ্ৰী শৰ্মা
লোকসংগীত
YOUNG ARTIST IN FOLK SONG

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.